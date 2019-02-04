【UFC】José Aldo狂攻終結對手 重回腰帶奪還之路

José Aldo 在星期日於巴西舉行的UFC Fight Night 144中，在第2回合TKO了Renato Moicano。這位正在上位的新星此前只輸過給前冠軍挑戰者Brian Ortega，因此Jose Aldo這次勝仗別具價值。

這次比賽也有很多精彩場面，例如主賽Marlon Moraes在與Raphael Assunção的二番戰中，擊敗對手報了一箭之仇；巴柔大師Demian Maia再次展示了自己的降服技威能;還有Johnny Walker用15秒就以轉身鞭鎚KO對手。

José Aldo 擊敗 Renato Moicano

雖然叫Renato Moicano作新秀，但他其實在2014年就加入UFC，但一直不特別活躍，雖名列10位之內，但要去到為人熟知，則是上年8月擊敗了Cub Swanson。所以如果這次能擊敗José Aldo，就應該和挑戰冠軍之日不遠。

比賽的亮點來自第二回合，José Aldo的一次反擊得手後，就不斷追擊Renato Moicano：

TURNED BACK THE CLOCK!



Oh my goodness, @JoseAldoJunior.



WATCH ➡️ https://t.co/7gsc6RQiv8 pic.twitter.com/QHWgcZAQVy — UFC (@ufc) 2019年2月3日

結果在第2回合開端就TKO了對手，及後José Aldo直接跳到了人群中跟親友慶祝：

而恭喜他的除了當地粉絲，前對手和潛在對手都在Twitter送上祝賀（或接戰）：

What an amazing atmosphere at UFC Brazil tonight.

I would LOVE to compete there for all the passionate Brazilian fans at some stage of my career.

I was so close to securing a bout in Rio last year. It was essentially a done deal.

Maybe next time.

Ui Vai Morrer!!!! I’m still here. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2019年2月3日

Well let’s start negotiating. — Brian Ortega (@BrianTcity) 2019年2月3日

Not just king of Rio. King of Brazil. King of defending champs. Congrats Ze Aldo. Nothing but love for you my bratha https://t.co/6ijEjBnzvn — Max Holloway (@BlessedMMA) 2019年2月3日

面對Max Holloway的讚賞，José Aldo也極度欣賞這位連續擊敗他兩次的現任145磅軍：

我認為他(Max Holloway)是一個真正的冠軍。我很高興，因為他應該在那位置，他值得擁有冠軍。 他實現了這一目標，他從一開始就為之而奮鬥。 他很年輕時進入UFC，我認為他征服了這個賽場。 我非常尊重他。

他有一個很棒的故事。 他也有一個孩子，就像我一樣，我有我的家人。 所以我們都守護著自己的家人，我很高興，我希望他在輕量級或輕量級都能成功。 我希望他繼續他的勝利之路，永遠健康。 José Aldo

下場比賽的對手，現時呼聲最高的是Brian Ortega，但從這場比賽中，也能看到少少隱憂。José Aldo這次得手後的猛攻有點亂了章法，當然他繼續攻擊身體很明智，但有幾拳腳步追不上，也沒有防守：假如對方詐傷，或者真的回復了過來，在Aldo追擊時作反擊的話，情況可能會逆轉。

Brian Ortega很耐打，過於魯莽的追擊對他而言是個反擊的好機會。但不論如何，都十分期待這位前冠軍的未來動向。

Marlon Moraes擊敗Raphael Assunção

Marlon Moraes在2017年曾以分歧判定敗給Raphael Assunção，這次在第一回合就以斷頭台降服對手復仇成功，此前更以重拳把對手擊倒在地：

這位135磅拳手在賽後表示自己已是時候挑戰冠軍，但135磅的冠軍T.J. Dillashaw卻剛在在125磅的超級戰中敗給Henry Cejudo，因此雖然T.J. Dillashaw是135磅冠軍，但下場比賽或者是在125磅的重賽。



他(T.J. Dillashaw)的冠軍頭銜沒有輸掉，我來這兒是想挑戰他！ Marlon Moraes

Demian Maia的降服技威能

比賽剛開始Demian Maia就嘗試以Single leg takedown 摔倒對手Lyman Good，然後比賽就變成了在籠邊的摔跤比拼。一次轉換位置下Demian Maia拿到了站立的背位，而二人就在這位置中僵持了一段時間，及後Demian Maia就以RNC降服了對方：

在片段中難以看到Maia的手是否已在Lyman Good頸的位置，而其他圖片看來也只是在下巴。但兩者對Maia來說也沒太大差別，反正下巴還是頸他也能降服對手。



新星Johnny Walker 不負所望

來自巴西的205磅新星Johnny Walker，只用了15秒就KO了對手Justin Ledet，還是用前腳勾踢再接轉身鞭鎚，令人眼前一亮：