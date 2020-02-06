武漢肺炎｜一文看清各地對隔離者的待遇　法國與英國是天與地之分

新型冠狀病毒的疫情始終牽動著大家的心，為了避免疫情在世界各地進一步擴散，不少國家已派出專機將他們的公民（或永久居民）分批撤離武漢，並安排在本國內的某處進行為期兩周的醫學隔離觀察。不少專機還帶來了防護口罩、隔離服等醫療用品贈予武漢當地，讓我們感受到了各國的暖暖溫情。MISS為大家整理了一些國家撤僑的安排，看看這14天裡，他們都住在哪裡、做些什麼呢？

#陽光、沙灘，美味的海鮮，南法的避暑聖地

比起那些例行公事、莫得感情的國家，法國的安排被全網譽為極富「法蘭西浪漫風情」。

撤離回國的這批僑民被統一安排在了蔚藍海岸（la Cote Bleue），靠近馬賽的卡裡勒魯埃（Carry le Rouet），這裡本就是著名的海邊渡假聖地。

從馬賽乘坐海邊小火車，大約一個小時就可以到達卡裡勒魯埃，整個渡假區擁有30公里海岸線，是「蔚藍海岸」的中心，很多法國南部的人都會在夏天到這裡來避暑，畫家達利曾與妻子在這裡度過一段時光。清澈海水、星星點點的垂釣地將這裡繪成一幅詩意的畫作。

每年十二月至次年二月，卡裡勒魯埃盛產的海膽和各種貝類正是最鮮美的時候。

卡朗格峽谷（Calanques）堪稱這裡的一大奇景，碧藍色的海灣蜿蜒滲入硬朗的懸崖峭壁之中，綺麗的對比景色令人瞠目、讚歎，是戶外自駕和徒步愛好者的天堂。

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+ 10 + 9 + 8

此次隔離以家庭為單位，每天有豐富的餐飲，還可以游泳、健身，享受法國南部的豔陽。

期間，法國政府為他們配備了心理疏導醫師，不僅如此，還將他們安排入住在了Club Vacanciel Carry le Rouet度假酒店，周圍被3.5公頃面積的松樹林所包圍，私密性很好，出入口有警衛把守。

被安排在法國南部海邊小鎮Carry-le-Rouet隔離的僑民。（路透）

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法國政府的這番安排也受到了小鎮居民的反對和嘲諷，「這對他們來說，簡直是天堂！」有人這麼說。

#酒店、醫院、軍事基地，撤僑待遇大不同

【日本】

日本撤僑負責官員被懷疑因安排欠妥而內疚自殺，事發地點正是從武漢撤離回國的日本公民入住地之一的國立保健醫療科學院。日本從武漢先後撤出三批民眾，分別被安置于東京千葉的勝浦三日月酒店、西原研修合同廳舍、員警大學校、國立保健醫療科學院宿舍、稅關研修所等地隔離，並限制出入。

勝浦三日月酒店（Katsuura Hotel Mikazuki）位於東京的千葉，是一家溫泉酒店，和式風格的客房是這裡的特色。酒店內共有160間客房，大部分都可以直接看到大海。附近有千葉県立中央博物館分館“海の博物館”和鵜原海水浴場，遠見岬神社和覚翁寺等景點也可以步行達到。

然而，被隔離的人群並不能出去享受這些美景。

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+ 4 + 3 + 2

【德國】

當地時間2月1日，德國的撤僑專機於中午抵達法蘭克福機場，機上約有130名人員，他們分批由3輛大巴接至機場100公里外的軍事基地，進行隔離觀察兩周。

這座軍事基地位於德國萊茵蘭-普法爾茨州的格默斯海姆（Germersheim），這座小鎮坐落於萊茵河畔，擁有舉世聞名的翻譯學院。據說巴伐利亞國王路德維希一世也非常喜歡這裡（和當地的spa），並在附近建造了避暑的行宮。

【美國】

美國的撤僑專機降落在洛杉磯以東的馬奇空軍基地（March Air Reserve Base），200餘名美國國務院雇員、家屬和美國公民在這裡進行隔離觀察，統一配餐，還可以遠端工作，兩周後無症狀即可返回各自的家中。

馬奇空軍基地靠近巴里斯湖（Lake Perris）國家遊樂區、Moreno Valley Mall商場、加州大學等，距離棕櫚泉和迪士尼樂園也只有一小時左右車程。附近有一家莫雷諾谷康福特茵酒店（Comfort Inn Moreno Valley）。

【澳大利亞】

2月3日，兩百多名澳大利亞公民和永久居民于當日下午到達西澳Exmouth附近的埃克斯茅斯空軍基地（RAAF Base Learmonth），隨後分批轉機飛往耶誕節島，以家庭為單位，隔離兩周，無特殊情況將統一由軍用飛機送往西澳首府珀斯，再自行返回家中。

Exmouth是西奧中西部海岸的一個濱海小鎮，可以跟隨嚮導潛水、欣賞珊瑚礁。附近的Mantarays Ningaloo Beach Resort擁有無邊泳池，通過客房自帶的私人露臺可以觀賞海景和碼頭風光。

【英國】

英國的撤僑安排顯得格外冷漠。所有英國公民抵達國內被立刻送至威勒爾的Arrowe Park醫院隔離觀察，而外籍人士卻被直接送到了西班牙。

Arrowe Park醫院是西北區最繁忙的醫院之一，有婦產科室，產婦、初生嬰兒都是極易感染的人群，這一舉措引起了周圍居民極大的不滿，甚至還有醫護人員拒絕去給隔離區送東西。

Arrowe Park醫院是西北區最繁忙的醫院之一，有婦產科室，產婦、初生嬰兒都是極易感染的人群，這一舉措引起了周圍居民極大的不滿，甚至還有醫護人員拒絕去給隔離區送東西。（Arrowe Park Hospital官網圖片）

【韓國】

1月31日，韓國的包機載著韓僑抵達首爾，無明顯症狀的乘客將被分別送往忠清南道牙山市的員警人才開發院，以及忠清北道鎮川郡的公務員人才開發院，集中隔離14天，人均一室。

但隔離地點距離居民區僅400米，當地居民得知以後，開挖掘機堵路、扔雞蛋來表示抗議。

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+ 2

【加拿大】

日前，加拿大全球事務部宣佈從湖北省撤離的加拿大人以及參加空運的人員，將到安大略省特倫頓的軍事基地隔離兩周，作為預防措施。目前，各國撤回的民眾也相繼有一些被確診的病例，MISS希望這場疫情能夠儘快被控制住。

陰霾總會過去，陽光總在風雨後。