盧凱彤逝世一周年　藍奕邦發文悼念：要腰板挺直發聲

8月5日，是盧凱彤逝世剛好一周年。大概也沒人預料到，一年後的8月5日，香港會發生如斯大事，這日期，注定要充滿歷史色彩。如果身為盧凱彤的樂迷，你也不禁會想，假設Ellen看到這狀況，又會為自己、為樂迷寫出怎樣的作品？

藍奕邦於社交平台上發文悼念Ellen。 (藍奕邦Facebook圖片)

藍奕邦作為Ellen生前摯友，昨夜亦在社交平台上發文，悼念之餘也好好交代自己近況:「咁就一年。你好嗎?無呀，淨係想同你講，呢一年我有好好過好自己生活，有繼續努力打理好自己身體同情緒，我做得返好多野。都仲有啲好辛苦嘅時候嘅，但已經比之前無咁頻繁，最緊要係真係識咗，要放過自己，對自己好啲。同埋真係領悟到人生苦短又無常，唔驚得咁多，真係要講自己想講嘅，做自己想做嘅，要腰板挺直去捍衛自己相信嘅，要為自己同為人發聲，先係不枉此生。我諗，妳都係想我哋咁啫，係咪?我哋無事㗎，頂得住。總之妳放心啦。無野啦，我返去準備聽日(5/8)罷工啦拜拜。」

今日是盧凱彤逝世一周年。 (MV擷圖)

雖然不能再聽到Ellen對香港人說的話，又或是用新作品去勉勵大家。不過透過她的作品，總能找到不少啟發。在這日子裡，送上她的一首《你的完美有點難懂並不代表世界不能包容》。