【抗倭利器】戚繼光所用的東方三叉戟 與狼筅齊名的鎲鈀

當大家觀看韓國古裝劇時，不時會見到官廷守衛手執類似「三叉戟」的兵器站在宮門。到底這種兵器所為何物，有甚麼特色呢？

▍不是三叉戟，而是「鎲鈀」

之前電影《水行俠》上演時，武備志曾提及過希臘水神波塞冬的象徵兵器「三叉戟」。現實中，其實它是古羅馬低級角鬥士「網鬥士」所用的兵器。

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雖然朝鮮士兵手持的兵器跟「三叉戟」有幾分相似，不過其實是截然不同的另一種兵器，名為「鎲鈀」（又稱「钂鈀」、「鐺鈀」）。

▍源於明代《劍經》，成於《紀效新書》

劍經中的鎲鈀。（圖片擷取自：http://bit.ly/2SQfk2o）

鎲鈀最早見於明代將軍俞大猷所著的《劍經》，成書於嘉靖三十五年（1557）。雖以《劍經》為名，但其實書中以傳授棍術為主。書中其中一部分內容，把棍術手法應用至其他兵器上，當中便有提到「鎲鈀」：

用棍如讀《四書》，鉤、刀、槍、鈀，如各習一經。《四書》既明，六經之理亦明矣。 若能棍，則各利器之法，從此得矣。 俞大猷《劍經》

戚繼光把鎲鈀納入戰陣中。（圖片擷取自：http://bit.ly/2Cirryd）

其後，抗倭名將戚繼光參考《劍經》的內容，把鎲鈀引入其《紀效新書》的陣法中，與盾刀、狼筅、長槍等形成著名的「鴛鴦陣」。它活用了不同兵器的特性，互相補足掩護，以陣法剋制倭寇。

例如，狼筅以枝節作纏繞防守，卻不能殺敵；長槍能靈活刺殺對手，卻懼對方欺近；而鎲鈀則處於側翼掩護攻防的作用，它的中刺能攻敵，橫股能夠架格對方兵器。



武備要略中的鎲鈀架勢。（圖片擷取自：http://bit.ly/2AKahcJ）

甚至在另一本著名兵書《武備志》中，亦可以見到鎲鈀的身影。在《武備要略》中，它配合北方少林棍法展示出來。可見鎲鈀這種不起眼的兵器，自此在軍旅史上佔一席位。

但是鎲鈀到底是怎樣流入朝鮮王朝的士兵手中呢？

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知拍任君鬥——《劍經》

【經典】紀效新書：兵書聖典 軍武合一

【經典】武備要略

▍豐臣大軍入侵 促成朝鮮軍事改革

自古以來，朝鮮半島便多次遭受外敵入侵，蒙古在十三世紀時的入侵更對朝鮮造成相當嚴重的破壞。在13世紀中期，蒙古帝國勢力日漸衰弱，但朝鮮半島並沒有因此而走向太平。因為接踵而來的，卻是日本鎌倉幕府瓦解帶來的海上威脅。

可是，自李氏王朝在1392年統一朝鮮，便採取「重文輕武」的治國方針，雖則令文化藝術獲得飛躍性的進展，卻也使朝鮮軍事長期積弱。但朝鮮王朝勢想不到，這會為朝鮮帶來另一次危機。



1592年8月，在太閣豐臣秀吉領導下，日本大舉入侵朝鮮。（圖片擷取自：http://bit.ly/2sqeLkb）

在1592年8月，豐臣秀吉為首的日本軍團對朝鮮半島發動大規模的入侵，在短短數月之內便占領大部分朝鮮半島，包括今天的首爾和平壤。朝鮮節節潰敗，只好向宗主國明朝求救。明朝隨即派兵支援朝鮮。經歷長達6年的抗戰後，朝鮮王朝終於在明朝協助下擊退日軍。

經歷壬辰倭亂後的朝鮮王朝不得不正視荒廢軍事武藝的嚴重問題，馬上蒐集散落各地的武術資料，並參考明代兵書《紀效新書》、《武備志》等，編寫成《武藝圖譜通志》，重新建構朝鮮的軍事結構。

鎲鈀亦因此成為朝鮮軍士的常用兵器之一。

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韓國版的《武備志》——武藝圖譜通志

▍鎲鈀的形制

武備志中對鎲鈀的描述。（網上圖片） 根據《武備志》記載，鎲鈀長七尺六寸（明尺，即全長243.2厘米），重五斤（明斤，即總重約3公斤）。鈀頭為三股鐵刃，柄為木製。柄底粗一寸（即3.2厘米），然後向外伸出漸漸變幼，柄太幼則不夠堅韌，用力打擊時鈀頭可能會因柄曲而觸地。 鈀頭分成中央「正鋒」及兩側「橫股」，兩者長度非常講究，因為若中鋒太長、兩橫太短，則不能架拿對方兵器；若中鋒太短則不可深刺敵人。所以中鋒比橫股突出兩寸，而且兩刃開鋒。 在製法方面，早期鎲鈀的「正鋒」「橫股」是以釘子組合而成，因此不時在作戰中脫落。早期的鎲鈀便改成「一體鍛成」，使鈀頭變得非常穩固。



▍鎲鈀的用法

鎲鈀手法與棍法相似，以「正鋒」刺擊，以「橫股」擋格、格拿、制肘對方兵器為主。



雖然鎲鈀長2.4米，但與當時動輒4-5米的長槍相比，它只能算是「短」兵器。加上雙手握持之下，其實鎲鈀的攻擊距離只有不過1米多。因此鎲鈀在使用時非常講究「距離」及「速進」。

假如對方長槍靈活進擊，礙於長度差距，再高明的鈀手亦只能不斷擋格。假如想貿然進攻，又會很容易被長槍刺擊持鈀手。即使想以鈀擋格，槍手亦只需及時縮回避開，便可再行刺擊。

所以正如《紀效新書》所言，「短兵利在速進，終難接長持久，即為所乘。」。鈀手只能藉擋格瞬間突入，連擊長槍迫使槍手脫手，「一入長兵之內，則惟我短兵縱橫，長兵如赤手同矣」。

除了近戰外，鎲鈀亦用於遠程攻擊之中。據《武備志》所述，鎲鈀橫股平平，可以用來架設「火箭」（火藥箭矢）而不用另設支架。「鴛鴦陣」中的兩名鎲鈀兵會配備30支火箭，在接戰前以火箭射擊敵人，然後才以鎲鈀與對手短兵相接。

