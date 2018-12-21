【武備志請你睇泰拳】淺談泰國本地泰拳比賽分類

【武備志賞您Now E泰拳比賽通行證】提到泰拳比賽的話，大家可能會想起本地的I-1、YOKKAO、香港泰拳冠軍爭奪戰等。但大家又認不認識泰國當地的泰拳比賽呢？除了泰國最受歡迎的MAX MUAY THAI及著名的THAI FIGHT外，還有甚麼？

泰國本地的泰拳比賽一般分成四種：廟會拳賽、地區聯賽、曼谷兩大拳場比賽、大型商業比賽。

▍廟會拳賽：一切拳手的起點

廟會中的兒童賽事。（圖片來自：VCG）

廟會拳賽可算是最初級的泰拳比賽，每逢佛教日子、國家假期等日子，不少泰國寺廟或市集都會舉辦泰拳比賽作為慶祝活動之一。參加比賽的拳手大多是當地泰拳初級習者，說不上是職業拳手，年齡層由小童至成人都有，可以算是培育泰拳幼苗的賽事。

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▍地區聯賽：職業比賽入門 真正泰拳殿堂的入場卷

再進一級便進入了職業泰拳的世界——各地區的職業聯賽，先有府級比賽，如泰國北部的清邁府、碧差汶府、那空沙旺府等，繼而便有泰國各部（北部、東北部、南部、中部等）的大型地區賽。

這時參賽的已是累積達一定戰績的泰拳選手，能夠在府部取得優勝，成為府部拳王只能算是取得泰國拳界的入場券，有機會參加曼谷兩大拳場比賽或大型商業比賽，成為國內知名拳手。

拳界中有言各部實力各有特式，有的兇猛，有的質素參差，有的好手雲集，因此單單成為地區拳王其實還不足以證明實力。泰國拳手要彰顯奠定自己在國內的泰拳地位，必須在國內最具認受性的兩個拳場的比賽中取得佳績︰Rajadamnern Stadium（迦南隆拳場）及Lumpinee Stadium（魯比尼拳擊場）。

▍曼谷兩大拳場比賽︰國內傳統泰拳的頂點

在曼谷市中，座擁兩個堪稱為「泰國泰拳聖地」的比賽場所——Rajadamnern Stadium（迦南隆拳場）及Lumpinee Stadium（魯比尼拳擊場）。

曼谷迦南隆拳場 RAJADAMNERN STADIUM，也叫御駕拳場。（圖片擷取自：klook.com, http://bit.ly/2PPe4dr）

Rajadamnern Stadium是泰國史上首個職業化的比賽拳場，建立於1946年。它座落在曼谷皇家田廣場，據說是泰國王室當年為了推廣泰拳發展而主動出租王室土地100年予民間。這種深厚的歷史背景和地理條件下，Rajadamnern Stadium在國內泰拳界具有超然的地位，吸引國內國外好手前來爭奪其迦南隆拳場金腰帶，是國內最具「份量」的拳王腰帶之一。



搬遷前的Lumpinee Stadium。（圖片來自：Mark Rauterkus，Wikipedia.org）

搬遷後的Lumpinee Stadium，交通不如以往便利。（圖片來自：Mark Rauterkus，Wikipedia.org）

假如說迦南隆的成功是由於王室支持，那麼Lumpinee Stadium便是得力於泰國另一大勢力——軍部的支持。Lumpinee Boxing Stadium由泰國陸軍元帥Praphas Charusathien大力推動下於1956年設立，由泰國皇家陸軍負責經營管理。比迦南隆晚10年的它經已支撐泰拳發展多達62年，它是曼谷另一個泰拳聖地。最初由於位於車站附近，位置便利而十分受遊客及市民歡迎，可是在2014年2月起，它遷至鄰近機場的新場館繼續運作。

至今為止在大多數泰國人心目中，Rajadamnern Stadium 和 Lumpinee Stadium都代表著國內傳統泰拳的頂點。雖然拳場文化仍然保有屹立不搖的地位，但面對世界搏擊生態的轉變，以及國內泰拳市場的日益飽和，於是便出現了比較新式的大型商業比賽。

▍大型商業比賽︰為泰拳注入新元素 開拓國外市場

傳統泰拳比賽之所以能夠在國內歷久不衰，很大程度跟泰國獨特的拳賽文化有關，例如沒有嚴謹的拳手拳會制度、賭搏跟拳賽密不可分的習慣、國內傳統賽制恆久不變等。可是這種種泰拳文化卻同時限制了本地泰拳比賽的國內國外市場空間，單憑拳場比賽、拳迷支持實難令泰拳得到進一步拓展。

例如國內的賽事大多跟搏彩有關，在五回合的比賽中首三個回合都開放下注，因此不少拳手在首三回合會打得比較散慢，常常在纏鬥中渡過，然後最後兩回合才短兵相接。這樣的比賽方式固然對投注者有利，卻難以令一般愛好者產生吸引力。



除了上述的各級本地賽事外，自日本K-1掀起世界搏擊熱潮後，世界各地都出現立技搏擊賽事，世界性搏擊組織亦漸漸成型。對泰國拳手而言，他們的發揮空間不再局限於本地傳統泰拳比賽中，即使未能在兩大賽場取得冠軍，亦可以在挑戰外地比賽爭取成績，例如WBC泰拳金腰帶、WMC泰拳金腰帶和WPMF泰拳金腰帶，甚至參加非泰拳的Kickboxing比賽。

另一方面，由於電視廣播流行、全球訊息流通發達，轉播高質素搏擊賽事成為國內泰拳賽事的新出路。一些電視頻道舉辦起自己的泰拳聯賽，如3台金腰帶、7台金腰帶、5台金腰帶等大型平臺賽事。還有一些公司企業會舉辦自己的泰拳錦標賽，如豐田杯、本田杯等，但大多都是一天制的錦標賽。



亦有以高賞金打造的高級賽事系列，不單帶給本地觀眾嶄新的比賽觀感體驗，亦瞄準海外市場，例如︰THAI FIGHT、TOPKING等系列比賽，更有當中的佼佼者MAX MUAY THAI。

Max Muay Thai 錦標賽由 Top King 老闆Narit Wongrasertkan於2013年成立。賽事由年中不斷的小型錦標賽以及年終大型錦標賽組成，不單設有本地聯賽，更設有國際組別賽事。賽事由5回合改成3回合，配上精緻的表演製作，讓賽事成為高水平的比賽製作，改變了泰拳運動在泰國的呈現方式，令Max Muay Thai是目前最受歡迎的泰拳電視節目。

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