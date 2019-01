Bryant Jennings：職業生涯24勝3負的Vegan拳手

上星期五,美國重量級拳手Bryant Jennings,以TKO負予來自哥倫比亞的Óscar Rivas,失去了「IBF重量級拳王金腰帶」以及「WBO北美洲拳王金腰帶」兩大銜頭。雖然如此,Jennings的職業賽成績依然錄得24勝3負,在WBO的重量級挑戰者中排名第二,絕對是當今美國拳壇的領軍人物。

而在拳擂台以外,他的另一個身份亦同樣引人注目:2015年,Jennings選擇成為了一名素食者,而且是其中最嚴格的「純素食者」(Vegan)。即除肉類之外,連牛奶、雞蛋等一切動物產品,都全數停止吸收。在上星期的比賽開打前夕,Jennings便接受了英國《衛報》的訪問,談及到「純素食者」生活的正面價值。他認為「純素食者」非但不會影響比賽表現,反而令他頭腦更加清晰、更加年輕。

肉食者的文化與科學根據

對比起素食,肉食文化的歷史似乎更加悠久,而肉類亦經常被視為職業拳手的致勝關鍵。例如在20世紀初,美國作家Jack London就曾經創作過一個著名故事,指某個風燭殘年的拳手因為缺錢到屠房買肉,最終在賽事慘敗。事後他悲憤地嚎叫:「啊,若果有那塊肉扒就可以成功了!」(”Ah, that piece of steak would have done it!”)。

而以40歲之齡、橫掃拳壇的美國輕重量級冠軍Archie Moore則表示,狂吞肉類和猛喝橙汁就是他的成功法門。雖然這樣的食相不雅,但確實非常有用(”A disgusting etiquette, but it works.”)。後來史泰龍在成名作《Rocky》中生吞雞蛋的一幕,就更加令到拳擊運動與肉食文化劃上等號:

當然,撇除美學上的觀感,肉食跟體育訓練之間的關係,自然有其科學根據。曾經與Amir Khan、Lomachenko等星級拳手合作過的營養師Matt Mahowald就指出,每磅體重至少要吸收一克(Gram)的蛋白質,而肉類顯然能比植物更加有效地完成這項工作。



以一個130磅的輕量級拳手為例,只要每日食四塊的雞胸肉就已經充足;若果拳手的體重為200磅左右,則可以增加至八塊。相較之下,由於大部分食用植物,如莢豆、藜麥、白米等,都是以碳水化合物作為主要成分。素食者往往要吃極多的分量之後,才可以獲取所需的蛋白質。

一個新興的趨勢

然而,上述的理由並沒有窒礙Jennings的決心。現年34歲的他表示,自己許久以前就嘗試過素食者的生活。後來為了健康的沿故,他在2015年選擇成為一名嚴謹的「純素食者」。在準備今次比賽其間,Jennings便不住向下蹋的酒店,查詢自助餐的食物選項。倘在日常,Jennings則會以鷹嘴豆、小扁豆、奇亞籽等,製作漢堡包充飢。另外,燕麥、鱷梨以及各類蔬果亦是必不可少。

Jennings認為這種飲食習慣令他變得更加年輕,頭腦亦愈來愈清晰。有時候,更可以為他賺來額外的自信。例如當他在擂台上大放異彩,或展現出常人不能企及的負重力量時,他都會自豪地說句:「看,我不需要吃肉!」。

事實上,Jennings並非是拳擊界的孤例。巴西的雛量級傳奇拳手Eder Jofre,就是一個著名的素食者。他在1962年擊敗對手Herman Marquez後,雜誌《Sports Illustrated》便是以「藝術與西蘭花的勝利」(”A win for art and broccoli”)為題,報道他的心路歷程。而在1999至2001年間,手持「WBC中量級拳王」腰帶的美國拳手Keith Holmes,亦是以植物作為主食。

除此之外,近年很多現役或退役的拳手,亦陸續宣布成為素食者,包括前美國中量拳王Bernard Hopkins、英國拳手David Haye,以及英國重量級傳奇拳王Anthony Joshuaz、MMA中的Nate Diaz等。Bryant Jennings更開設了一個專門的IG帳戶,介紹自己的比賽及素食生活。

+ 2

相信他們的優異成績,可以在體壇營造一股嶄新的潮流,同時亦為其他有志投身於搏擊運動的素食者,提供有用的參考資料。

主要參考資料:

《衛報》有關Bryant Jennings的報道