【Bellator】Fedor 35秒被KO 帝皇再退役之期是否不遠？

昨日的Bellator 重量級比賽， Ryan Bader只用了35秒就KO了Fedor Emelianenko，成為了Bellator的雙重冠軍。

Fedor只差一點就能迎接完美結局，但我們都知道這難上加難，而奇蹟這次也沒有發生。

比賽

比賽過程極為快速，Fedor 在未有攻勢的情況下，就被Ryan Bader的左拳擊中倒地，再加追擊就拳證就已經終止比賽：

JUST LIKE THAT!!!! 💥🤯@RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh — Bellator MMA (@BellatorMMA) 2019年1月27日

賽後，Ryan Bader成為了Bellator 的輕重量級名重量級冠軍，也是Bellator的第一個雙重冠軍拳。只從離開UFC後，Ryan Bader已經5連勝，現時戰績已升至27勝5負。

而Fedor在三年前復出比賽後7戰5勝2敗，現時戰績為38勝6敗。

左勾拳

這一記左勾拳並不是第一次出現，早在淘汰賽的第一輪，Ryan Bader就用這一拳擊倒了King KO：

Ayer también tuvimos #Bellator199 Ryan Bader noqueó a King MO en 15 segundos y avanza en el torneo de pesos pesados. Se enfrentará a Matt Mitrione. #mma pic.twitter.com/b34Z6f4HI6 — Aitor Ulacia (@AitorUlacia) 2018年5月13日

對於這次比賽的賽果，Ryan Bader並不意外，因為那一拳他已練習很久：

「你知道嗎？ 我早已看到那一下。你可以問我的團隊，我們花了多時間練習那個時機。 我知道那一拳可以做到(KO對手)。 你很難看到Fedor的右手出拳的一刻，因為他從臀部發力。 外常難看到，那右拳也很重。

但是這樣做會讓你自己露出弱點。 而且我們覺得Fedor會非常忌諱我的摔跤技術..... 如果你仔細觀察賽前節目，你能看到我跟團隊一直在練習那一拳。 刺拳，縮短距離，然後用假動作再打出那個左鉤拳，我們知道他會在那兒。」

賽後

現時未知道這是否 Fedor的最後一戰，但沒有人會質疑Fedor的毅力和決心，他的對手Ryan Bader 也如此想:

「如果我有機會找一個拳手跟我比賽，那一定是Fedor…...他出來參與了這個重量級淘汰賽，擊敗了兩個拳手，進入了決賽。我非常榮幸能成為他歷史的一部分，現時他也是我故事中的一部分了。今晚不論發生了什麼，也不會令Fedor的傳奇有所缺失。」-Ryan Bader

如果Fedor決定再次退役，相信他的拳迷也會十分支持。在此期待他未來的動向。