盤點高登音樂台5首貼地二創　唱出香港日常毛孟靜都Like

近日《頭條新聞》就社會時事熱話，寫了多首到一針見血又到肉的二次創作改歌，如分別改編自《一人有一個夢想》、《Sing Hallelujah To The Lord》及《愛情陷阱》的《一人掟磚會受傷》、《Sing 阿彌陀佛to Police》及《老年陷鄭》，讓節目再度彈起，再創下極高的觀看次數。其實，在網絡世界裡亦有很多隱世高手，部份出自「高登音樂台」之手，曾就着不少潮流、時事、民生及政治事件改歌，歌詞可不必啱音，靠着抵死啜核、香港人共同經歷事件的共嗚來創作出多首高傳唱度的二創改歌。

1. 《屯門公園主題曲》

改詞：網絡/雞丁 主唱：雞丁

旺角行人專用區的取消，把一群熱愛音樂、卻忽視表演質素的大媽驅散至全港各區，其中屯門公園深受其害，不少網民表示大媽們的表演音量過大造成街坊困擾，而且「Happy伯」與性感歌女的熱舞影片引起熱議和反感，不少街坊也表示公園是屬於大家的，而且這些歌舞表演亦兒童不宜，卻多次與相關部門反映亦未有得到妥善解決，最後網民在7月6日舉辦光復行動後，成功令到區議會正面處理問題，而高登音樂台亦有就事情把陳奕迅的《超人的主題曲》改編成這首《屯門公園主題曲》。

2. 《啜毛姨姨》

改詞：樂詩人 主唱：高階琴拿手

《啜毛姨姨》改編自王傑的《幾分傷心幾分癡》，高登音樂台更有邀請到「國民契媽」毛孟靜於MV出鏡及指導，親自為觀眾解構歌詞，既攪笑又能讓觀眾輕鬆消化「人工島」議案的爭議。其中歌詞「到底洗幾千億等於幾錢 / 快用完儲稅數載的所有錢」指出建造一個人工島便會清空庫房，毛姨姨在讀到這句歌詞時，更改正指導改詞：「咩幾千億？依家係一萬億呀！」。歌詞中亦有提及到人工島的安全問題：「到底有風災小島點走先 / 百萬人困獸鬥淒慘不忍見 / 忘記了每次有風雨 / 小島對峙 NO~~」，希望引起大家對「大白象工程」的關注。

3. 《豬豬豬》

改詞：樂詩人 主唱：牙牙牙 / 漏奶 混音：漏奶

因受到非洲豬瘟影響，屠場需要大量屠滅豬隻，讓市場的豬肉價格大升數倍，甚至創下數十年的歷史新高價格，除了豬商界大受影響外，市民也只能捱貴豬、及沒有新鮮豬可食，負責掌廚的媽媽也叫苦連天，網民改編韓國女團《少女時代》的《Gee》成《豬豬豬》，唱出冇豬（肉）食的痛苦！

4. 《香港早抖》

改詞：Rose 主唱：漏奶

去年9月，香港受超強颱風「山竹」吹襲，天文台發出10號颶風信號並持續了10小時，期間香港多個地區因受颱風而造成嚴重水浸，不少大廈玻璃幕牆被吹至爆裂、亦有住宅單位的冷氣機被吹入室內。風雨過後，街上滿目瘡痍，主要道路因塌樹和水浸需要封閉或提供有限度服務，而政府卻未有公布全港停工，只呼籲僱主體恤和彈性處理員工上班情況，造成不少市民需要「攀山涉水」上班，造成東鐵大圍站萬人排隊等車上班的經典一幕，而高登音樂台亦就事件改編《香港早晨》作《香港早抖》以紀錄當日的混亂和市民的狼狽。不過留意，這裏說的「早抖」，正寫該為「早唞」，「抖」是「抖擻精神」的「抖」。

5. 《記得Save》

改詞：a仔 / 四眼雞丁 主唱：四眼雞丁

把張學友的《李香蘭》改編成《記得Save》，唱出不少人也有發生過在使用電腦軟件工作時，沒有事先設定好「自動儲存」功能，亦忘記定時「儲存」進度，卻遇上電腦當機，不得不把應用程式強制關閉，重新啟動時便發現違失所有資料，雞丁的一句「啊……但deadline就嚟 / 份嘢點樣畀」更是唱進心坎，讓人想分享給身邊的同路人，分享既好笑又痛苦的感覺。