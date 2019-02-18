【UFC】Kron Gracie 初戰UFC獲勝 Ngannou快速擊敗Velasquezk

在今天早舉行的UFC比賽中，Rickson Gracie之子Kron Gracie在第一回合就以RNC擊敗對手 Alex Caceres 。而主賽中，前冠軍Cain Velasquez因傷闊別檑台兩年半回歸，但結局卻不如他意。

Gracie經典再現

26年前，在UFC初期，Gracie家族讓大家明白到寢技的重要。Royce Gracie在比賽所做的，就是「迫近、把對手帶到地面、降服」。這個清楚而簡單的勝利方程式，今天又再一次由一位Gracie重演。

對手Alex Caceres是一位打擊者，Kron Gracie 在立技戰中並不佔太大優勢，但當Kron在籠邊拿到了Alex Caceres的背位，就很快把他拖到地面，並以RNC降服了他。時間也只是用了2分06秒：

THE LEGACY LIVES ON! #UFCPhoenix pic.twitter.com/JZtH9vq88j — UFC (@ufc) 2019年2月18日

作為於UFC的第一戰，Kron Gracie受到的挑戰並不過份嚴苛。Alex Caceres比賽前戰績為14勝11敗，比起Kron Gracie的4勝0敗有經驗得多， 而且有不錯的組合打擊能力，但Caceres KO能力不強，而且在反摔方面並非特別優秀，因此對Kron Gracie而言也不是太有難度的對手。

這是我每天都在做的事，對我來說是挺基本的 Kron Gracie 的賽後發言

如果要說得上是挑戰，就要等Kron Gracie 遇到具有很強KO能力或反摔能力的對手了。

Francis Ngannou 26秒擊敗Cain Velasquez

Cain Velasquez因傷闊別檑台兩年半回歸，但 Francis Ngannou 只用了26秒就TKO了這位前冠軍。

因為比賽在今天早上舉行，所以我們一眾同事都有一起看(福利)。其中一位編輯說這場比賽不會長，因為Cain Velasquez的下巴一向不好(但回復力不錯)，而且久未上陣，如果在壓籠時被擊中，大概就是比賽終結之時。

WOW!@Francis_Ngannou gets it done in Arizona! #UFCPhoenix pic.twitter.com/xGF4ziuAZA — UFC (@ufc) 2019年2月18日

結果過程確是差不多，但Cain Velasquez倒地卻不是完全因為被擊中，而是自己的膝出了問題，在前衝時向外扭，導致Velasquez倒地。

Francis Ngannou 現時戰績是13勝3負，在UFC 8勝2負的成績中，所有勝仗都是來自KO或KO，可見其鐵拳的威力。

而Velasquez則變為14勝3負，但經過兩年半停賽養傷後現時又再受傷，對於已經36歲的他而言，或者時間才是他最大的敵人。