【武博大使】郭海寧︰從減肥雙失　到學會堅持成泰拳女拳王

大眾對武術不時存在一些錯覺，覺得是「打爛仔交」，覺得是「粗魯」的玩意等等。而對於女性習武，更比一般人遇上更多的阻力。

今次要介紹的武博大使跟很多女生一樣，最初接觸泰拳只是為了做運動維持身段，怎料泰拳讓原先雙失的她學會了堅持，更成為了香港泰拳女拳王。她是郭海寧（Ling）。



▍因減肥與泰拳結緣

Ling本身是一位做事不起勁，沒有恆心，十分容易放棄的人。只要遇上少許困難，或是稍為不如意，便會「放棄、唔做，或者逃避開去」。她性格衝動，在學校中甚至會跟男同學「動手動腳」。她本身十分好動，各種球類運動都她參與其中，本身亦是跆拳道黑帶。



我性格本身比較「硬頸」，你愈叫我唔好去做的事，我反而偏愈要去做，會同你抗衡咗先。 武博大使——郭海寧

郭海寧本身性格好動，卻跟很多女生一樣，因為減肥而接觸泰拳。（黃寶瑩攝）

直至中四那年，Ling因為朋友半開玩笑的說她「長胖」了，於是便跟表姐一同學習泰拳。「以前很多人以為泰拳是『爛仔交』，接觸後卻明白它是有規則又安全的搏擊武術。」Ling說到最初選擇泰拳的原因時，「我除了知道泰拳有效減肥外，還因為自己覺得泰拳十分『有型』，拳腳肘膝樣樣齊。」就因為這個原因，Ling正式開始了泰拳的生涯。

但是，剛接觸泰拳的Ling並未有馬上改變，還是抱著「滿不在意」的態度去練拳，直至師父柯尊鼎（Ray）的一番話。

▍從泰拳得著堅持 堅持至少對得住自己

師父對我來說非常重要。他不單帶我接觸到泰拳，亦教曉我要堅持去做一件事。 武博大使——郭海寧

在Ling的泰拳生涯中，師父對她有重大的影響力。她坦言如果沒有師父的話，就沒有現在的郭海寧出現。如果師父沒有出現，Ling很可能還只是一個「廢青」。最初去拳館減肥的時候，Ling那時已經沒有讀書，亦沒有工作，每天去到拳館都只會不認真練習，敷衍一下但求出一下汗便算數。



柯師父對郭海寧人生有非常重要的影響。（網上圖片）

師父終於有一天忍耐不住，看不過眼，就拉Ling到一旁，然後教訓她︰「我現在給你三個選擇，一是認真讀書，二是認真練拳，三是認真工作。」Ling對讀書、上班都沒有興趣，於是便回答他說︰「認真練拳。」此後，Ling便下定決心專注打拳了。



你堅持就會有你想得到的結果，可能這個結果不是你最想要的東西，但起碼你讓人知道，你有堅持過去做。 武博大使——郭海寧

在Ling 剛出道不久時有一場北河街的業餘比賽，當時Ling我應該有能力去贏那個對手，但因為她那刻一心想著︰「好攰啊，好想放棄」，然後便因此輸掉了比賽。事後她翻看比賽錄影，更加確信其實只要自己不放棄的話，應該可以贏的。因為這一次經驗，Ling 學會了「你堅持就會有你想得到的結果，可能這個結果不是你最想要的東西，但起碼你讓人知道，你有堅持過去做」。



面對強敵，你盡力地去比賽，即使最後還是輸了，至少你對得住你自己。 武博大使——郭海寧

Ling說著學拳這麼多年，師父教曉她一樣以前自己一直欠缺的東西，就是「就算一件事多麼辛苦，多麼不願意去做，幾咁唔鍾意都好，你都要堅持埋佢，完成埋佢。」好像一場比賽一樣，明知不夠對手打，但自己沒有理由中場放棄的，不會跟對手說︰「我唔夠你打，我唔打喇！」Ling 坦白說，打比賽不一定每場都會贏，一定有輸有贏。面對強手，是很可能會輸的，但視乎你想輸得好看還是難看些，盡力不盡力，效果也會相差好遠。

正如Ling 所言，拳手生涯一定會有贏有輸，她自己都不例外，途中Ling 亦曾試過想放棄。

▍曾兩度幾乎放棄 家人由「絕對反對」變成「支持」

要長期維持刻苦的拳手身活著實不容易，縱使再堅強的人，亦會有軟弱的時候。Ling 也不例外，她亦曾經想過放棄拳手生涯。



泰拳令原先「雙失」的海寧，學會了堅持，更成為香港女拳王。（黃寶瑩攝）

自己係咪真係唔適合去打呢？係咪真係唔適合再繼續呢？ 武博大使——郭海寧

其中一個令Ling 想放棄的原因是，遇上了所謂的「樽頸位」。去到某一個時候，Ling 覺得自己泰拳水平開始停滯不前，而身邊的師弟師妹則不停進步，反觀自己卻好像一直原地踏步。那時Ling 就會自己不停在想：「係咪自己真係唔適合去打呢？係咪真係唔適合再繼續呢？」



「那時候我真係覺得很迷妄，完全迷失了方向，每天返拳都不知道自己在做甚麼。感覺很麻木，教練叫我做甚麼，我便做甚麼，反正自己做甚麼都沒甚麼意思。」後來師父主動跟Ling 一起討論時，她才從死胡同中想通，豁然開朗。原來自己不是停滯不前，而是有時自己實力到了一定水平，進步變化不再如當初般明顯，才會覺得自己沒有進步。



郭海寧曾經因為遇上「樽頸位」而想過放棄泰拳。（黃寶瑩攝）

我覺得贏輸對我已經不太重要，反而我重視在每一場入面自己有沒有進步。 武博大使——郭海寧

正如 Ling 試過有一場比賽，準備相當充足，苦練了近身技術。可是，去到比賽時卻完全發揮不到練習的技術，即使最後 Ling 打贏了比賽，但台下她卻覺得「不知道自己在做甚麼」，整個人反而會很不高興。對於現在的 Ling 而言，贏輸已經不是她最主要的考慮了，贏輸都經已體驗過了，她反而重視在每一場入面自己有沒有進步。假如在練習拳擊技術的話，Ling 會很想在比賽中測試自己的練習成果。



另一個想放棄的原因就是傷患影響。上年打完比賽後，Ling 因為受傷需要休養了一段時間，期間亦有想過「是否應該不再打下去」。但是，Ling 又不捨得闊別擂台，所以還是決定在今年復出。



家人最初反對Ling練習泰拳，害怕她會受傷。（黃寶瑩攝）

家人對我打拳的態度，最初是絕對反對的......他們不理解子女為何會如此去「虐待自己」。 武博大使——郭海寧

另一個受傷的後果是，會引起家人的擔心。Ling 的家人最初對她打拳的態度「絕對反對」，因為在每個父母眼中，她明明是一個女孩子，為甚麼要每次練習過後，都要滿身傷患地回家呢？又瘀，又腫，又要減磅令整個人瘦到「得返條柴」、「無啖好食」。Ling 表示，「其實在很多父母眼中，很難會去支持、理解子女如此去『虐待自己』」，慢慢到 Ling 開始有決心去打比賽，父母的態度才由反對變做支持。但即使再支持，他們還是很怕會見到她受傷，未至於放心到現場看Ling 比賽。



如果我要去接觸一種新事物的話，我應該會直接走去試先！ 武博大使——郭海寧

最後，問及郭海寧如何鼓勵女生接觸武術運動時，Ling 表示自己會親自嘗試一下，看看是否合適，「如果我要去接觸一種新事物的話，我應該會直接走去試先！」。她又說，「其實而家泰拳俾好多人嘅感覺係，大眾化的Keep Fit 運動」，並非「學習武術就是叫你打比賽」，打比賽與否還是「各有所好」。



郭海寧︰「如果我要去接觸一種新事物的話，我應該會直接走去試先！」（黃寶瑩攝）

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▍第一屆香港武術及搏擊運動博覽︰眼界決定境界

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