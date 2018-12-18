【武編週記】超人RX三十週年 招牌飛腿易踢斷腳

幪面超人RX及其不同型態。圖片來源：https://bit.ly/2S73Szf 各位好！我是編輯K，亦是《武備志》內年紀最長的一位編輯，八十後(差少少進階七十後)，二十歲後才習武。有一個兒時影視節目，雖然與武術沒有直接關係，但的確是我這一代人，接觸格鬥技的重要渠道(雖然內裡是不正確的格鬥知識)，適逢這年是它播出三十周年紀念。之前有不少媒體也有新聞重溫，將近2018年完結，還是把它對我的感受寫出來，希望也有同輩讀者有共鳴！他是日本特攝片《幪面超人RX》(筆者用港譯名稱，下文簡稱《RX》)。

童年最愛

為何我會說《RX》是我這輩認識格鬥的重要途徑？《RX》播出的年代，香港只有無線和亞視兩個電視台，當時沒有互聯網，只有錄影磁帶，要看視訊節目主要依賴電視台，但電視台基本上極少播搏擊節目。其次，那年代不乏暴力動漫，如《北斗之拳》、《聖鬥士星矢》，但全部安排深夜時段播放，兒時的我們不如現今小孩，很早要睡，但《RX》播放時間很早，我記得前半夜已經可以看到。最後，特攝片那年頭分四類，歐美的超級英雄但不是香港主流而且看外國人不過癮、日本片又分小隊和咸蛋超人(奧特曼)系列，但兩個系列最後都是以巨大超人形態打怪獸，而且發射電光技能你又知道自己不可能做到。

唯獨幪面超人，一人單打獨鬥既酷又型，反派偶然會有一些擬人態的對手，充滿智謀手段，最重要是他的招式如雷霆飛腿(港譯)Rider Kick等，而且不會飛，看上去是一般正常人有能力做到(兒時覺得)，所以也較多兒童模仿。(當然也出過意外，以前便有孩童模仿V3飛腿跳樓)



(藝名)倉田鐵雄19歲時被選中飾演超人Black和RX，片中叫「南光太郎」。(視頻截圖) 而對《RX》特別深刻，因為八十年代只有四套幪面超人作品，分別是Super 1、ZX、Black 和RX。前兩者播出時我還未懂事。只有Black和RX是我最蹦蹦跳跳那時代的作品。踏入九十年代互聯網普及，VCD出現，多了很多娛樂消閒媒體，對超人的熱誠也隨年長而減少。 說回正題，我說《RX》是兒時系列對格鬥知識來源，當然與他每次與怪人搏擊有關。而說這些知識既正確亦錯誤，則可稍為解釋一下。



奇怪格鬥知識來源

首先，若果要致命一擊，凌好飛腳比較站技打腿厲害。其實在Black及之前的年代，超人最尾必定跳高二十多公尺，以「飛腿」(騎士踢)為必殺技擊殺怪獸(飛腿招式又以超人V3最多)，可是超人凌好飛腿，其實是很難控制落腳位置，長大後學懂了憑空踢腿打拳是發不到力，為學武大忌！後來讀到柳田理科雄先生的《空想科學讀本》，談到超人跳到二十多公尺，根據地球物理原則，必定是自由落體。而且現實中踢腿是將腿伸直的一剎那打到對方，即用關節帶動的彈力才能發揮踢技效，而「飛踢」所用的伸直腿，若果二十幾公尺俯衝下去，這條伸直的腿必定會斷。所以用飛腿來搏擊是極其不智的危險動作！

RX招牌風車劍。(Youtube視頻截圖) 但是說這有正確部份，是在跳起落下時，若果要如超人一樣飛踢有向前衝的衝力，一定要有橫向的施力，所以超人出飛踢時必定要空前翻帶動衝力。若果說六七十年代的小朋友是看李小龍迷上功夫，則八十年代的小朋友是看這類特攝片迷上武打動作，並不其然在家找兄弟朋友練練身手。 當然，《RX》劃時代之處，是相較於其他昭和幪面超人，雖然也會用到武器，但均以「雷霆飛腿」作最後KO技。超人RX則開啟了以兵器-光劍作為KO對手最後一絕招。每次用光劍KO對手那幾秒定格畫面─型爆！所以這也是他比之前昭和年代其他超人印象更深刻原因！



用光劍KO怪人，漸漸奏出主題曲，拔劍後耍一個劍花的定格畫面，型爆！

思想的啟發

另一點個人體會，是《RX》開創了幪面超人會有不同狀態和變身的先河(之前的超人也有強化版，但不會整個形態改變)。超人RX在悲傷時會變成機械超人，憤怒時會變成生態超人，不同屬性均有獨特強項和弱點。例如機械形態怕磁鐵，顛覆了之前的超人可以不斷強化的形象，而是給觀眾知道每次強化某一項，你都要犧牲某方面的能力值，這世界沒有最強的能力，只有某方面相對強的概念。

這種哲學對兒童來說，是一種啟蒙，任何搏擊能力，沒有最強，只有相對優劣。

RX與月影對決。(視頻截圖) 最後一樣體會，是過往特攝片的反派都是怪人或外星人，而《RX》開始了其中一個反派也是幪面超人影月(影月角色其實在BLACK時已是其中一個BOSS)，影月在《RX》完播後一直成為幪面超人迷摯愛之一，除了是他冷酷的金屬外型外，是因他帶點亦正亦邪的味道，而且在《RX》系列與RX以劍技一較高下的畫面，風靡萬千影迷。 其實，幪面超人系列不乏有明確以武術為元素的超人作品(例如Super 1)，但RX多項開時代先河和他播放的時間，正為我這輩八十後，甚至九十頭的觀眾，帶來值得回味的童年回憶，並使他成為歷代最受歡迎幪面超人頭三位。

最後，讓我們重溫當年令大家血脈沸騰的片頭主題曲：