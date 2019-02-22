【MMA】Georges St-Pierre記者會宣佈退役 正式結束17年職業生涯

加拿大傳奇拳手Georges St-Pierre在記者會中宣佈退休，雖然這已是預計之中的事，但搏擊界也少不免帶了一份傷感。 另一方面，現任輕量級冠軍Khabib Nurmagomedov則在日前叫戰，說「(GSP) 跟我打一場才退下來」。在這個大家都要superfight的日子，過去恰如其分、自然而然的Superfight好像顯得份外珍貴。

退役

GSP在記者會說到，有這個決定完全是因為自己：

「這件事並不傷感。我十分高興可以做到。這需要很大勇氣去從頂峰中退下來，我在心中思考了很久，但現在是時候了。只有少數人曾經這樣，而我也經常說著我想自己主動退下來，而不是由別人叫我退下來。

我將永遠感激 Lorenzo 和 Frank Fertitta 為我所作的一切。我亦感謝Dana White及UFC所有成員讓我有機會向世界展示自己的才能，由 UFC 46 打到 UFC 217。我還要感謝每一位對手，他們都是頂級的運動員，並揭盡所能地發揮在我身上。我為自己對MMA運動產生了積極影響而感到非常自豪地從比賽中退下來。 我打算在我活著的時候繼續訓練和練習武術，我期待看到新一代的冠軍將MMA運動帶入未來。」

被問到他的MMA身涯是怎樣開始時，也不忘感謝前輩們：

「我是因為小時候目睹Royce Gracie贏得首屆UFC冠軍，於是才會投入MMA運動中。在那個時候，我確切地知道這就是我想做的事情。 我要感謝Royce Gracie鼓勵我。 還要感謝Jean-Yves Theriault對我的啟發，不僅是作為一名運動員，更是一名優秀的榜樣。」

提到GSP職業身涯中最難忘的時刻，這位傳奇拳手交出意想不到的答案：

「我職業身涯中最自豪的時刻，是我在比賽中被踢倒在地。在Carlos Condit的比賽中，我被他的高踢擊中倒地，然後我竟然還能站起來作賽。可能聽上去很奇怪，大家一般會猜想（最難忘的）會是某一場勝利或某一次擊倒。但對我來說，最難忘的卻是我被高踢撂倒後，我仍能作賽，因為那代表我有膽量克服挫敗。」

在15個月前，闊別比賽4年的GSP於 UFC 217，擊敗當時的中量級（185磅）冠軍 Michael Bisping，奪得職業身涯中第二條UFC冠軍腰帶。不久之後，GSP以潰瘍性結腸炎為由自願放棄自己的腰帶。他最近雖然聲稱自己經已完全康復，但這時卻傳出他退役的消息。

Khabib Nurmagomedov叫戰

因為GSP會在記者會中退役這個消息，在幾日前已經廣泛傳開，因此一直想跟他打一場superfight的Khabib，就在IG上表達自己仍想跟GSP一戰：

「讓我們在11月打吧。經過這場比賽，你可以退休了。 我看你的比賽長大，心中對你只有尊重，我相信當你在莫斯科的時已感受到我的誠意。 但是，你是有史以來最偉大的拳手之一，如果有幸我還是想你一同踏進賽場。」

而且還說可以在160磅打，而不是平常的輕量級155磅。但經過今天的記者會，大概可以打得成的機會就變得微乎其微了。

其實這場比賽沒什麼意義，如果是全盛時期的GSP，確是十分有看頭的比賽，而且就如很多評論所說，或者GSP會用刺拳打足5回合，就像擊敗Josh Koscheck那樣地擊敗Khabib。但是，大家回想上場GSP跟Michael Bisping打的時候的狀態和速度，就知道跟正值當打時期的Khabib有差距。

Superfight與斷層

現時的Superfight 總是叫出來的，就好像忽而想挑戰一個賣座的拳手，賺一筆就走那樣，並沒有為量級和其他拳手打算。冠軍拳手為了自己著想可以理解，而UFC不斷地答應這些比賽發生，也讓人感覺UFC現時只想要大比賽、多人看，而非長線發展。

例如現時有傳145磅冠軍Max Holloway 將會升等跟 Tony Ferguson打一場。這引致一眾在排隊的拳手的不滿。

拳手是需要培養的，除了是指技術和體能，其「星味」、「性格」，以及受歡迎程度也要一步步儲起。如果每侍只想著打Superfight，找兩個知名拳手去打，第二線和第三線的拳手難以發展，未來可能就會出現斷層，結果上有上的打，下有下的打。

要避免這樣，一個合理、明瞭的升排名制度實有需要。