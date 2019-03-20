八十年代香港動作演員Eddie Maher離世

八九十年代本港動作影星兼搏擊運動教練Eddie Maher，於昨天三月十九日離世。(資料圖片) 曾奪多項國際搏擊比賽冠軍，八十年代香港動作演員Eddie Maher(馬艾迪)於昨日三月十九日猝逝，消息突然，昨晚多位電影界及本地武術界人物發文表示哀悼。 Eddie Maher活躍於八九十年代，與Benny Urquidez(噴射機賓尼)、Richard Norton(查理諾頓)Mark Houghton(何麥)和Cynthia Rothcrok(羅洛芺)等，均為當時活躍於本港外籍武打演員。參演作品有《皇家師姐》、《皇家戰士》、《魔翡翠》、《義膽紅唇》、《群龍戲鳳》、《專釣大鱷》、《傲氣雄鷹》、《海狼 》、《鬼打鬼之黃金道士》、《冇面俾》、《孟波》。當中1996年上映《孟波》及《霹靂鳳凰》為他最後參演本港電影作品。

1980年代期間，Eddie Maher曾開設Eddie Maher Helath Club，並曾任成龍、許冠傑、任達華及甄子丹等著名影星之私人教練。淡出影壇後更活躍於香港搏擊運動界，多年來培訓不少泰拳及Kickboxing選手，對本港拳壇貢獻良多。

曾與Eddie Maher合作多年的外籍動作演員羅洛芺及何麥昨日均於網上發表悼文，對他的離世深表惋惜。

