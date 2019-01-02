【摔角】職業摔角代表作筋肉人

《筋肉人》漫畫封面。(資料圖片) 大家看摔角表演除了全球聞名的WWE外，日本的職業摔角比賽亦是全球人氣甚高的賽事。說起日本職業摔角的發展，當中一套日本動漫讓這個在五六十年代在日本興趣的表演運動更加享譽全球，它便是今年踏入40周年的《筋肉人》(台譯《金肉人》)。 由日本漫畫家蚵仔煎二人組(嶋田隆司、中井義則)創作的《筋肉人》，是一套集攪笑和熱血，以摔角比賽為主題的漫畫。作品於1979至1987年間刊載於《週刊少年JUMP》，為雜誌《JUMP》台柱作品之一，並於1985年於香港亞洲電視播放動畫，而為港人所熟悉。



故事講述筋肉星王子筋肉人(台譯「金肉卓」)，因一次意外被遺棄於宇宙而流落日本，並成為保護地球的戰士。故事原先是參考鹹蛋超人(Ultraman)的攪笑漫畫，並沒有故事主線，及後轉型為有劇情編排的故事情節，而以摔交格鬥為背景的熱血漫畫。主角筋肉人為二流摔角選手，與其他超越人類的「超人」，在擂台上與各種不同的敵人交戰，並慢慢與戰友或敵人建立友情。故事除了讓主角筋肉人成了日本動漫肌肉猛男型的代表外，其他配角或反派如拉麵人、水牛人、泰利小子和戰爭人等，都成為經典角色，至今仍為漫迷愛戴。

創作時代背景

日本的職業摔角娛樂運動，始自1954年由相撲界轉戰摔角界的日藉朝鮮人力道山所創「日本職業摔角協會」，他率先將職業摔角引入日本，並培訓選手遠征海外。除著1963年力道山過世後，他的兩個徒弟巨人馬場和安東尼奧豬木於七十年代分別離開協會，並另創「新日本職業摔角聯盟」和「全日本職業摔角團體」，讓日本職業摔角更進一步發展，而於七八十年代踏入全盛時期。



日本職業摔角之父力道山。(維基百科) 另一方面，當時美國荷里活電影流行肌肉男風潮，動作電影也較崇尚暴力血腥(當時未有電檢意識)，史泰龍、阿諾舒華辛力加等大塊頭於影壇人氣旺盛，也帶動全球崇尚大塊頭肌肉的男士形象，筋肉人這角色便在這時代背景下誕生，而漫畫版更是集攪笑、熱血和暴力於一身，雖然動畫版以因應小孩觀看而有所調節尺度，而四十年後的今天主角筋肉人亦成為動漫中經典大塊頭(大隻佬)的ICON。 而據作者之一嶋田隆司早前來港參與作品四十週年活動時訪問表示，他自小已是李小龍和成龍影迷，本來創作《筋肉人》時是想二創Ultraman為攪笑漫畫，怎料作品一出深受讀者喜愛，結果根據讀者來信建議，將漫畫由攪笑風格轉型為動作搏擊路線，並將他們二人自幼喜愛的摔角運動，放入《筋肉人》中，將功夫和摔角融入自己作品。及後呼籲讀者來稿創作其他超人和奸角，有些讀者提供的造型更真的加入到漫畫中，加強了作者和讀者間的互動創作。



作者之一嶋田隆司早前來港參與《筋肉人》四十週年活動時訪問。(鍾世傑 攝)

筋肉人必殺技

由於職業摔角有娛樂表演成份，它不同於正式擂台格鬥比賽，可以容許有雙人組隊的雙打比賽，漫畫亦從雙人合作中，體現了主角與友人的熱血友情合作，這也是其他正式擂台格鬥動漫，難以擬入的劇情安排。

而以職業摔角為主題，主角筋肉人和其他一眾角色當然使用了在摔角運動中常見的華麗但帶點誇張的招式，例如筋肉人招牌動作如「筋肉火花」、「筋肉衝天砲」，合作技「筋肉合體」等，雖然名稱是自創，但大都是在現實職業摔角中常見的鎖技(例如Boston Crab)和back breaker技，這些都是在看職業摔角時的經典招式。



Boston Crab

遊戲片段第一個招式便是筋肉人打的「筋肉火花」。



《筋肉人》連載時期，擂台格鬥仍然是以立技比賽為主，摔角有更多誇張但具觀賞的格鬥技，尤其多了當時罕見的寢技場面，對當年的讀者來說是相當吸睛的格鬥場面。儘管現實中只是表演娛樂運動，但這些華麗而令人熱血沸騰的動作，仍然為動漫迷的格鬥技經典。

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