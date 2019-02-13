【鉄風/鐵風】寫實女子MMA漫畫　《全能格鬥士》後又一經典

新年新氣象，所以先旨聲明，即使《鉄風》是一部以女子MMA為主題的格鬥漫畫，可是它是一部非常正經、正經、正經的格鬥漫畫！（總編訓︰很重要所以要說三次！）

在小編眼中，《鉄風》可謂是《全能格鬥士》後，又一經典寫實MMA漫畫。

【全能格鬥士】日本修斗為主題 漫畫版MMA教科書

▍故事簡介：女子MMA為主題

圖左是柚子，圖右是女主角夏央。（圖片擷取自：http://bit.ly/2teYfnM） 故事講述女主角石堂夏央具有優秀的運動能力，曾在空手道取得不俗成績，現為排球隊主力。但因家庭因素，她自小性格「惡劣」，做上任何事都不會全程投入，暗中卻看不爽別人，渴望破壞別人苦苦努力的成果。 一天，校園中出現了一位巴西歸國女子馬渡柚子在招募「綜合格鬥社」社員。夏央馬上被柚子那一臉認真、天真無邪、謙虛而自信的性格觸動神經，於是便跟她進行入社「體驗」，對立技充滿自信的夏央卻在柚子手上碰釘。 後來，在電視上見識到16歲MMA巴西天才琳賽・柯迪洛的壓倒性演出後，夏央毅然投入女子MMA王者紺谷可鈴所屬的竹中道場，展開了MMA格鬥的生涯，以「擊敗」柚子及琳賽為目標。 ▍內容寫實認真 堪比「漫畫版MMA教學」 故事以女子MMA為主題，雖然內含大量女角，但絕無「鹽水／賣肉」成份或加插任何相貌娟秀、擁有性感身材的花瓶角色，更沒有加入男主角來進行感情育成。取而代之的是作者對女子MMA發展的熱情，對MMA技術的認真、對MMA比賽的執著和對女主角的生動描寫。



《鉄風》無論在道場練習、技術教學，還是比賽細節，都教讀者感到一絲不苟，鉅細靡遺的感覺。其內容認真程度，甚至可以與之前【武備志】介紹過有「漫畫版MMA百科全書」之稱的《全能格鬥士》相比。

▍搏擊場面獨特 異於傳統格漫

在MMA比賽上，除了搏擊過程的仔細描繪外，它不像電影或異種格鬥作品般強調某人對某一種武術的表現，而是在於突出某某在特殊的武術背景下，如何把其武術特點發揮在MMA比賽上。



帕克多娜是韓國泰拳新星，她把自身技術轉化到MMA比賽中。（圖片擷取自：http://bit.ly/2SJ7Hhj）

在G-girl篇中，各人的對決中都可以見到這種思想，特別在澤村早苗之於空手道、帕克多娜之於泰拳。這跟現實比賽的情況相當接近，很多知名選手都是在自己的專項下發展出獨特的MMA搏擊技巧，就如Stephen Thompson、Ryan Hall和Lyoto Machida等。這使《鉄風》的寫實感異於其他現實系格鬥漫畫。

▍性格扭曲風主角 帶來另一番風味

此外，《鉄風》對女主角的「抖M性格」描寫亦為漫畫一絕。如果說「阿銀」是史上最劣根的男主角，石堂夏央則可能是格漫史上最為「M屬性」的女主角。



最初，她因為天才而能輕易達到別人努力亦得不到的成果，於是便在別人前裝作謙虛，背後輕蔑他人。直至遇上柚子，才因壓倒性的實力差別，而自尊心作祟下視柚子為目標，卻又不時幻想自己被柚子狠狠地虐打。

在道場跟桐戶遙練習寢技時，又故意讓其輕易壓制自己。在無道服柔術比賽時，夏央卻狠狠地玩弄遙於股掌之中，多次取得位置分數而不進行降服，最終以在34比7的情況下輕易地以裸絞降服遙。在漫畫中，石堂夏央多次浸醉於「抖M」的幻想中，而露出滿足的笑臉。正如痞客邦網友所言，MMA只是《鉄風》的其中一個賣點，女主角的扭曲抖M性格亦是另一亮點。

所以，《鉄風》其實是一部「抖M女子格鬥漫畫」！假如大家想看看寫實而有趣的MMA漫畫，或者壓力太大想紓緩一下，不紡考慮一下太田モアレ的《鉄風》。

▍漫畫基本資料︰

《鉄風》是太田MOARE（太田モアレ）作畫的女子格鬥漫畫，於2008-2015年在講談社發行的漫畫雜誌《Good Afternoon》連載。日文單行本（全8卷）由日講談社出版，中譯本（全6卷）由台灣東立出版社代理。

