【武博】吳景聰：因武術改變一生　香港搏擊運動員的堅持

在香港當一名搏擊運動員真的相當不容易，既要應付艱辛的練習，亦要無時無刻跟資源搏鬥。奧亞運項目的精英運動員，尚且能夠得到政府及體育學院的資助，但其他運動員卻沒那麼幸運了。

話雖如此，仍然有不少人堅持至今，甘心為理想而奮鬥，其中一位便是香港泰拳拳手——吳景聰。

▍從泰拳得到榮耀 從失敗中學習

阿聰小時候因功夫電影而對武術產生興趣，加上表哥為空手道教練，所以小時候便開始學習空手道、跆拳道、柔道等武術，但卻要到16歲他才真正接觸泰拳，因而改變了他一生。

如果無接觸泰拳的話，我好可能至今仍一事無成。 武博大使——吳景聰

因為泰拳，阿聰得到了許多意想不到的東西：友誼、愛情、得奬的榮譽，還有衝出世界的機遇。初學泰拳時，阿聰一心目標只放在香港拳王的腰帶上，因為假如香港都贏不了的話，更遑論挑戰外地拳手。



吳景聰的生命因泰拳而得著改變。（香港01 高仲明攝）

卻想也想不到，當學拳三年後，阿聰還未贏得香港拳王寶座，便已經有機會前往法國爭奪WKN世界拳王腰帶，卻也成為其中一場令阿聰最難忘的比賽，因為他首次嘗試到在外地比賽，體驗到主場的不公判決。明明阿聰在五回合的比賽中表現明顯佔優，就連對方教練也認為阿聰應該會贏，但只因對方拳手是隸屬拳賽搞手旗下，所以便判對手勝出。

另外還有一次，阿聰要到泰國比賽，卻因為自己已經連贏十多場，所以輕於備戰，結果比賽不敗對手落敗。過後阿聰感到非常後悔，後悔自己為甚麼不盡力練習，甚至因此而不禁痛哭。

但正因為有了這兩次失敗的經驗，阿聰的傲氣逐漸收儉，慢慢成為今日低調謙遜的吳景聰。

現在回想過來，其實輸係真係好事黎！ 武博大使——吳景聰

以往面對失敗，阿聰會不開心接近一個月。現在輸拳雖然都會不高興，但學會了從失敗當中學習，令自己能夠更加進步。「技不如人，咁咪要認輸囉。下次再打返好啲囉。有機會就再打多次，再贏返佢囉，而家會有呢個心態。」



作為拳手，當然想在擂台上贏取勝利，但吳景聰亦認為輸其實也是一件好事。（香港01 黃寶瑩攝）

阿聰又認為輸不一定是壞事，「輸完你就會反而把壓力放低，因為你贏得多會成日俾個制肘自己，自己覺得自己唔可以輸。」他接著又說，「如果人地真係強過你，你輸都好正常。所以而家打比實就會比較『無咁怕輸』，會放開懷抱打多啲。都係好事黎架。」

可是，對於阿聰來說，輸比賽都不是最可怕，最可怕的反而是不能繼續追求泰拳夢。

▍失而復得 矢志一生追尋泰拳夢

阿聰在2009年成功奪得香港A組拳王，終於達成當初為自己定下的目標。正當他開始踏上拳手生涯的第一個高峰時，卻不知道即將迎來的反而是他拳手生涯中「最低谷的日子」。



正當吳景聰成為新晉拳王之際，卻不覺背後的黑影驟來。（香港01 黃寶瑩攝）

2010年，因為與教練出現意見分歧及要履行合約，因此阿聰必須停止所有泰拳相關的活動，不能練拳，也不能打比賽。為了維持生計，他只好另覓工作。最後在朋友介紹下，他在一家貨倉擔當倉務員的工作，日復日地卸貨、搬貨、包貨、上貨，每天過著營營役役的生活。

果個時候我其實有諗過放棄架，我直頭諗過以後不如唔好打喇！ 武博大使——吳景聰

面對合約的限制，阿聰縱使心中仍然十分鍾意打拳，亦不能有所行動。直到遇到以下一幕情景，阿聰才立下決心要返回拳壇。

「我好記得嘅，我記我果時我做緊倉務員，我在打包貨物時，我望見有一些拳手在對面馬路跑步。我嗰刻即刻係度諗，其實我係度做緊咩呢，其實對面那個應該是我才對！所以我先會出返黎打拳。因為覺得好唔甘心，為什麼我會在打包貨物，正常我應該在擂台上舉手那位，所以見到那情景後，我就忍不住出返黎打拳了。」



吳景聰經歷過失去後，更加學會捉緊理想，永不放棄。（香港01 高仲明攝）

於是，阿聰主動尋找到法律上的援助，輾轉下解決了合約的問題，終於在兩年後可以重投那個自己朝思暮想的行列，重新投入泰拳訓練。經過兩年的空白期，阿聰在回歸後的首次訓練中，他只踢了數十腳便辛苦不已。可是，他告訴自己：

我一參加返我就要同我自己講，我唔單只要嬴，我係要嬴到開巷，因為咁樣先會有人關注我！ 武博大使——吳景聰

十分幸運地，經過一番苦練後，阿聰成功連續三屆成為香港拳王，重新展開他的職業泰拳生涯。

▍拳手生活迫人 望香港多支持泰拳發展

雖然泰拳運動近年來愈來愈多人認識及參與，但是礙於現實條件的考量，始終只有少數習者投入拳手行業。吳景聰多年來便見過不少有潛質的拳手，打過一兩年後便因生活需要而被迫放棄理想，轉投其他行業。

香港做到到拳王是否就會有人資助呢？其實並沒有。 武博大使——吳景聰

外國拳王會有金錢、衣服上的資助，甚至可能有補充品資助，所以可以全心全意地訓練。香港拳手頂多就只有補充品及少許衣服贊助，比較需要擔心生活上的問題，所以訓練上不能全情投入。



香港拳王跟外國拳王相比，待遇相差很遠。（香港01 高仲明攝）

阿聰也不例外，他情況最差試過銀行戶口只剩下幾百元，但比賽要到下個月才打。他只好苦苦節省當月生活費外，甚至要跟家人借錢渡日，或是犧牲訓練的時間去教多些學生。因為即使完成比賽，拳酬都不一定能馬上到手，有些要隔一個星期、一個月才入帳。即使如此，阿聰仍然咬緊牙關堅持下去。

其實香港好少人好似我咁戇居，咁堅持。因為多數人都會正常地去選擇穩定生計。 武博大使——吳景聰

拳手有比賽才會有收入，一旦沒比賽就只能比較辛苦地一邊教拳一邊練習。比起拳手不穩定的收入，為了生活及穩定可觀的收入令大多數拳手都會選擇成為全職教練，無奈放下拳手夢想。

最後，吳景聰希望能夠增加對香港運動員的資助，吸引更多人投入搏擊運動員行列，提升運動員水平，為香港爭取佳績。



吳景聰告訴我們成功並非必然，惟有堅持不放棄才有機會成功。（香港01 高仲明攝）

吳景聰的故事再次提醒我們，香港搏擊運動員不顧一切為夢想奮鬥的難能可貴，他們的堅持絕對值得我們支持及學習。

▍第一屆香港武術及搏擊運動博覽︰眼界決定境界

活動詳情可參閱：《讓你擴闊眼界的體驗型博覽會 ：第一屆香港武術及搏擊運動博覽》

武術的影響力並不只局限於改善身體狀況，更往往能夠改變一個人的內心。希望武博能夠提供一個平臺，讓大家享受武術運動之餘，亦一同為香港搏擊運動員加油，支持武術發展。

是次體驗型博覽會主題是「眼界·決定境界」，希望藉此擴闊大眾對武術的眼界，透過親身參與，感受武術所帶來的樂趣，體驗更高的境界！同時，亦希望凝聚香港武術各界，讓各類型的武術專才一展所長，一起推動武術及搏擊運動的發展！

為期三天的展覽將會開辦超過100班體驗活動，提供30多種不同武術體驗，當中包括各種長短兵器武術、中國傳統武術、現代搏擊武術教學。同時亦在周末傍晚時份，舉行多場不同類型的武術表演賽，讓在場人士免費觀賞。

現場設有武術遊戲攤位、武術表演、世界武術地圖，以及以「武術電影」為主題的專題展覽。無講你是男女老幼，都必定能從中感受到武術的樂趣。

總言之，不管是市民大眾、初學者還是武術專家，都可以在「武博」中有所得著。只要你肯參與，就能開雲見天、提高境界！

