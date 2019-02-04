【武編週記】新年親戚質問大會 武者應對指南！

大家好，我是編輯J。新年時節，其中一項公事就四出拜年，或在家裡設宴待客。換個角度來講，就是又到一年一度的「親戚質問大會」了！ 除了被人追問拍拖、結婚、就業狀況外，練武之人亦會遭受到一套非常特殊的質問方式。今天【武備志】就列舉出數個習武者經常會遇到的拜年問題，並提交一些應對方案供大家參考。希望可以在豬年為大家指點迷津！

問題一：「你平時有甚麼興趣？」

通常拜年見面的親戚，平時大多都不會主動聯絡，新年碰頭時自然要先寒喧一番。而業餘興趣便是一個熱門的話題，對在學的後輩尤其好問，因為之後就可以乘機勸你要多讀書，不要只顧玩樂。

這個時候習武的朋友記緊要收起虛榮心，千萬不要以為練武是一件威風的事情，要跟大眾分享。要曉得若果對方性格保守，非但不會覺得你厲害，更可能自動將你跟「暴力」劃上等號（編輯J就遇到過這種親戚，詳見《練武之人的「線下生活」》）。

因此大家如果想避免尷尬，可以說：「都是做些運動吧，沒甚麼大不了啦」。假設對方繼續追問，你就要改用「拋磚引玉」的方法，例如說：「都是一般那些啦」對方通常就會：「是否XYZ啊？」此時你就要立刻搶答：「對對對，就是那些」。蓋因由親戚口中出來的答案，大部分都是些主流活動，如足籃球等。就算你不好此道，也相對容易蒙混過關。

問題二：「你是練甚麼功夫？」

當然，上文的技法略有撤謊之嫌，並非適合所有人使用。而且就算你想隱瞞，旁人有時亦會禁不住插嘴，將你的身家、背景、為人全盤托出。故此接下來的應對亦同樣需要做足準備。

一般來說，當別人知道你練武，接下就自然會問你師承何派。若果你如實作答，那之後對方便會按照自己的理解，自由演繹你所屬的流派。例如你是詠春門人，他就可能會問你是否葉問再傳；倘若你是學習MMA，他就會說是否那些「好暴力、趟地板」的玩意，等各種教人摸不著頭腦的說話。

此時你有兩套截然相反的方案可用：要麼極其「抽象」、要麼極其「具體」。所謂「抽象」，就是只是談範疇、不談內容。例如你是學習洪拳、太極，你就答「中國武術」；如果你是學習拳擊、MMA等，就回應是「搏擊運動」。對方聽得不明所以，就很難加張嘴過來。

而「具體」之法，就是將資料盡量說得詳細。即不要直接回答詠春、泰拳或MMA，而是「我師承自廣州鄧老師第三代傳人郭公傳下的拳法」，或者「我跟美國洛杉磯的UFC教練Philp學過拳」等。要曉得對方問你師承何派，其實只想客套打閒話，你卻這般認真詳盡。為免話題再作深入，他自然會鳴金收兵。

問題三：可不可以耍兩招來看？

這個問題在《武術不是可以隨時「耍」》一文中已經有所論及，但其內容稍嫌嚴肅，很難在一時三刻讓親戚下台。故此在如實應對的時候，手法要變得婉轉一些，並且善用環境。

例如當對方邀請你當眾表演時，你可以先推搪說自己學藝未精，未懂得當眾表演。假若對方堅持，你就可以順手推舟，說自己表演時需要各位騰出空間，甚或要遷移一下四周的傢俱。對方覺得麻煩，又恐防你會損壞他的物品，很自然便會作罷。

另一個做法，是立刻邀請在場的賓客同台演出，並指明這是個帶有搏擊成份的表演，故此必須要有人配合。旁人以為你想動真格，為免新年掛彩，通常在你稍有動作之際，便會立刻出面制止。然後再說些「真是厲害」、「看不出來啊」等客套話，好等雙方落台。然後你就可以用榮光的姿態坐回席上，皆大歡喜。

問題四：「你們都是練武的嗎？不妨切磋下呀！」

對編輯J來說，這條問題簡直可以位列「拜年尷尬」之最！情況就是在親友之間，如果同時有兩個或以上的人習武，那旁人就會極力邀請你們切磋一番，好像年初三入跑馬地觀賞賀年賽馬般。

面對這個終極難題，編輯J建議大家可以混用以上各題的對答方法。例如你可以先跟「切磋對象」配合，將各自的武術內容盡量說得抽象，好比我著重拳法、他著重摔法，兩者難以類比，根本切磋不了。又或者倒過來，兩個人開研究比試的內容，如賽制、時限，並開始搬動傢俱以設擂台等。總之把事態弄至極其嚴肅認真，並開始對現場眾人產生影響。看客們見你們如此講究，生怕出事之下，便會當場收起炒鬧的氣氛，把話題轉向其他地方。

以上只是編輯J的各項淺見，其實只想借這種禧鬧的方式，提醒一下各位切勿在聚會其間，難為習武的朋友。祝大家新年愉快，身體健康！