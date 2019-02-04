【兵器】豬八戒常用神兵：九齒釘鈀

豬是中國重要家畜，「家」的象形文字也是意指在房舍下養了「豖」(小豬)。而在中國家傳戶曉，四大名著之一的《西遊記》內，陪伴師父唐三藏取西經的弟子中，除了大名鼎鼎的主角孫悟空外，便是被小說描劃成貪心好色的豬八戒。

不要小看這個被定為諧角的老豬，在小說中唐僧師徒數次危難，都是這個豬徒弟解圍。豬八戒前世為執掌天河八萬水軍的天庭天蓬元帥，在被貶投胎為豬八戒後便經拿著一具「九齒釘耙」作為他的打妖兵器(小說原文為「釘鈀」，箇中分別下文再交待)。這次便為大家介紹這個看上去平平無奇，出自尋常農耕器具，但別具威力的中國傳統兵器。

無線版《西遊記》，天蓬元帥使用的九齒釘鈀。

九齒釘

九齒釘耙的「耙」字，本來是農耕器具，原來是農夫把農田黏土打碎的器具(「耒」和「巴」二字便有農作物給黏著的意思)，也是在歷朝農民起義中常見便挪用為兵器的工具。而在《西遊記中》，豬八戒的武器全名為上寶沁金鈀，乃是太上老君親自用神冰鐵所煉製，借其他神仙施法而鍛造成的神器，九尺釘耙重五千零四十八斤，在原著小說中，九齒釘耙因太重而不是任何人可以輕易拿起的兵器。

現實中，在耙上加上如牙齒的釘子，可以更有力的把黏土打碎。因為那些如刀刃的釘齒面積雖小，但當一排小刀刃如齒狀排列時，發力時便可以打出更大壓力，而更容易打碎泥土，讓農民更輕易開墾土地。

至於為何耙是用上九釘而不是三釘、四釘？有論者指因為「九」字在中國文化是一個吉祥數字，有至尊之意(如九五至尊)，這也是作者吳承恩用此配合豬八戒前世為元帥之尊貴身份。而在現實設計需要中，釘的數量越多越密集，耙的面積才越大，以武器角度而言，攻擊範圍也越廣，因而也需要有一定數量的釘子設計。

有關耙的攻擊方法，除了有本身源自它農耕本來作用，有向下鋤的動作外，滿佈釘子的設計也可以用來拖或鉤著對方兵器。

鏜鈀

有論者認為釘耙的原型應為鏜鈀，因為《西遊記》原著一直是說豬八戒用「釘鈀」，是「金」字部。而豬八戒是在任天蓬元帥時獲太上老君獲贈九齒釘鈀，而「釘耙」乃農民基層器具，不合元帥身份，老君贈的釘鈀應該為有九個釘或開叉的鏜鈀。再者，是因為「九齒」這個前置詞讓人誤以為「釘鈀」乃農具「釘耙」。



鏜鈀。圖片來源：https://zhuanlan.zhihu.com/p/42205509 鏜鈀一共有六種類型。分別是鈀、鏜鈀、扒、錫、鈀、鏟、馬叉六種，統稱「鈀」。鈀柄約長七至八尺，中鋒似矛頭，中鋒處橫出四稜形刃。鏜鈀「可擊、可御，兼矛盾兩用」。近身搏擊時可用來殺敵，而與敵人兵器相交時又可架著甚或鉤著敵械，以為防身之用。(1) 而在《西遊記》中八戒兵器釘鈀一出場時是寫成「手執釘鈀龍探爪」，在第四十九回中也形容此兵器「巨齒鑄就如龍爪」，故有說法指這門兵器應該是一個類似鏜鈀，在長柄端有一個如九隻龍爪伸展的兵器，外形類似日本古兵器「熊手」。而在日本古本《畫本西遊記》插圖中，日本畫家筆下的九齒釘鈀便仿如一個向兩邊伸展，一共九爪的大鐵爪，而明萬曆壬辰年《西遊記》的插圖是一個向左中右三方伸展的兵器，可能這其中才有合原著遺意？

(1)張瓊元《中國傳統兵器》。