【兵器】諸葛連弩：傳說中的武侯之兵

閱讀三國類別的作品，其中一種最讓人神往的兵器，自然是諸葛武侯所發明的連弩。史書記載，連弩「矢長八寸，一弩十矢俱發」。那究竟是如機關槍一樣，連發十矢？還是像散彈槍般，一次發射十矢？

弩與連弩

在談論連弩之前，先要簡述一下弩在中國的歷史源流。《戰國策‧韓策》有言：「天下強弓勁弩，皆自韓出，溪子、少府、時力、距來，皆射六百步外」。《准南子‧俶真訓》亦曾寫道：「烏號之弓、溪子之弩，不能無弦而射；越舲蜀艇，不能無水而浮」。故弩早在春秋戰國時期便已經出現，而且還是戰場上的重要兵器。

及至漢代，弩的應用愈趨普遍，對連弩的記載亦漸見清晰。《漢書》卷三十《藝文志》便著錄了《望遠連弩射法具》十五篇，乃連弩射法的官方軍事教程。由此可見，連弩並不是由諸葛亮所發明。值得留意的是，這些弓弩不論在設計樣式，還是在打法方面，皆與後來的「諸葛連弩」有著天壤之別。

再引《戰國策‧韓策》：「以韓卒之勇，被堅甲，跖勁弩，呆利劍，一人桑百，不足言也」。而按《墨子‧臨高篇》：

強弩射之，技機藉之，奇器口口之，然則羊黔之攻敗矣……備臨以連弩之車材大方一方一尺，長稱城之薄厚

所以秦漢之際的弓弩，當為一種射程遠、殺傷力大的重型兵器。若果以連弩的方式運用，甚至需要用機械裝置配合，即上文《墨子》提到的「連弩車」。至於三國時代的諸葛連弩，則完全是另一種設計。



諸葛連弩

陳壽《三國志‧蜀書‧諸葛亮傳》曾經記載：

亮性長於巧思，損益連弩，木牛流馬，皆出其意……又損益連弩，謂之元戎，以鐵為矢，矢長八寸，一弩十矢俱發

由於年代久遠，現時再沒有關於諸葛連弩的完整圖譜及文字記錄。不過鑑於《三國志》的歷史地位，上述內容確實有著極高的參考價值，其中三處特別需要注意。首先是「損益」的名號，「損」有消耗、遞減之意，而「益」則為填充、添補。兩者合一，應當是要闡明諸葛連弩能夠隨時改動箭支數量。

另外一個要點是「以鐵為矢，矢長八寸」。鐵製的箭矢意味著它的射程距離不能太遠，八寸長的箭身亦屬非常短小（以漢代制式計算，八寸當為18厘米左右）。結合「損益」的特徵，可以推論諸葛連弩是一種近距離的輕型兵器，便於單人擕帶。

最後，是所謂的「一弩十矢俱發」，這就回歸到文首的問題，即連弩是採取「連射」還是「散射」的模式。假設上面的各項推論沒有太大偏差，那可以肯定，連弩絕對是連射型兵器。畢竟同時將十支箭矢繫在弦上，絕對威力有限，甚至達到匪夷所思的程度。而在近距離散射十數箭支，亦會造成大量浪費。考慮到與諸葛亮同時期的發明家馬均，曾自稱可以將連弩的箭支數量增至五倍，諸葛連弩採取的模式必屬「連射」無誤：

時有扶風馬鈞，巧思絕世……先生見諸葛亮連弩，曰：「巧則巧矣，未盡善也。」言作之可令加五倍 陳壽《三國志‧杜夔傳》

結構與功能

正如前文所述，現時仍未發掘出諸葛連弩的真實圖譜，但後世不少的軍事學者都曾經嘗試仿製。其中尤以明代茅元儀在《武備志》中，所繪製的圖式最貼近上文記載：

明代《武備志》卷一佰仨所載的「諸葛全式弩」，圖片擷取自http://bit.ly/2Damj0F

從上圖可見，諸葛連弩的外型類近於「十字弓」。中間上方的為「箭匣」，十支箭矢便是存放於此。當用家將把手向上推時，箭匣就會鬆放，讓其填充箭支；反之，若果將把手向下壓，箭匣就會收好，並使箭支上膛、弩弦拉緊。當弩弦達到最強的張力後，箭支就會自動射出。詳情可觀看以下的片段：

另外，現時民間亦有很多頗高質素的仿製圖，大家亦可以參考一二：

曾有民間工匠嘗試重塑諸葛連弩的完整結構，其細緻程令人驚嘆，圖片擷取自http://bit.ly/2T0F2l7

雖然諸葛連弩的殺傷力和射程範圍，都未必及得上長弓。但由於它便於擕帶，不論步兵、騎兵都能配備，故此非常適合隨蜀軍遠征。而在西南及川陜交界的交通狹道上，它更有可能收到奇襲之效。

可惜的是，由於諸葛連弩的製作繁複，所以後世的朝廷鮮有再作大規模生產。至於「連弩」的這一種兵器打法，則漸漸回歸到春秋戰國時期的重裝模式。例如宋代軍隊，便集中使用體型龐大的「床弩」：

宋代的「三弓床弩」，圖片擷取自http://bit.ly/2QOnsPl

雖然諸葛連弩的傳說經已終結，但在很多三國文化作品中，都依然能見到它的身影。這或許就是對諸葛亮，以及當時的軍工專家，所留下的最大敬意吧！