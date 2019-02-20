【Karl Lagerfeld】拳擊跟名牌走得最近的其中一次

時裝界巨人 Karl Lagerfelds 在昨日離世，享年85歲。 搏擊運動去看似跟時裝、名牌並無關係，但近年愈受重視，而「老彿爺」正是其中一位率先把兩者放在一起的先驅者。

高價拳擊用品

在2014年，Karl Lagerfelds 為 Luis Vuitton 設計了一系列的拳擊用品，包括拳套、沙包、沙包盒、手袋等等、價值$170,000美元。拳套可以分開價買，價值為$6000美元。

This Louis Vuitton boxing bag was produced as limited edition, with only 25 in the whole world. It was sold for $175,000!😯



What do you think of this bag?👇 pic.twitter.com/DdPaBf2Mx1 — BOXINGCONNOISSEUR (@bxngconnoisseur) 2019年1月10日

Just see this in Louis Vuitton!!! How cool!!! #Paris #LouisVuitton #Boxing pic.twitter.com/sqgqLgNbtM — Next Big Fight (@TheNextBigFight) 2015年2月19日

Louis Vuitton boxing gloves & bag ($5,900) pic.twitter.com/7WcHr6CHPb — Darren Rovell (@darrenrovell) 2014年12月15日

當時的人笑說，本來就很喜歡名牌，尤其是LV的 Floyd Mayweather，會把限量25個的拳擊行李箱都全數購入。

童心未泯的大型玩具

“@Indo_Style_: Louis Vuitton's €150k boxing gloves http://t.co/CFABECJtas pic.twitter.com/fzCwlnbi58” we would ADORE to be punched with these — ohmygodingeneral (@OMG_IG) 2015年1月8日

Karl Lagerfelds 當時也寫了一小段去「解釋」為何要把拳擊跟LV拉在一起：

我總是同意伏爾泰說的一句「所有需要解釋的東西，都不值得去解釋。」那麼我能解釋什麼呢？現在你已經看到我做了什麼吧？就是有趣！事實上，我有幾個想法， Luis Vuitton都常把它實現出來 - 何不呢？

所有拳擊的東西都是相關的。我知道現時愈來愈多女性（還有男性）都開始去學習拳擊。我認為，如果可能的話，這可以用非常奢華的方式進行。所以我設計了一個內含沙包的巨大行李箱。我也製作了一種因這想法而啟發的手袋，而且有不同的尺寸。我們製作了一個特殊的地毯，適用於初學者：在哪兒可以練習步法和移動。

還有一個帶著拳套的小包，可以帶去作練習，我甚至想它有個特別的花押字（monograms）圖案。真的很孩子氣，很簡單的想法。我幻想別人會留下那個大盒子作衣櫃。你把沙包拿出來，放在特殊的金屬架上，然後開始練習。那些支架也可以作為衣架用。也可以靠著底下的輪來移動。然後在家中推來推去。

這是一個對於童心未泯的大人的大型玩具！你知道我是親手繪畫這些草圖嗎？如果不這樣做的話我會覺得很悶。對於VUITTON的計劃我都是用手繪畫的。我知道其他人用電腦畫畫，但我總是用手畫。

過去與未來

其實這並非LV跟拳擊合作的第一次，在2012也找了拳王呀里和他的孫兒來拍硬照：

#Boxing great, Mohammed Ali and his grandson Curtis (shot by annie leibovitz for louis vuitton) pic.twitter.com/3VwcIf1L — Eghosa Omoigui (@EghosaO) 2012年6月10日

而過去我們的文章也說過，現時時裝界也把開始眼光放在搏擊運動上。這對搏擊運動發展也算是件好事。

Karl Lagerfelds 一生並非沒有爭議，例如他厭肥態度就時常受人垢病。只是他也確實有前瞻性和膽量，更為搏擊運動打開了一道特別而副幻想力的大門。