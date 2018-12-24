【火之丸相撲】把傳統國技漫畫化 熱血勵志不俗套

武備志曾經介紹過許多不同的格鬥、搏擊漫畫，當中不少經典作品對武術推廣復興有著深遠的影響力。例如日本柔道最強代表野村忠宏便透露是《柔道部物語》這部漫畫把他推向奧運金牌之路。又如香港職業拳手潘啟情，便因中學迷上《第一神拳》令他對拳擊萌生興趣。

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漫畫的影響力還不只限於運動漫畫。據說自從《鋼鍊》作者荒川弘的《白銀之匙》推出後，日本農業高校的報讀率突然直線飆升。所以，即使說日本漫畫間接左右著年輕人的成長，也毫不為過。

今次要跟大家介紹的漫畫主題十分罕見，雖然它描述的武術歷史悠久，但它卻能夠「傳統而不老土」，不單連載在《週刊少年Jump》並一度大獲好評，更對推廣傳承該運動有著重大的影響。它就是日本漫畫家川田的相撲漫畫作品——火之丸相撲（火ノ丸相撲）。

想了解相撲的歷史、文化、賽制，可參閱文章：

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▍故事簡介：天才矮子踏上相撲之路

大太刀高中的相撲社只有社長小關信也一人，他苦於會社被不良少年五條佑真霸佔，只能在學校一角自製土俵練習。在新生入學時，小關遇上男主角潮火之丸主動加入，並擊敗五條奪回會社。



（圖片擷取自：http://bit.ly/2QLhpQl）

原來火之丸在小學時代是獲得連兩屆小學生橫綱的相撲選手，外號國寶「鬼丸國綱」（以名刀稱呼有巨大潛力的選手）。但因為身高非常矮、在中學後遇到瓶頸連連敗退至此從中學相撲界消失。加上日本職業相撲有身高限制（不可低于167厘米），正當所有人以為火之丸一生都無法在相撲取得成績時，他卻以過人的意志不斷苦練，最終在高中重新投入相撲界中。

自此大太刀相撲社經歷不同的事後，漸漸有其他成員加入：空手道少年五條佑真、摔跤冠軍國崎千比路、孱弱少年三橋蛍、潮的小學摯友辻桐仁。熱血的高中相撲自此展開，火之丸將以身型劣勢面對一眾強敵⋯⋯

（注意，以下內容包含劇透⋯⋯）

▍熱血不老土 小角色刻畫深刻

（圖片擷取自：http://bit.ly/2Cxtu2M）

相撲之所以甚少成為漫畫主題，某程度跟其「傳統」形象有關：「兜襠布」、高髮髻、大胖子。相撲在日本具有特殊的社會文化意義，卻很難在重視潮流的年輕一輩間傳播。於是作者用上運動漫畫的「必勝方程式」：校園運動社團熱血。

話雖如此，《火之丸相撲》卻把校園王道的重心拿捏得非常好，令本身對相撲認識不深的人亦會被它的劇情和熱血所吸引。《火之丸相撲》前半段主要以強敵對決及隊員間的成長情節為主，甚少加插搞笑、愛情元素，堅持熱血宗旨。



例如漫畫初期，在校內已安排「空手道 VS. 相撲」、「摔跤 VS. 相撲」的情節。尤其全國摔跤冠軍國崎千比路與火之丸的對決安排得十分巧妙。摔跤是較為世人認識的奧運運動，而相撲只是流行在日本的傳統運動。摔跤雖然跟相撲同是「摔技項目」，技術各有異同，但在文化層面上卻有著明顯的「新」「舊」對比。

正如國崎面對火之丸的挑戰時，認為：

柔道中的「一本」和摔跤中的「Pinfall」是通過下一招等待著死，也就是「將死」的狀態。相撲只要出界或觸地便輸掉比賽，明明還能戰鬥便輸了。所以摔跤跟相撲「輸的分量」不同。完全將對手壓制才是「勝利」，相撲技這種競技太過溫和了！ 國崎千比路

火之丸卻在對決時瞬速把國崎摔倒，並說：

如果這是相撲，你現在已經死了！如果敗北等同於陷入死亡，那這對我們來說已經死了！怎麼？還覺得溫和麼？起來吧，作為摔跤，你還沒有死不是麼？ 潮火之丸

這番「非常帥氣」的對話馬上令小編對相撲改觀，開始被它吸引追看下去。



（圖片擷取自：http://bit.ly/2EMVDoK）

除了安排其它「國寶」強敵外，《火之丸相撲》中大太刀隊員的情節亦是熱血的「添加劑」。跟《光速蒙面俠》（又名《衝鋒21》）相似，隊員們本身都只是相撲的「門外漢」。縱然各懷其他專長，卻得從一次又一次的失敗中成長，才得以漸漸進步。作者對他們的心路歷程作出了深刻的描寫，當中不乏感人之處。

例如桐仁雖是天才，卻因身體因素不得不放棄「成為橫綱」的夢想，退居教練之位，當中的不甘、絕望、掙扎相當打動小編。又如三橋蛍是漫畫中最弱的隊員，作者卻從弱者身分出發，帶出跟其他天才截然不同的故事。

▍寫實的相撲技法 跨武術探討

在許多人心目中，相撲可能只是兩個胖漢互相推撞的運動。可是漫畫卻對相撲技法作出了深入的刻劃。



雖然漫畫有時會為角色配上招式並加上帥氣的魔鬼圖式，但基本上縱使比賽再激烈也好，基本上都不會出現「超現實」情況，大部分會按照真實相撲招式進行。而且由於火之丸先天身高處於劣勢，作品中經常探討到不同個子的技術差異問題。



（圖片擷取自：http://bit.ly/2CxcNEC）

另一方面，作品不時強調相撲的「技術包容性」。相撲的規例基本上十分自由，只禁止拳擊、指插、抓襠、襠布鬆脫等。換言之，其他運動技術亦能應用在相撲比賽中。漫畫中國崎的「摔跤」、五條的「空手道」、石神高校荒木源之助的「柔道」等，都是十分有趣的探討。

▍總括而言

其實《火之丸相撲》進入到後期，便出現了重大的轉變，令其不再只是「校園運動社團熱血漫」。可是為免進一步劇透，小編還是就此打住。

假如大家想輕鬆地了解相撲這項日本國技的話，《火之丸相撲》絕對是你的不二之選！

▍漫畫基本資料：

《火之丸相撲》（日語：火ノ丸相撲），是由漫畫家川田創作的校園相撲漫畫。2014年《週刊少年Jump》上連載至今，共有22卷單行本。中文本由東立代理。

