【武博】全民習武系列：長者跆拳——讓被忽略的年紀愉快習武

說起長者武術，大家刻板印象一定是長者在公園耍太極的畫面。其實，只要有系統的訓練和針對長者需要設計課程，長者也可以嘗試更多不同類型武術。「全民習武系列」最後一章，我們為大家介紹「香港實用跆拳道協會」，一班長者在經過專業訓練和用心練習後，一樣可以考帶升級，學習這門年青人大熱的武術運動。 採訪：梁煒陽 攝影：李嘉譽 撰文：賴家俊

香港實用跆拳道協會會長陳碧就。 香港實用跆拳道協會會長陳碧就，前香港跆拳道代表隊教練。十多年前在一次赴韓國比賽中，零下兩三度下獲會場一班長者義工熱情款待，印象甚深。怎料在那天比賽中段表演，這班長者卻出來打跆拳，而且有板有眼，甚具功架，及後才知悉他們是退休後才學習跆拳。雖然長者的肢體動作幅度始終不及年青人，但那份專注、氣勢和連貫順暢的身手，傾力表演讓陳會長一見難忘，心想香港的長者大多都只能選擇習太極、八段錦等等，為何香港跆拳未有普及到長者？

於是，2009年陳會長在地方區議員協助下，開始設立實用跆拳協會，開辦義務長者跆拳班。遙想早年只有七位接近七十歲的女學員，大家稱他們為「七公主」，七公主與跆拳老師們走遍香港十九區表演。

長者經過肌力和平衡訓練，打跆拳無難度。

段位制助長者確立目標

大約教授了兩年，陳會長引入分級制，把跆拳的十級制，按長者能力簡化為四級制，由基礎至最高段，分別為黃、綠、紅，黑。修改了跆拳課程，學員會打八個套拳，是在傳統套拳中抽取一些適合長者的簡化版套拳。而最重要的，是針對長者需要設計課程，將套路分件若干動作慢慢教，將體適能元素加入其中，目標是該長者透過學習跆拳加強肌力，並從中做帶氧運動。

「長者跆拳更加要注重安全，不能讓參加者受傷。為了讓學員能慢慢適應，協會先用大半年時間讓長者練好肌力，能練好平衡才針對學習踢腳。而且長者跆拳不設對打，只教套拳，由下而上，有規律逐步訓練，總之不離初衷：加強肌力，做帶氧運動。」陳會長表示。

協會除了開設長者跆拳外，還會開設不同年齡層跆拳班，並聘請現役或退休港隊成員出任全職教練，而為了讓教練有收入保障，由義務教育改為收費上堂，但為了惠澤長者，長者班學費特別只收一個月約200港元。而且課堂也針對長者作息時間，例如一周兩堂，均設於早上九至十點半時段，讓長者湊孫上學後，來這裡學習武術。而為了讓長者有機會展現學習成果，讓他們更有動力學習， 長者獲頒授黑帶會設新聞儀式，邀傳媒來訪，並與保良局合作，讓學員去不同地方或節目表演，讓更多人認識他們。

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推動長者武術困難

推動長者學習武術，最困難的地方原來不是他們身體體能，反而是大家意想不到的地方。

「我開辦跆拳長者武術時，曾落區觀察一些地區太極班的情況從中學師。有時長者間會為了一些很小事不滿大家，然後拒絕來上堂，這時我們做師傅便要開導他們，要讓他們明白來學習是求開心，放下大家對其他同學成見。其次，來學習的學員多數是女性，因為女性較主動學習，而男性自尊心較強，故亦較被動，要鼓勵他們只要肯好好學習，也會有好表演。」

陳會長表示，為了鼓勵長者學習，他們教學時不會硬灌輸知識給長者，而是靜待長者主動提問。例如要他們單腳提腿然後放低，做的過程他們會問這樣做有怎麼用？總之師傅在班中角色不是最大，透過習武讓大家有目標，有自信，讓這群被忽略的年齡層也能獲人關心。

說起困難，陳會長補充一點，是世俗人的眼光。

「我們不時遇過長者公開表演，台下有人揶揄質疑長者能力。更有甚者試過有學跆拳的觀眾，奚落長者黑帶能力。大家成見跆拳一定是要好劇烈運動，其實跆拳也有品勢比賽，長者經過訓練也可以打好一套拳。」

學員感謝教練包容

(右起)長者跆拳班學員權哥和卿姐。 現年六十歲的強哥和七十五歲的卿姐是長者跆拳班的學員。強哥表示，在學習跆拳前他以為跆拳只是搏擊運動，但原來也適合他們這年紀。學習跆拳後身體體能有明顯改善，他也見過其他比他年長的學員體能逐漸進步，但他表示每星期只有一兩堂，課餘仍然要有恒心靠自己練習。而已習長者跆拳七年的卿姐剛剛做完手術，仍然繼續上堂，因為教練很懂得按他們的體能給予適當休息和訓練，子女也鼓勵她繼續學習，而有規律的上堂時間也讓他有衡心迫自己要上堂。兩位長者們均感謝教練包容﹐指他們經常忘記套拳，但教練仍然用心由頭教起。

《全民習武系列》已到最後一個報導。武術，對不同人不同年紀均有不同需求，它可以是成年人搏擊娛樂運動，亦可以是強身健體的運動。對一些團體而言，他們是幾代人薪火相傳的技藝，是該團體凝聚的瑰寶；對小孩來說，習武是讓他們學習紀律，切實明白遁序漸進的道理；對長者而言，這是他們退休晚年後另一個讓自己再有動力的目標，亦是讓他們強身健體的運動。總之，武術不分男女年齡，只要用心學習，求之得法，任何人都可以從中找到樂趣！

「香港實用跆拳道協會」長者跆拳，將會五月三日來我們第一屆武術博覽參加表演活動，歡迎大家來支持他們！

第一屆香港武術及搏擊運動博覽︰眼界決定境界

活動詳情可參閱：《讓你擴闊眼界的體驗型博覽會 ：第一屆香港武術及搏擊運動博覽》

立即購票：購票連結

武備志所舉辦的「第一屆香港武術及搏擊運動博覽」（簡稱：武博），將於2019年5月3日至5日（星期五至日）假九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行。是次體驗型博覽會主題是「眼界·決定境界」，希望藉此擴闊大眾對武術的眼界，透過親身參與，感受武術所帶來的樂趣，體驗更高的境界！

同時，亦希望凝聚香港武術各界，讓各類型的武術專才一展所長，一起推動武術及搏擊運動的發展！

為期三天的展覽將會開辦超過100班體驗活動，提供30多種不同武術體驗，當中包括各種長短兵器武術、中國傳統武術、現代搏擊武術教學。同時亦在周末傍晚時份，舉行多場不同類型的武術表演賽，讓在場人士免費觀賞。

現場設有武術遊戲攤位、武術表演、世界武術地圖，以及以「武術電影」為主題的專題展覽。無講你是男女老幼，都必定能從中感受到武術的樂趣。

總言之，不管是市民大眾、初學者還是武術專家，都可以在「武博」中有所得著。只要你肯參與，就能開雲見天、提高境界！