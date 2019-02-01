【訪問】André Galvão：用柔術活出自我

André Galvão，在巴西柔術的界可謂無人不識。他曾贏得五屆IBJJF世界冠軍，以及三屆ADCC Superfight冠軍。早前他獲邀去到BeWater Fitness位於中環的道場，分別主辦了有道服（Gi）及無道服（No Gi）巴西柔術的研習班。

面對這位明星級健將，大家可能以為他會有著非常獨特的教學方式。但André卻認為，柔術是內在於每個人之中。他不會要求所有人都依照同一種模式訓練，反而是從旁鼓勵他們發掘出各自的技術特徵。

「我的成功之道是對這門藝術的熱愛，我如實喜歡我的工作，並清楚知道自己為何要學習柔術」這位世界冠軍如是說。

除了個人的傑出成，André現時亦是Atos Jiu-Jitsu的領袖，圖片擷取自Atos Jiu-Jitsu：http://bit.ly/2DOFT2Y 教練 隊長 傳奇

André 在1982年出生於巴西的聖保羅市。他從12歲開始便學習巴西柔術，兩年後便參與了人生中的第一場比賽，其後André一度停止了訓練，最終在18歲的時候復出。之後他便再沒有停下過步伐，將柔術當成了自己的畢生事業。 被問到投身職業賽的初衷，André的答案顯得非常率直簡單：「是對比賽的熱愛，而我真的非常喜歡這門藝術」在往後的訪談中，這句說話亦在不住出現；正是出於對柔術的愛，讓André開始懷抱夢想，他渴望成為冠軍並贏得殊榮。 結果，他心力確實沒有白費。他成為了五屆IBJJF世界冠軍，以及三屆ADCC Super Fight冠軍。但是André的目光並沒有僅限於此。或者換個較為精準的說法，比諸於個人榮辱，André更希望將柔術的魅力賦予他人。 2008年，André成立了柔術團體Atos Jiu-Jitsu，並擔任了隊伍的導師。他們在2017年的世界柔術錦標賽（World Jiu-Jitsu Champioship），首次以團體身分奪得了總冠軍。同時André也在該場賽事，收獲了個人最後一個世界冠軍銜頭。大伙兒一起奮鬥登頂的感覺，讓這幕成為了André畢生難忘的片段。而這種重視交流的個性，亦讓André在香港留下了不一樣的足跡。

如水般的人生態度

André並不是第一來到香港，此前他已經數度獲邀，為其他組織開辦研討班。而今次他則去到了位於中環的道場，跟數十位學員分享自己的技術和比賽經驗。

面對著這個熙來攘往的城市，André並沒有感到陌生，反而拾回了一份熟悉的情懷。在他眼內，香港其實跟聖保羅非常相似，兩地都用一種異常急速的節奏生活，卻又同時揉合著多個地方的文化，展現出包容、開放的性格特徵。因此André每次來到香港，都很容易與其他人打成一片；比起以高姿態傳授所謂的獨門經驗，他更希望讓每個人發掘自我，正如該道場的宗旨一樣：BeWater。

我想鼓勵並告訴他們，柔術是內在於他們每個人。不同人有不同的方法，而我只是鼓勵他們去吸收那些技法……他們可以在學習過後，再按自己的身體特徵轉化那些技術，這就是我的教導方法

如水般的謙卑態度，不獨見諸於André的教學方法，還貫穿於他生命中的每個面向。訪談其間，André便多次提到他是一名教徒，因此他所做的一切，都是為了讓自己能夠更好地認識上帝，並且成為一個更好的丈夫、更好的教練、更好的朋友。

André亦毫不諱言過去的失敗經歷，例如他曾經嘗試參與MMA賽事，也贏得了幾場勝仗，但他最終仍然選擇專注於柔術的世界。他認為就算事情未盡人意，當中還是蘊含著很多上帝所賦予的寶貴經驗。只要能夠保持著不斷追求進步的決心，並學會從錯誤中學習，那就無礙前進。

+ 3 + 2

挑戰自己 享受人生

訪談最後，記者邀請André向觀眾及支持者說幾句鼓勵說話。半生都在挑戰自我的André，當然是希望每位研習者，都能夠堅持練習、盡量吸收不同的技術。就算已經獲得了黑帶，也同樣要去學習，並接受生命中的各種阻滯：惟有接受時間的歷煉，才可以令你擁有與別不同的經驗。而經驗，永遠都是致勝的關鍵。

但是，在攀上巔峰以外，André同樣重視柔術在生活中的調劑作用。畢竟並非所有人都喜歡比賽；就算強如André，亦總有跟獎杯擦身而過的時刻。故此，André由始至終最想強調的一點，依然是「享受人生」：

如果你要去比賽、你喜歡比賽，那就盡量去比賽、挑戰自己；如果你不喜歡比賽，那就不要去。純粹樂在其中，並享受人生

以Be Water總結André的半生傳奇，實在是貼切不過。