《水泥森林中的武者》書評：香港武者的熱情與投入

關於武術的書籍，很多都是介紹各個門派和技術。最近出版的《水泥森林中的武者──國術文化訪談錄》則是由人出發，訪問了不少香港武術圈的人，而且內容極為豐富：有關於社會環境帶來的挑戰等大方向問題、亦有個人感想與外地故事的口述史，甚至有技術及史料研究等學術式分析。 武備志的其中一位編輯也有幸受邀，在書中分享了對於在互聯網時代下武術媒體工作的看法。

《水泥森林中的武者》書影，圖片擷取自http://bit.ly/2WljctA

技巧到技藝，環境到心境

本書圍繞的其中一個核心，是中國武術與現代社會的結合。在這結合當中，會有很多的衝擊、矛盾和問題出現。

要研究這個課題，可以用歷史文化的方向出發，也可以用數據作社會研究。但是，要直接把握這兩個概念的結合，其中一個最簡單的方法就是詢問每天都面對這些衝擊、矛盾和問題的人，也就是一眾武術圈的研習者和師傅們。一個研習者活生生的體會和見解，正是一個個「結合」的例子與證明。

例如香港著名傳媒工作者倪秉郎製作關於武術電視節目的理念和經歷，就反映到武術面向大眾時會遇到的問題；武備志的其中一位編輯談及互聯網時代下武術媒體工作，就分析了實體書現時或會遇到的困難；而年青武者林雪杰講述了中國武術與西方古典音樂的連結，展示出武術向其他面向的擴散及連繫。

在技術層面中，書中亦有不少探討。例如拳擊運動員袁文俊（Day）的文章尤其精彩，他對於連結拳擊與國術上有很深的見解，更由發力和概念開始，解釋了自己的系統與方法論。抽身去看的話，用淺白的文字去解釋自身武術的方法論，可說是一種對於傳統武術書的再詮釋。而香港楊氏太極拳總會主席黃天賜關於射藝與太極拳的史料研究，配合運動醫學作出解釋，也可以作個側面對讀。

思想上，而Hong Kong Fight Club 創辦人陳達禮(Henry)師傅由述說自己學武經歷開始，引出關於學習方法與態度，和對互聯網學武的見解；而前香港財政司司長曾俊華與李榮威關於劍擊的討論，亦十分有趣。

所以本書雖然為四章，分別為《社會環境中的碰撞》、《薪火相傳》、《國術運動現代化的軌跡》及《從思考中尋求解放》，但內容都超出這些章節所限。

這本書的每篇文章，都是對於各個武者的了解，也感受到香港武者的熱情與投入。在訪問中，武備志的編輯說他認為香港學武的人為數不少，但一直是「隱藏的一群」。期待未來有更多這類武術著作面世，以展示香港武術界的更多面向。

第一屆香港武術及搏擊運動博覽︰眼界決定境界

活動詳情可參閱：《讓你擴闊眼界的體驗型博覽會 ：第一屆香港武術及搏擊運動博覽》

武備志所舉辦的「第一屆香港武術及搏擊運動博覽」（簡稱：武博）， 亦有邀請本書的統籌與策劃盧敬之博士及Hong Kong Fight Club 創辦人陳達禮師傅於5月5日早上11時作分享會。分享會上，講者將會探討中國傳統功夫的承傳、中西武藝文化的融合，以及未來技擊武藝在本港的發展前景。

武博將於2019年5月3日至5日（星期五至日）假九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行。是次體驗型博覽會主題是「眼界·決定境界」，希望藉此擴闊大眾對武術的眼界，透過親身參與，感受武術所帶來的樂趣，體驗更高的境界！