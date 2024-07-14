第二屆 AMMA 冠軍賽將於柬埔寨舉行 香港將有五男一女代表參賽

第二屆亞洲綜合格鬥冠軍賽（AMMA Championship）將於7月11日至13日在柬埔寨金邊的國家奧林匹克體育場舉行。本次比賽由柬埔寨國家奧林匹克委員會（NOCC）、亞洲綜合格鬥協會（AMMA）、VIP體育和柬埔寨綜合格鬥聯合會共同合辦。



本次比賽分為傳統和現代兩大項目，進一步劃分為男子和女子共12個量級。傳統項目須穿著無袖道服、腰帶和長褲，這些服裝（不包括手套和護腿）都可以抓住；而於現代項目選手則須穿著緊身無袖耐磨衣、護胸和MMA短褲。

傳統項目的衣著。（圖截取自AMMA規則:https://asianmma.org/wp-content/uploads/2024/04/20240403-AMMA-Competition-Rules-Adult.pdf）

現代項目的衣著。（圖截取自AMMA規則:https://asianmma.org/wp-content/uploads/2024/04/20240403-AMMA-Competition-Rules-Adult.pdf）

中國香港綜合格鬥運動總會（MMASAHKC）是次將派出5名男運動員和1名女運動員，代表香港參賽。本次亞洲冠軍賽同時也是將於11月在泰國舉辦的「亞洲室內暨武藝運動會（亞室運）」的MMA項目資格賽，所以如運動員能發揮出備戰成果，將有望鎖定亞室運的參賽資格。

中國香港綜合格鬥運動總會主席翁家偉表示，去年在倉促的準備下派出4名運動員參加首屆亞洲冠軍賽，最終憑藉運動員的毅力及出色表現，獲得一銀一銅的佳績。他希望今年在有更多準備時間的情況下，能夠取得更好的成績。

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同時，我也非常感謝我們中國香港綜合格鬥運動總會的會長溫文灝脊醫及理事長、北京奧運散打金牌得主蔡良蟬師傅從上屆開始就全力支持香港綜合格鬥運動。除了處理會務外，他們還出資支持運動員的訓練、治療及參賽，對此我衷心感激兩位的支持！ 翁家偉（中國香港綜合格鬥運動總會主席）

以下是本次參賽的選手名單，期待他們在賽場上取得佳績：

- 黃文正 (56kg) - 男子傳統

- 傅樂軒 (60kg) - 男子現代

- 謝尚志 (60kg) - 男子傳統

- 鍾沛榮 (66kg) - 男子現代

- 黃海騰 (85kg) - 男子現代

- 關凱伶 (54kg) - 女子現代