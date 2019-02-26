【MK11】Daniel Cormier 一拳「爆頭」 下場比賽跟誰打?

記得過去網上討論搏擊技術，有些人總是喜歡把踢中別人的說成「爆頭」。當然後果就是引來別人嘲諷說「爆頭殺人架喎，好驚驚」。 明顯要一擊「爆頭」難以實現，但UFC冠軍 Daniel Cormier 最近就試了一次。

寒冰忍者

《真人快打》中的角色Sub-Zero是位寒冰忍者，確實常常把對方急速冷凍，然後一拳擊碎：

圖片擷取自：http://bit.ly/2GJlBdX

但這個做法有可能嗎?



擊碎不是問題，問題是「急凍」

實驗把一個很類似真實人頭的「彈道凝膠(Ballistic gel)」模型，放在液態氮中冷卻。經冷卻後的凝膠會變成結晶狀，而且較易碎。

而測試人員正是現時UFC重量級冠軍Daniel Cormier ，結果第一記左勾拳已get the job done：

因此要擊碎一個冷凍人頭原來也沒想像中的難。但問題是，「急凍」難以實現。

零下180度會令氫、氮、甚至氧氣都液化，把物品放在低溫液體中的過就是「急速冷凍( flash freezing)」，這樣就能驟速冷凍物品。但這兒的「急速」其實也需要幾分鐘甚至幾小時的時間，所以要在短時間，也就是幾秒內把對方凍結並不可能。

以上的人頭模型也用上了十分鐘時間，所以大家還是打消當寒冰忍者的念頭吧。(但打碎結冰頭這事好像很好玩呀)

Daniel Cormier 下場比賽的可能選項

其實DC跟Derrick Lewis比賽前，就說自己只餘下兩場比賽。所以按他的話來看，下一戰應該是他最後一戰。

Stipe Miocic是重量級有史以來第一個能防衛腰帶3次的冠軍，有再戰的價值；DC說過想跟Brock Lesnar打，他的教練也有提起，但當然也未有什麼確實消息；而最近Francis Ngannou跟Cain Velasquez的比賽中，Ngannou極速擊敗對手，讓自己重回了冠軍挑戰者之列。

作為Cain Velasquez親密戰友的DC，說自己確有意替隊友復仇：

我不會去跟Francis Ngannou打，我會去擊敗他

本來DC想在3月20日，也就是他40歲生日那時退休，但因為他那時仍未能比賽， 大概要把計劃延遲了。