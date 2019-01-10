【UFC】Covington情況顯示UFC賽制混亂 臨時冠軍其實沒有價值?

Colby Covington曾是Welterweight 臨時冠軍，只是下場真正冠軍戰，將會是冠軍 Tyron Woodley 對上挑戰者Kamaru Usman，也就是說他贏得臨時冠軍，在沒輸掉的情況下也沒獲得挑戰權。

Colby Covington為自己精心設計的壞蛋形象，本想以此累積一定人氣，讓自己有談判權。可惜對UFC來說，壞人形象並不會為你加添什麼權利，除非你是McGergor。

不是首選

Colby Covington 在2018年6月擊敗Rafael dos Anjos後，成為UFC Welterweight 的臨時冠軍。九月，UFC的主席Dana White說他將會是下位挑戰冠軍 Tyron Woodley 的人。

然後現在打 Tyron Woodley 的人卻是Kamaru Usman。

簡單來說，Colby Covington 不再是UFC的首選。同樣在上年9月，本來Colby Covington 可以和Tyron Woodley一戰，但因為7月時做了手術，所以把比賽推了。而嘴巴與頸也很硬的Colby Covington也表示自己除了Tyron Woodley以外，不會跟別人打。

而挑戰者Kamaru Usman 則來者不拒，例如上年9月Tyron Woodley和Colby Covington打不成，Darren Till 當時頂上，Kamaru Usman也願意成為那場比賽的後備。而11月打敗了Rafael dos Anjos後，Kamaru Usman也說自己願意和Colby Covington或Tyron Woodley任一人打。

可能對UFC來說，「隨傳隨到」很重要。

大罵Dana White也沒用

因此，一向不怕開口得罪人的Colby Covington 立即有反應：

Dana White，真男人不只許下承諾，他們守承諾! Colby Covington的Twitter

認真說吧:Dana White你根本不夠膽炒我。你跟媒體說東說西，炒我啊。但你沒膽子，因為你知道我的價值 Colby Covington 在MMA Hour節目中說到

可是，在沒有公會的情況之下，現時挑戰冠軍之路都是UFC說了算，所以不論Colby Covington 怎樣罵大概也沒有。而且他還是處在「壞蛋」的角色之中，就更不受人歡迎。

精心設計的壞蛋形象

Colby Covington現時給人的形象就是一個種族歧視、「炫耀自己有錢有女」的那種典型雄風十足的奸角。常說巴西拳手的壞話，例如說巴西人是「骯髒的動物(filthy animal)」以及其他難聽說話，或者有巴西事就「抽水」:

Rough month south of the equator huh? #brabel #nerdbash2018 pic.twitter.com/rBZm10EBpz — Colby Covington (@ColbyCovMMA) 2018年7月6日

而「有錢有女」則是每次在Twitter中貼影片時，身邊都有一位或者數位穿得很少的性感女郎在他身邊，為他拿腰帶或者讓他可以左擁右抱。因為那些女郎真的穿得比較少，在這兒就不貼出來了。

這些反派形象，都是經過精心設計的。因為UFC這公司，有時實力都是其次，最重要是有話題、有人氣，不論是愛你還是恨你，總之要人留意你，那你就更容易上位和挑戰冠軍。

McGregor之所以有這麼多機會，以及能「為所欲為」，除了是因為他的實力外，也是那令人又愛又恨的行徑，讓他擁有極大人氣。Colby Covington的反派形象也許讓他成為話題，卻帶來反效果；讓他有挑戰臨時冠軍的機會，卻未能保持UFC對他的興趣。

暫定冠軍的價值

這也讓問題回到了UFC和體制上：究竟一個拳手，需要怎樣做才能成為冠軍，或者獲得挑戰權？

Colby Covington雖然討厭，但他確實做到所有需要做的事。Kamaru Usman擊敗了

Demian Maia和Rafael dos Anjos以得到挑戰權。Colby Covington同樣做到，而且還要是先過Kamaru Usman做到。

如果獲得臨時冠軍(雖然在上年9月就被UFC褫奪了腰帶)不代表獲得挑戰權，那麼臨時冠軍又有什麼價值？

現在Colby Covington被「取消資格」，下次可能就是你喜歡的拳手遭遇同樣的事。過去我們認為只要拳手不斷贏比賽就能挑戰冠軍，但在UFC的邏輯中，冠軍之路需要的或者只是「我說了算」。假如MMA要更進一步，發展成一個成熟的比賽賽制和項目，明確的升級路向就有其必要。