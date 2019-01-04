【經典】少林三十六房：邵氏電影巔峰之作

上世紀的邵氏電影公司，曾推出了無數經典武打電影。而要論影響力最大的一部，相信非《少林寺三十六房》莫屬。它不僅開創出了香港電影史上的一個高峰，還成為了全球無數人的集體回憶。相信任何喜歡香港電影的觀眾，都不會錯過這部作品。

《少林三十六房》的英文版海報，圖片擷取自http://bit.ly/2RyR8nG 為民間弟子打出一片天

《少林寺三十六房》（36th Chamber of Shaolin）由劉家良師傅執導，劉家輝、徐少強、汪禹等人領銜主演。故事講述海味店少東劉裕德（劉家輝 飾）因協助私塾老師運送反清材料而慘被抄家。全家上下均被官兵屠戮，惟獨他一人負傷脫險，倉惶跑到少林寺避禍。 他獲准在寺內出家，並得到法號「三德」。為了報仇雪恨，他矢寺要在「天下武宗」少林學懂上乘的武學。其時少林寺將不同的技法分成了「三十五房」，他便由最基礎的「飯堂」開始，一路苦煉提升。最終他不僅通過了三十五房的所有考驗，還以自創的三節棍擊敗了戒律院主持（李海生 飾），成為了一房的管事。 但仍然心繫家國的三德卻向方丈提出，要為少林寺開創第「三十六房」，以招收民間的俗家弟子。明白三德志向的方丈，遂將三德「逐離」少林，並要他了卻俗事之後方能歸來。 重新回到家鄉的三德，再度開展了自己的反清計劃。他以高強的武藝接連擊殺了數名清廷官員，途中又收納了舂米六（汪禹 飾）、陸阿采（徐少強 飾）、洪熙官（于洋 飾）等人為徒。他們合力用計讓清兵誤中陷阱，而三德亦順利手刃仇人天達將軍（羅烈 飾），回到去少林寺開創三十六房，將少林武技名揚天下。

將生活融入武術

平誠而論，以故事脈絡來說，《少林三十六房》不算新鮮。其創新突出之處，在於它將不同的武技分門別類，如拳房、目力房、刀房等，再建立一套完整的晉升制度，令觀眾可以確切感受到三德的進步，以及少林武術的全面。

另一個有趣的地方，是每房的訓練器具都與日常生活有關。例如臂力房就是要弟子擔水，期間他們須在手臂繫上一柄短刀，確保雙手保持水平。而目力房則要求弟子定住頭部，直接以眼睛追望燭光：

姑勿論是否合符現實，這些獨特的訓練方法，著實為本片增添了不少色彩。而隨著劇情推進，導演也沒有忘記它們的舖陳。例如在以下的打鬥場景中，就能見到三德將各房的技法，如實應用在對敵之上：

三節棍

本片的另一個劇情重心，就是將三德描繪成三節棍的創始人。正如前文所述，李海生飾演的戒律院主持，為了測試三德的武學水平，便以柳葉刀法（其實即是八斬刀）與之進行對決。起初三德選擇用長棍接戰，但就輕易被柳葉刀法埋身。其後他想以月牙剷夾走李海生的雙刀，但同樣未能湊效。

機緣巧合下，三德想出了三節棍的制式。蓋因三節棍包含了長鞭及雙短棍的用法，就算被柳葉刀埋身，仍可以有自保之力。而中間的一節短棍，則可與另外兩端相配合，夾走對手的兵器。這種對三節棍的想像，頗符合【武備志】對三節棍用法的理解：

1. 若習者雙手分持兩端梢節，便是將之當成短棍使用，再以中節進行格擋或壓制。同時三節之間亦可互相配合，纏絞、夾緊對方的兵器。 2. 若選擇一手持梢節、一手持中節，則可當梢子棍般運用，以最前端的梢節掃擊敵人，偶爾亦可以用後手梢節的末端敲擊對手。據聞此式乃三節棍中的主流用法，學者必須加以熟練。 3. 若雙手同持中節，便屬所謂的「花法」，即透過旋轉棍身來做出各種高難度動作。此式主要用於表演，亦不排除能夠在搏擊中擾亂敵人，或偶爾掃擊到對手。 4. 若以單手或雙手持一邊梢節，則是用於長距離攻擊，亦可如鞭般越過敵人格擋。不過這種用法耗力較巨，而且幅度過大，不宜常用

而三德與天達將軍的最終對決，亦是以三節棍進行。這幕對三節棍的打法，可謂描繪得更加細膩：

創新的場景設計，輔以精彩的武打動作，讓本片在1978年上映時，就已經大受歡迎。除了成為該年度的全港十大賣座電影外，還獲得了第24屆亞洲影展最佳動作效果獎，乃邵氏公司歷來收入最高的一部作品。

往後數十年間，本片依然繼續行銷海外，在法國、西班牙、德國、丹麥、哥倫比亞等，俱有著極佳的迴響。而邵氏公司也先後推出了《少林寺搭棚大師》、《霹靂十傑》等，作為本片的姊妹作，其成就絕對是無庸置疑。