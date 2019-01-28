【Bellator】Fedor 35秒被KO 帝皇再退役之期是否不遠？

武備志
撰文：
最後更新日期：

昨日的Bellator 重量級比賽， Ryan Bader只用了35秒就KO了Fedor Emelianenko，成為了Bellator的雙重冠軍。

Fedor只差一點就能迎接完美結局，但我們都知道這難上加難，而奇蹟這次也沒有發生。

 

比賽

比賽過程極為快速，Fedor 在未有攻勢的情況下，就被Ryan Bader的左拳擊中倒地，再加追擊就拳證就已經終止比賽：

賽後，Ryan Bader成為了Bellator 的輕重量級名重量級冠軍，也是Bellator的第一個雙重冠軍拳。只從離開UFC後，Ryan Bader已經5連勝，現時戰績已升至27勝5負。

而Fedor在三年前復出比賽後7戰5勝2敗，現時戰績為38勝6敗。

 

左勾拳

這一記左勾拳並不是第一次出現，早在淘汰賽的第一輪，Ryan Bader就用這一拳擊倒了King KO：

對於這次比賽的賽果，Ryan Bader並不意外，因為那一拳他已練習很久：

「你知道嗎？ 我早已看到那一下。你可以問我的團隊，我們花了多時間練習那個時機。 我知道那一拳可以做到(KO對手)。 你很難看到Fedor的右手出拳的一刻，因為他從臀部發力。 外常難看到，那右拳也很重。

 但是這樣做會讓你自己露出弱點。 而且我們覺得Fedor會非常忌諱我的摔跤技術..... 如果你仔細觀察賽前節目，你能看到我跟團隊一直在練習那一拳。 刺拳，縮短距離，然後用假動作再打出那個左鉤拳，我們知道他會在那兒。」

 

賽後

現時未知道這是否 Fedor的最後一戰，但沒有人會質疑Fedor的毅力和決心，他的對手Ryan Bader 也如此想:

「如果我有機會找一個拳手跟我比賽，那一定是Fedor…...他出來參與了這個重量級淘汰賽，擊敗了兩個拳手，進入了決賽。我非常榮幸能成為他歷史的一部分，現時他也是我故事中的一部分了。今晚不論發生了什麼，也不會令Fedor的傳奇有所缺失。」-Ryan Bader

如果Fedor決定再次退役，相信他的拳迷也會十分支持。在此期待他未來的動向。

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