琉球古武道保存會香港同好會早前舉辦分享會，邀請了琉球古武道金城憲師範七段教士和金城憲太師範六鍛鍊士，分享琉球古武道學習心得及技藝。

琉球古武道又名「沖繩古武道」，是指源自琉球群島或沖繩的武術。由於中國文化的影響，起於明朝琉球人從福建把武術和兵器術等技術帶到琉球再加以改良便成為了當地的武術。所以琉球或沖繩的古武道起源和訓練方法與日本本土的古武道起源和訓練方法截然不同。

(左起)金城憲太師範、金城憲師範、梁會長及副會長。(賴家俊 攝)

以農具為兵器的武術

17世紀時琉球王國頒布了收藏武器禁令，於是琉球百姓就利用農具，漁具，生常生活具，當作武器鍛鍊，來用作自為之用， 慢慢形成現在的琉球古武道。 現在琉球古武道包括棒術、釵術、枴術、二節棍術、鉄甲術、盾茅術、 鐮刀術及木槳術等。而據金城憲師範所說，琉球古武道亦大約在二十世紀初，由民間武道和警察保安術演化為武術。

現在香港琉球古武道由香港同好會梁會長等人引入香港。16歲已習剛柔流空手道的梁會長，曾在空手道課堂接觸釵和棍兩門兵器，但無法再有途徑深入研究。2012年時，港台電視節目《功夫傳奇2》中，剛柔白鶴一集介紹外間哲弘師範的古武道，於是梁會長便上網搜尋聯絡方法，更飛往沖繩，開始了拜師學習古武道之路。

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2018年成立香港同好會

琉球古武道保存會香港同好會其中一位學員只有十二歲，但打兵器甚具功架。(賴家俊 攝) 2016年梁會長於金城憲師範門下考獲初段後，有兩位師兄姐知道他研習古武道，便隨梁會長赴日學習。回港後跟隨梁會長一行人學習琉球古武道的人越來越多，2018年在師父的准許下，梁會長與一眾學員成立琉球古武道保存會香港同好會。 梁會長表示，2019年會邀請金城憲師父來港辦首次琉球古武道分享會，並舉辦武藝審查，更打算於下半年於本港舉辦正式向公眾公開的恒常研習班。