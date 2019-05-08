世界武術地圖：盤點七種日本武術　柔道相撲合氣道劍道弓道杖道

世界之大，武術流派眾多，除了是因為側重點的不同外，文化與地理也是重要的因素。在武博的【世界武術地圖】，由東到西、南到北，列舉了數十個流派，參觀者能透過QR 碼，查看流派的簡介或當中的名家，得到更多的了解。

錯過了武博？不要緊，我們接著會逐步把【世界武術地圖】重現網上，讓大家慢慢重溫。第一波，帶來七種日本武術：相撲、柔道、極真空手道、合氣道、劍道、弓道、杖道。

▍相撲：

相撲：日本國技 巨漢的力與美

相撲具有長達二千多年的歷史，是古代日本重要的宗教儀式。它比空手道、柔道、劍道等歷史深遠得多，是日本一種古老的國技。



【火之丸相撲】把傳統國技漫畫化 熱血勵志不俗套

提到日本的國技的話，很多人可能會想起空手道、柔道，但其實相撲才是日本真正歷史最悠久、最具代表性的國技。大家對相撲可能有些陌生，所以今天介紹一部以相撲為主題的漫畫，或者能勾起你們的興趣——火之丸相撲。

▍柔道：

日本柔道之父——嘉納治五郎

柔道的創始人——嘉納治五郎，他不僅是「柔道之父」，更是一名教育家，致力推廣教育及運動，更被譽為「日本之體育之父」。



史上最強柔道家——木村政彥

木村政彥（1917—1993），出生於日本熊本縣。他從九歲開始就練習柔道，六年後便考取了四段資格。1935年，木村政彥在經歷了人生僅存的四場柔道敗仗後，成功以18歲之齡獲得了五段資格，成為了當時最年輕的柔道五段。

出道後，木村政彥先後擊敗了巴西柔術名將Hélio Gracie、Waldemar Santana等人，贏得了「柔道之鬼」的美譽。有人甚至稱他為「史上最強柔道家」，可謂「木村之前無木村，木村之後無木村」。

▍極真空手道：

極真空手道創始人：大山倍達

大山倍達創立極真空手道，又把空手道推廣至世界各地，可謂近代空手道界的宗師級人物，且讓我們看看他的一生。

【極真空手道】比賽方式

極真空手道是由空手道大師——大山倍達在1965年於日本創立的空手道流派。至今道場已遍布全球超過120個國家，學員超過1200萬人，是全球最大的武術組織之一。極真空手道跟傳統空手道有何分別？武備志為大家簡單介紹一下極真空手道的比賽方式。

▍合氣道：

合氣道始祖：植芝盛平

合氣道那輕巧而神秘的技術，一直在世界武壇佔據著非常獨特的位置，亦讓世人充滿了好奇。今天【武備志】要介紹的，就是這門傳奇武道的「開祖」（日語中創派人之意）——植芝盛平。



(From: http://bit.ly/2tTf9to, Credit: Photographe professionnel pour le compte de l'Ecole Aïkido Yoshinkan - Site officiel Fédération Aïkido Yoshinkaï de France et International Yoshinkaï Aïkido Federation)

塩田剛三：養神館合氣道創始人

武備志曾經與大家介紹過合氣道的創始人植芝盛平，不過談到合氣道，就不得不談到養神館合氣道以及其創始人——塩田剛三。養神館合氣道是合氣會以外的一大會派，而身為植芝盛平徒弟的塩田剛三則是其創始人。雖然塩田剛三身材矮小，身高僅154厘米，體重約45公斤，不過對於合氣道，乃至武術，實不啻巨人。



大東流合氣柔術

【武備志】曾經介紹過合氣道創始人植芝盛平，與其弟子塩田剛三的生平故事。今天則想講述近代合氣道的起源之一：大東流合氣柔術。

▍劍道：

劍道：與居合道不同 可使用竹刀對打

劍道一向予外界一種充滿文化色彩的感覺，在莊嚴的道場裡，劍士穿著密封而厚重的劍道服和面罩，赤著腳，在木地板上滑動來回出擊，看似激烈又帶靜謐沉穩之感。

又有很多人對劍道產生誤解，使其和居合道混淆，以為我們在電視上看到劍士持真刀劈斬筒竹的就是劍道。事實上劍道是使用竹刀的，使用真刀的是居合道，兩者同樣是流傳自日本的古劍術，居合道講求拔刀出鞘、揮刀和收刀的動作，劍道以對打招式為主。今天【武備志】就略作介紹解開大家對劍道的疑團。



如何看懂劍道比賽？

除了奧運擊劍外，近在彼岸的日本亦有一種以「劍」為主的競技運動，它就是【武備志】之前跟大家介紹過的——劍道。雖然劍道跟奧運擊劍同為兵器競技運動，但比賽方式卻截然不同。今天【武備志】就跟大家說說劍道的比賽方式。

▍弓道：

（圖片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2twDlhw）

弓道的歷史

弓道是日本傳統的一種射藝競技運動。它跟奧運箭術競技不同，除了要求準繩度外，更講求習者在姿勢及精神上達至弓道的至高理想──「真、善、美」。到底弓箭是如何從求生征戰的工具演變成今天的弓道競技呢？今天，且從弓道的歷史開始說起，再跟大家介紹弓道的比賽方式。



From: Wikimedia Commons / Credit: Sgt. Ethan E. Rocke

上長下短的巨弓——和弓

武備志曾經為大家介紹弓道歷史，不過大家又有沒有想過為何弓道所用之弓如此獨特呢？弓道的標準和弓的長度為七尺三寸（約221厘米），較一般西洋長弓長上不少，而和弓更有着上長下短的不對稱構造，令和弓的使用方式有所不同，本文將會為大家介紹日本弓道所用的和弓。

▍杖道：

圖片擷取自Wikimedia Common：http://bit.ly/2lW94pz

杖道：由杖術發展而成 加入全日本劍道連盟

如果大家到過日本，很可能留意到當地的警察常常拿着棍站在街上。雖然警杖術跟神道夢想流杖術雖不同，但警杖術和神道夢想流杖術、杖道還是有很深的關係。今天武備志就為大家介紹與之相關的「杖道」。