【武博】第一屆香港武術及搏擊運動博覽 Q&A

《香港01》及《武備志》首次舉辦香港武術及搏擊運動博覽（武博），我們知道，你對這個活動感到陌生，這篇Q&A，可以令你更了解武博，5月3至5日，記得到九展參加活動啊！

問：武博是什麼？

答：武博即是「香港武術及搏擊運動博覽」，今年是第一屆，我們期望透過會場內各種活動，讓大眾重新認識武術，正如今屆武博主題，「眼界．決定境界」。

按此瀏覽武博專頁，了解活動資訊

問：會場內有什麼活動？

答：會場內有不同專區，由普羅大眾到武術專家，都能體驗武術的樂趣，感受武林更高境界。

【武館街】設有8個武術遊戲，讓參加者以輕鬆有趣方式接觸武術，例如以不同武器擊打由發球機發球的「兵器全疊打」、考驗挑戰者手感和眼界的「讓斧頭飛」和「十成弓力」、測試反應及速度的「熄燈大師」反應燈挑戰等。

【光影武林】以專業角度解構多套武術電影的武打場面，了解武術的應用及背後的理念。

【試手區】會場內有不同體驗班，參加者可親身參與，體驗各種武術。要注意的是，試手區體驗班需提早網上或即場預約，另外收費，名額有限，先報先得。

【綜合格鬥大師班】我們邀請兩位MMA大師從日本前來，教導不同的MMA 招式，一定令人大開眼界。大師班需提早網上預約，另外收費，名額有限，先報先得。

【格鬥籠】會場內設格鬥籠，我們將於不同時段安排各類型表演賽，例如菲律賓魔杖、業餘修斗、極真空手道、泰拳及MMA綜合格鬥等。

【武林說書】武博將會邀請多位香港武術界的名師，舉行多場講座及武術示範。

【兒童武術區】讓兒童以不同角度參與於武術運動。

問：我適合參加武博嗎？

答：武博並非只為一少撮人而設。

喜愛武術人士，可以接觸平常不常接觸的武藝，有所啟發。

喜愛武術電影與武術的人，可從展覽中重新認識電影和電影人的心思，更投入於武術及電影之中。

搏擊運動的「粉絲」，既能開開心心看比賽，又可一睹大神風采集集郵。

武術研習者，能於會場購買珍貴用具，就算不買，看看也無妨。

至於學生或小孩，可以跳出「因為被迫學習／上課後班才學武」的悶局，明白學習可以有很多方法，最起碼開開心心玩足一天。對家長而言，就是親子及探討生命教育的好機會。

一般成年人，正好體驗新事物，甚至因而習武，強身體健，也尋回人生動力。

問：為什麼武博叫「體驗型博覽會」？

答：武博內有超過150個武術體驗班，還有8個武館街的遊戲讓大人及小朋友參加，讓大家全方位體驗武術的樂趣。

問：武博何時舉行？

答：武博將於2019年5月3至5日（星期五至日）於九龍灣國際展貿中心3樓匯星（STAR HALL）舉行。5月3及4日的時間為上午11時至晚上9時，5月5日則為上午11時至晚上7時30分。

九龍灣國際展貿中心亦設有免費穿梭巴士往返港鐵九龍灣站，詳情請瀏覽KITEC網頁。

問：如何購買武博門票？

答：我們建議預先網上購門，一日票為$25，三日票為$35。若於現場購票，一日票為$35，三日票為$45。門票大小同價。

問：如何於網上購買武博門票？

答：下載《香港01》APP，登記成為會員，進入《武博專頁》，按「開始報名」。

購票頁面上，用戶可選擇所需場次（一日票／三日票）及購票數量（每人最一次最多限購10張），再按「立即報名」。其後輸入閣下的姓氏、名字、電郵、電話、性別、以及細閱服務條款及細則，之後將有電郵通知閣下已經購票。

問：參加者購票後，可以無限進出會場嗎？

答：可以。持「一日票」，可於當日無限進出會場；持「三日票」，則於活動3日無限進出會場。要注意的是，若須重新進出武博場地，需向工作人員索取手帶，以茲識別。

問：小童及長者需要購票嗎？

答：12歲以下兒童（有家長陪同）及65歲或以上長者，免費入場，以上人士可到會場正門售票處的相關櫃位，向工作人員領取門票，工作人員有權要求相關人士出示有效身分證明文件，工作人員亦有權拒絕向不合資格者發放免費門票。

問：網上購票時，有什麼要注意？

答：請小心填寫所有資料及電郵地址，確保真確無誤，以便收取確認電郵。

問：我可將電子票分享給第三者使用嗎？

答：你可按照《香港01》APP內的指示，將電子票分享給第三者使用，惟該人士需要用《香港01》APP開啟，並登記成為會員，方可領取門票入場。

問：網上購票後，在哪裏可以找到我的門票QR Code？

答：大家可跟以下程序。

第一步：開啟《香港01》APP（如手機未有《香港01》APP，請先到www.hk01.com/app下載）

第二步：進入《香港01》APP後，在右下方的導航列選擇「我的」

第三步：選擇「電子票」

第四步：若未登入「01無限」會員，須先登入或註冊；若已登入，將進入電子票頁面

第五步：選擇並檢視「武博—第一屆香港武術及搏擊運動博覽」門票

問：學校及非牟利團體有優惠嗎？

答：學校或非牟利團體 （15人或以上）可享免費入場優惠。如欲領取團體票，請電郵MartialArtsExpo@hk01.com查詢。

問：有任何日子有入場優惠嗎？

答：5月3日（星期五），全日制學生及45歲以上人士，將有專享優惠，學生可憑全日制學生證免費獲得電子門票，45歲以上人士亦可憑身份證明文件免費獲得電子門票。

問：怎樣參加武博內的體驗班？

答：參加者可於網上報名體驗班，名額有限，先報先得。我們稍後將公布不同體驗班的日期、時間及收費等詳情。

問：參加武博的體驗班，我需要準備什麼裝備及用具嗎？

答：穿著輕便運動服裝，大會將借出所需用具，參加者亦可自攜相關用具。

問：怎樣參加武博內的遊戲？

答：每張「一日票」皆附送遊戲區內所有遊戲的電子換領券一張，每張門票可供參與所有遊戲各一次，每張電子換領券使用後，不能重複使用。「三日票」則可每天參與所有遊戲各一次，每張電子換領券使用後，將不能重複使用。

問：屆時可以額外購買武博內的遊戲券嗎？

答：你可於場內購買武博的遊戲券，以參與武館術遊戲，價錢為$20/4次，你可參與任何1至4款遊戲。

問：如何得知武博的特別活動或表演？

答：你可從網上專頁（請按此進入專頁）查看所有的體驗活動、講座、表演的日期和時間。武博每日亦會定時有表演賽，這已包括於入場費內，不會額外收費。

如大家對武博有其他問題，請聯絡大會查詢。電郵︰MartialArtsExpo@hk01.com