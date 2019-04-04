【全民習武系列】中學全校齊運動 師生齊打雙節棍破世界記錄

未知大家在中學時代，有沒有經歷過一些全校師生一齊玩的活動？可能大家會說師生籃球賽、班制賽跑或其他社制競技等，但這些活動卻仍未夠盡，未做到全校「全校一齊玩」。這次受訪的中學，數年前全校六百人師生齊齊打雙節棍，還破了健力士世界紀錄，至今，學校仍然著重運動傳統，逢周五全校齊齊做運動，當中涉及武術者有詠春、長棍、雙節棍、Kickboxing和射箭等等。 有時全校師生一齊玩，可以齊齊鍛鍊身心，亦可以留下一個難忘的回憶，當年有份參與破健力士記錄的高中同學，至今仍然對當年五百人活動難忘。也觸發他對武術興趣，學習至今。 文、攝：賴家俊

優才（楊殷有娣）書院中學部是一所約六百人的直資學校，學校以培育同學多元智能，視音體藝各方面發展為目標。校方見現今的學童只注重電玩遊戲，少了體能活動，所以定了逢周五放學後兩堂為Sport Friday，學生由中一至中六分成若干小組，聘請校外導師，舉辦多項不同運動項目供學生選擇，讓他們每學年選學當中一種。

眾多運動項目中，除了中學常有的籃、手、足、排球運動外，校方也開辦了一些武術課程如詠春、Kickboxing、長棍和雙節棍等，帶給同學不同體驗。

武術教育能教導尊師重道

譚國偉校長。 譚國偉校長表示：「武術教育有幾個好處，第一是和很多運動一樣能培養學生恒心耐性，其次是強身健體。最重要的是尚武精神背後包含了尊師重道部份。現在很多新一代老師也忽略這點，例如上一輩老師很注重同學起立敬禮，新一代老師很多會叫學生不用這樣。當然不是要老師高高在上，但這些基本禮儀其實是一種教育，而很多武術中仍然很注重對師長的敬禮，例如你看南韓和日本的傳統武術很盛行，他們仍然很講究尊師重道，希望學生能在武術教育中能也有這些得著。」 校長表示現在中學教育缺乏了體育精神，學童欠耐性不能吃苦。他還打趣說從前教育最怕學生打架，現在學生根本連動也不想動，連欺凌方法也由當面轉至網上發展。校長表示打架欺凌當然是不對，但現在學生普遍缺乏常規運動，讓他們發展不平均是一個問題。

校內數個武術運動中，雙節棍運動有幾個優點。首先使用膠棍，可以讓學生安全學習；其次雙節棍的重量適中，男女皆宜；最後雙節棍運動受電影文化影響，較受外國人關注，當有海外友校探訪時，校方也會讓教雙節棍的劉萬梁老師和這些海外賓客分享，讓他們一嘗學習雙節棍的樂趣。

啟發學生自主學習最重要

2016年時，校方創下了全校師生506人齊打雙節棍的世界記錄，還獲健力士所認可。

「當時有老師提出和雙節棍班老師適量過，希望來一個全校一齊破世界記錄的創舉。大家明白由上而下要師生舉辦大規模活動，總不及由下而上提議好。這次由老師們提出，於是詢問有幾多老師和學生願意參與，因為老師也要用他們課餘時間去學習雙節棍。結果最後只有幾個百分點的師生可能健康理由等未能參與這次盛事，全校師生幾乎齊齊參加，一齊學打雙節棍，結果破了健力士記錄。」校長表示。

（左起）現年中二級的Henry和中五級的阿朗，均代表學校出戰國際賽事。 今年中五級的阿朗，中二那年參與了這次破記錄盛事，覺得雙節棍和李小龍是中國文化其中一項象徵。因而迷上雙節棍，至今每學年都報雙節棍班，也肩負起助教任務，教同班年紀較少或初學的學員。而中二級的Henry亦學習了雙節棍兩年，他覺得李小龍打雙節棍很有型，因而也想學習這門武術，這兩位同學學有所成，今年亦代表學校參加雙節棍國際比賽。

校長表示，雖然很開心同學在這門運動獲得國際認可，但在他而言希望能在校內普及這門運動，學得比賽得獎與否屬其次，最緊要是學生能自發學習，這才是最重要。

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是次體驗型博覽會主題是「眼界·決定境界」，希望藉此擴闊大眾對武術的眼界，透過親身參與，感受武術所帶來的樂趣，體驗更高的境界！同時，亦希望凝聚香港武術各界，讓各類型的武術專才一展所長，一起推動武術及搏擊運動的發展！

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