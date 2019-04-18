【全民習武系列】三代人的蔡李佛：新亞國術會

空山寂寂，樹影重重，晚上的新亞書院，涼風拂衣。路人依稀往返宿舍，必定見過一群紅衣黑褲的習武同學，練舞獅、踏木樁，耍套路。只要是天氣許可，幾十年來新亞樂群館外，這班練鴻勝蔡李佛的師生和校友，幾代人齊聚一堂，讓這場景成為新亞一個傳統。 這群人，是幾代中大人，尤其新亞人的集體記憶。他們是新亞國術會！ 採訪：李嘉譽 賴家俊 文、攝：賴家俊

鄺祖賢師（前左二）、助教何偉健（前左一）與一眾新亞國術會成員。

（圖右）新亞國術會鄺祖賢師傅。 鄺祖賢師傅，全職功夫表演者、國術教練及新亞國術會師傅。1976年師從鴻勝蔡李佛李冠雄師傅，李冠雄師傅自1980年新亞國術會成立第二年起，一直擔任國術會師傅。因李師傅是第一批國術師傅帶隊赴美國表演國術，在那邊甚具名氣，李師傅遂於1992年移民美國，並將教導新亞年青人的責任，交給弟子鄺祖賢，鄺祖賢亦自那年起繼承師父交給他的使命，並邀請師弟何偉健擔任助教，一直至今。 「李師傅執教和我來的早期年代，中大只有幾個學會﹐那時又適逢電影功夫熱、李小龍熱，人人爭著學功夫。每次國術會招生都有一百幾十人參加，不分男女，晚上有七八十人在小百萬大道齊齊練功。」鄺師傅回想早年新亞國術會盛況。 現在功夫熱潮已過，中大亦學會林立，學功夫的學員人數雖不復當年，但幾代人依然熱情未減，教授、校友、研究生和本科生，濟濟一堂，繼續在樂群館對出，齊齊練蔡李佛。

幾代學員齊齊練功

一眾學員，談起他們加入新亞國術會點滴：

(圖左起）曾瑋霖、高培鏗、何偉健助教、林漢明教授、鄺祖賢師傅。 任教份子生物技術的林漢明教授，1985年於中大畢業，1997年回中大任教，並帶女兒拜師鄺祖賢師傅門下。為了親子同樂，與女兒一同分享學習蔡李佛經驗，林教授也加入新亞國術會。他還笑說自己不是學武之人，但國術會能因應每人性情特質給予相應教學，讓本來很肥的他，成功減肥。 校友高培鏗（Billy)，本科生年代已認識新亞國術會，但直至2008年讀博士生期間才參加國術會，發現學功夫對身體健康好了不少，也愛上了這門武術。而本科生三年級曾瑋霖（William)，初進中大時想參加上莊活動，在朋友介紹下加入了新亞國術會，發現學功夫甚有樂趣，體能也越來越好，因而也一學三年，成為國術會中堅份子。

這班學員均表示，學習武術能鍛練心態毅力，訓練敏捷度。William表示，他們學員之間有個笑話，因為早期學武階段熱身特別感到辛苦，所以每次新一屆課堂，招生時每次做完熱身總會發現少了一批人。

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多元技藝吸引學員

面對現在大學學會數目眾多，招生競爭越來越大，鄺師傅表示師徒們都會絞盡腦汁，想方法讓更多學員來學國術。

「例如在演出方面，新亞國術會可以說是中大其中一個最多表演演出機會的學會，可以讓更多中大同學認識我們。今年十月新亞書院70周年，我們也會邀請名人及其他武術團體一同來校參與大型表演慶祝活動。而我本人是從事武術表演者，一些表演技術如飛筷子，有時也吸引學員來學這些身手，從而再學蔡李佛。」鄺師傅表示。

而一眾學員均表示，蔡李佛本身有很多東西學，讓同學感到有動力不斷學習。例如國術會有較多對戰練習，而且有很多兵器功夫要學，拳腳兵器外，還有跳木人樁和舞獅。而以舞獅為例，從前舞獅獅頭巨大，沒有武功底子的人舞獅根本十分吃力，而舞獅由控獅頭到步法，均有助武者鍛練平時的馬步和手力，學舞獅幾乎在以前與練武人劃上關係，至今練舞獅亦是練武的其中一個途徑。

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除了國術會師生的努力外，新亞書院也給予全力支持。除了提供空間給予作國術會會址，讓國術會能有安定環境保存歷年的武術書刊、文獻和習武器材外，書院更出資聘請老師和助教，每年更有二千元津貼讓國術會翻新設備。

新亞國術會創會至今剛好四十年，這四十年秉承新亞發揚中國傳統文化精神，師生努力不孜，教導了幾代人學習蔡李佛，認識中國文化。 國術會上下除了參與校內表演外，亦參與其他團體邀請的舞獅表演和康文署辦的「功夫閣」活動，讓公眾認識他們。

新亞國術會會址。

林教授表示，香港是個很特別的地方，多年來承傳中國文化。當年中國動亂時，很多人來了香港，現在很多傳統在中國已遺失，卻可在香港重拾尋回，希望香港能延續這些傳統，傳給下一代。

而鄺師父與一眾學員，將繼續把這薪火，一代代傳下去！

鄺師父與一眾學員，將繼續把這薪火，一代代傳下去！

第一屆香港武術及搏擊運動博覽︰眼界決定境界

活動詳情可參閱：《讓你擴闊眼界的體驗型博覽會 ：第一屆香港武術及搏擊運動博覽》

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武備志所舉辦的「第一屆香港武術及搏擊運動博覽」（簡稱：武博）， 亦有邀請香港輪椅武術總會到場表演！

武博將於2019年5月3日至5日（星期五至日）假九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行。是次體驗型博覽會主題是「眼界·決定境界」，希望藉此擴闊大眾對武術的眼界，透過親身參與，感受武術所帶來的樂趣，體驗更高的境界！

同時，亦希望凝聚香港武術各界，讓各類型的武術專才一展所長，一起推動武術及搏擊運動的發展！

為期三天的展覽將會開辦超過100班體驗活動，提供30多種不同武術體驗，當中包括各種長短兵器武術、中國傳統武術、現代搏擊武術教學。同時亦在周末傍晚時份，舉行多場不同類型的武術表演賽，讓在場人士免費觀賞。

現場設有武術遊戲攤位、武術表演、世界武術地圖，以及以「武術電影」為主題的專題展覽。無講你是男女老幼，都必定能從中感受到武術的樂趣。

總言之，不管是市民大眾、初學者還是武術專家，都可以在「武博」中有所得著。只要你肯參與，就能開雲見天、提高境界！