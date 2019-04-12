【全民習武系列】港大國術學會 傳揚國術半世紀

香港大學，是英治香港時期第一所由政府所建立的大學，至今有百多年歷史。1972年，一班熱愛中國武術的港大學生向校方申請成立中國武術班，並邀請由精武會出生的邵漢生師傅任導師，翌年更成立「香港大學學生會中國武術學會」，創立了全港第一個大專中國武術學會。 傳燈半世紀，繼踵前賢發揚中國武術之理念，現在武術會除了有舊生會讓一眾畢業校友繼續能相聚研習武術外，責任導師亦由邵漢生師傅弟子應芬芳師傅繼承遺志，並與師從韓開師傅的林永傑師傅帶領學會一眾年青學子，學習中國武術。 小記見到一眾幹事所穿會服，依然保持著當年精武會風格，而與學會師生的對談間，每每感到他們樂於肩負發揚傳統國術的使命。 文、攝：賴家俊

港大中國武術欣賞會。 二月初農曆新年前夕，港大陸佑堂舉辦了第四十五屆中國武術欣賞會，來自其他大專院校及中學的中國武術學會，與及其他民間武術團體，濟濟一堂，參與了每年一度的武術匯演，分享交流，匯演也開放與普羅大眾，是港大國武術學會一年一度向外推廣武術的大型活動。

來自德國的詠春團隊到港大觀賞國術匯演。 今屆（2018-2019年度）武術學會幹事只有三人，分別是出任主席的四年級生林靖勳（Donald）、內務副主席的三年級生陳恩誼和財務秘書的三年級生郭蕊。這年頭，大學甚少學生願意上莊，這三個年輕人，在一眾國術學會會員、校友和師長的支持下，全日忙得馬不停蹄，籌辦這個一年一度的大型活動。

2018-2019香港大學學生會國術學會三名莊員。主席DONALD（中）及兩位幹事郭蕊和陳恩誼。（照片由受訪者提供）

香港大學學生會中國武術學會，現在定期有太極、詠春和精武少林班給予校內師生報名。教授課程既有針對想專業學習武術者，亦有兼顧只求強身健體的業餘參加者，務求以多元武術內容，吸引同學們參加。

幹事之一的陳恩誼和郭蕊，兩人本為中學同學，本身不算運動型學生，眼見大學沒有體育課，而只讀書不運動並不健康，所以打算找一門不算太激烈的運動來學習。適逢在學校的電郵推廣見到武術學會的太極班，於是參加，後來成為推動會務的莊員。

郭蕊和陳恩誼表示，參加太極班後，對武術認知多了。例如太極其實也可以慢有慢打、快有快打，大家停留在公園老人家耍太極的印象，其實太極要留意細節有力和控制呼吸，絕非易事。其實武術對不同人來說有不同追尋，有人想學搏擊技巧，亦有業餘只想強善體質，學會正是給予不同人不同選擇。

港大國術學會上堂情況。（受訪者提供） 主席Donald則是習武多年的好手，中一時他已加入沙田蘇浙中學的國術學會，師從林永傑師傅學習洪拳。由於林師傅的博學，能解釋給學生不同家派理論，並指出套路背後的應用模式和招式意義，令到Donald十分仰慕這位老師。升讀港大時知道林師傅亦是國術學會責任導師，便繼續參加學會，跟從這位教了他差不多十年的恩師學武。 這三個年輕人，想盡各式方法推廣校內武術。



多元武術因應學員不同目標

Donlad表示，學會本身發展，所教授武術亦越來越多元化，有助吸引同學參加。由早期邵漢生師傅一人任教，到邀請劉莉莉師傅教授鷹爪翻子門，到現在由林永傑、應芬芳師傅教授武術。學會也因應不而同學需求，而開設太極、詠春和精武少林班。

巴西外交部首席秘書在港大交流期間參加港大國術學會。（照片由受訪者提供） 除了傳統開班授徒外，這班年青人絞盡腦汁，拍攝了一系列有趣的短片，以生動方式表達學武益處，在校園和網上廣播，推廣學會。而於暑假期間，聯同柔道、空手道、跆拳道和劍道，與學校體育聯會舉辦了Multi Martial Art Touch Day體驗日，透過不同遊戲讓學校師生感受習武樂趣，例如國術會的活動會要求參加者用大槍，把槍口精準插入汽水瓶，考考參加者手力和眼力。 而港大為全球首屈一指的學府，多國交流生來到求學，當中亦有人參加國術學會，對這班同學都是一個文化交流機會。例如曾有習以色列自衛術的外國同學來上功夫班，會與他們交流所學，互相考證；又試過有巴西外交部首席秘書，本身曾學習北少林拳，來港大作交流生期間，專誠來國術學會深造，這些文化衝擊也讓同學明白到中國武術在國際發展。

當然，現在推廣國術亦有些挑戰要面對。

首先是普羅大眾對傳統國術的觀感和其他學會競爭。大學畢竟是一個多姿多彩的小社區，而習武又是相對吃力不討好的活動，同學自然會為較易上手的活動所吸引。而且相較於其他國家武術演武，可以擂台對打、踢爛木版、把對手摔倒，國術若果單耍套路，很多人會誤以為所學不實用。

其次是幹事人數。現在雖然每年有大約40名學員參加各種武術班，但是肯上莊辦活動的人卻少之又少。幹事們坦言，現在大學很難可以齊莊，因為上莊辦學會活動近乎做義工，涉及很多工作，因為上莊而令修讀學分少了，反而會令人質疑。對新一代學生來說放在學業應多於課外活動，上莊吃力不討好，未必符合新一代年青人口味。而大專生受過高等教育，你更不能以傳統教學方法，硬要他們打套路，必須耐心清楚解釋招式背後含義和實際用途。幹事們表示，國術學會早年可以在何濟光夫人體育館舉辦武術班，可以有甚為壯觀的集體操，現在人數雖然不如前，要移師較少的場地繼續上課，但他們仍然會繼續努力，在大學傳揚中國武術。

學習套路要明白背後含義

港大國術學會導師林永傑師傅。 而學會責任導師林永傑師傅表示，他們那個年代，面對華洋文化，那時會強調民族精神，意識形態上追求民族文化，有助推廣國術。另一方面，當年武打片盛行，是一種宣傳讓人想學習武術。現在這些因素都式微，年青一代不知道為何學功夫。因此我們有責任讓他們知道練武價值，學習團隊精神，讓他們知道表演外仍有實用價值。 談起傳統國術學習套路。林師傅表示，現在有些習武師傅也不認同學套路，那麼師傅對自己傳統也沒信心，怎叫人去學？ 「其實套路中一招一式均有關係連貫性，為何要人家跟你套路走，你便要讓學生明白套路背後實用含義，解釋不同套路與武術文化關係，你練了身手，戰鬥範圍廣了，可以用的範圍多了，其實是從套路中認識不同戰鬥技巧，從中讓學生理解自己是否適合，或者明白別人打怎麼。有時學多了套路會有人質疑你學得不精，學得雜，其實精與不精不是由他人判斷，但你學多了等於看多了書，你知道別人做怎麼，見多識廣了。」

第一屆香港武術及搏擊運動博覽︰眼界決定境界

活動詳情可參閱：《讓你擴闊眼界的體驗型博覽會 ：第一屆香港武術及搏擊運動博覽》

立即購票：購票連結

武備志所舉辦的「第一屆香港武術及搏擊運動博覽」（簡稱：武博）， 亦有邀請香港輪椅武術總會到場表演！

武博將於2019年5月3日至5日（星期五至日）假九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行。是次體驗型博覽會主題是「眼界·決定境界」，希望藉此擴闊大眾對武術的眼界，透過親身參與，感受武術所帶來的樂趣，體驗更高的境界！

同時，亦希望凝聚香港武術各界，讓各類型的武術專才一展所長，一起推動武術及搏擊運動的發展！

為期三天的展覽將會開辦超過100班體驗活動，提供30多種不同武術體驗，當中包括各種長短兵器武術、中國傳統武術、現代搏擊武術教學。同時亦在周末傍晚時份，舉行多場不同類型的武術表演賽，讓在場人士免費觀賞。

現場設有武術遊戲攤位、武術表演、世界武術地圖，以及以「武術電影」為主題的專題展覽。無講你是男女老幼，都必定能從中感受到武術的樂趣。

總言之，不管是市民大眾、初學者還是武術專家，都可以在「武博」中有所得著。只要你肯參與，就能開雲見天、提高境界！