【跆拳黑哨】一文看清爭議：鄭姝音10個犯規逐個睇

作者：洛生

經武備志團隊編輯

在英國曼市（曼徹斯特）舉行的世界跆拳道錦標賽中，出現出現極具爭議性的一幕。



+ 7 + 6 + 5

在女子73公斤以上級別決賽，中國的里約奧運金牌選手鄭姝音對上主場英國選手Bianca Walkden 時，懷疑因裁判執法不公，導致中國選手在大幅領先9分的情況下，在比賽剩下50的時候，因10次犯規「失格」落敗。

現場觀眾不滿賽果報以噓聲，而鄭姝音亦立時跪坐在地上帶哭。在頒獎時，鄭再次倒地痛哭，而冠軍得主亦因全場噓聲感到委屈落淚，現場場面十分尷尬。

事件馬上引起媒體關注，而大眾亦指摘「裁判不公」、「黑哨」、「造黑」。

本文為大家逐一分析事件中的爭議之處。

▍原來 WT跆拳道可以推人！？

▍十次犯規導致落敗！？

首先，很多人以為WT跆拳道（下稱跆拳道）不可以推人，其實不然。



（影片擷取自：http://bit.ly/30tkAxm）

（影片擷取自：http://bit.ly/30tkAxm）

其實自2017年起，WT 便把部份的「推」（Pushing）列為合法動作。明顯地將對手推出場外；或在對手攻擊時將其推開，包括對手在正拳攻擊或是踢擊時；推對手時包含抓、勾對手的腳，或阻礙對手的正常攻擊動作，推人的選手將被判罰。



（影片擷取自：http://bit.ly/30tkAxm）

只要不是以上情況，在其他情況下的推人動作，包括：將對手推開並執行踢擊或攻擊動作，以手、拳、手臂或是胸部推對手，有新條例下都被允許。甚將對手推倒在地，亦不會判罰推人的選手，而是判罰倒地選手。

關於2017年、2018年的修例詳細內容，可參看：

WT跆拳道2017競賽規則修訂—— 修訂詳解

【跆拳道改例】2018搏擊賽例最新修訂內容



另一方面，中國選手鄭姝音最後為甚麼會「落敗」呢？

因為在同一場跆拳道比賽中，只要一方選手累積合共十次犯規，便會被判落敗，由對手勝出。

話雖如此，假如判決「不公」的話，甚至乎是「造黑」的話！一般來說，選手可以怎樣對「不公判決」作出反對呢？

▍即時錄像審議上訴機制

在跆拳道比賽中，雙方教練在每場比賽會都各有一次「即時錄像審議」的上訴機會。是次上訴將會即時由第三方裁判（Review Jury）獨立以即時比賽錄像作出審議判決。

根據世界賽例，教練可以對一些事項作出上訴（不是所有情況都可以上訴）：

1. 對方選手的出界犯規、分開後仍加攻擊犯規 2. 技術性加分 3. 推翻己方的犯規 4. 儀器出錯 5. 主裁判忘記扣分 6. 裁判做錯犯規手勢

假如上訴成功的話，上訴機會可以重用。假如上訴失敗的話，上訴機會會被沒收，換言之在這場比賽餘下的時間便不能再上訴，即使主裁出錯，教練亦不能在比賽中再提出上訴。

大家可能會問，為甚麼中國隊被不公判罰，為甚麼沒有要求「即時錄像審議」上訴呢？

因為中國隊在第二回合中段已經用了上訴機會，並因為「上訴失敗」，失去上訴機會。

好了，馬上進入主題！到底是次比賽中出現了甚麼爭議呢？我們從「十次犯規」逐個捉！

▍「十次犯規」到底犯了甚麼「規例」？是否「造黑」？

首先，賽事的主裁判（場中執法那位）明顯地執法不公，但他到底做了甚麼事呢？是否全部判決都是「造黑」的呢？且讓我們根據WT跆拳道賽例一一說明。

中國選手鄭姝音在比賽中，總共被判處了10次犯規，包括：

1次，以腳擋格（Lifting the leg to block） 2次，抓抱（Grabbing the opponent） 3次，出邊界線（Crossing the Boundary Line） 4次，避戰、消極行為（Avoiding or delaying the match）

以下分別就每種犯規動作作出解釋及評論。

▍以腳擋格（Lifting the leg to block）

（按圖放大觀看細節描述）

+ 2

在跆拳道比賽中，不可以像泰拳般提腳擋格（Check Kick），否則犯規。從圖片可見，鄭姝音明顯以腳脛部位擋住對手的踢擊。所以是次犯規表面上合理成立。

▍抓抱（Grabbing the opponent）

「抓」對手或「轉」對手(turning around)或「推」伴隨以手「鉤」住(hooking)對手的腳，判罰會被嚴格執行。可是，在這場比賽中，主裁判明顯地「選擇性」執法，無視英國選手的抓抱犯規，卻莫名其妙地判中國選手抓抱犯規。

例子1：（按圖放大觀看細節描述）



例子2：（按圖放大觀看細節描述）



個案3：（按圖放大觀看細節描述）

英國選手多次有明顯的抓人舉動，主裁卻沒有懲處他犯規，但反而中國選手只有少許舉動，但遭到扣分。

編輯W為香港跆拳道協會認可裁判，亦明白「抓抱犯規」對主裁來說，一向是最受考驗、最難察覺的犯規。因為主裁一般只能從一個方向監察賽事，很難看到選手反方向的情況，而且抓抱包括手指捉對手護甲等細微動作，在高速近身的比賽中很難「完全公正」地執法。

但從上圖可見，英國選手不停推動中國選手時，手指其實有明顯的「勾甲」動作，但裁判沒有執法，而中國選手亦張手避免犯規，同時讓裁判看清英國選手的犯規動作，但裁判卻無動於衷。

主裁判不知是「真」看不見，還是「選擇性」執法？

▍出邊界線（Crossing the Boundary Line）

跆拳道比賽對出邊界線的定義為：只要其中一隻腳任何部分超出邊界線，即屬犯規，除非你是被對手推出界外。

正如上文所說，跆拳比賽是可以推擊對手的，只要不是直接把對手推出界，或是在對方踢擊時推擊便不構成犯規。

例如：

A 推B 出界，但A 冇出腳，裁判便會判罰 A。 如果A在推擊中加上踢腳動作而B 出界，則會判罰 B，因為可以當成 B是沒反擊下出界。

而在這場比賽中，出界情況如下。

第一次判罰：

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2Ej5dhh）

在這次情況中，中國選手在互踢情況下後退出界。雖然英國選手的前手有擋格動作，但不大造成推人犯規。所以中國選手這下出界應該合理。



第二次判罰：

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2Ej5dhh）

在這次情況中，英國選手不單在中國選手踢擊時推擊，還在對方出界後才補腳。推出界及踢擊動作之間明顯有空檔，不屬於連續動作。所以這下應該判處英國選手推人犯規才合理。



第三次判罰：

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2Ej5dhh）

在這次情況中，英國選手雖然在推擊時加入踢擊，而中國選手亦退出界外，照「出界」標準應該合理。但大家不妨留意一下，英國選手在推擊時，手指明顯有勾住中國選手護甲領帶位置，中國選手甚至要上身扭轉用手推開才能甩身。因此，裁判應該先判罰英國選手拉人。

從以上三次「犯規」可見，雖然中國選手在互推情況下被推出界，但事情並非這麼簡單。筆者推斷有可能是中國選手見裁判對於「抓抱」執法尺度「不公」對自己不利，又限制於對方「抓抱」，所以不敢反推對手怕自己會再因「抓抱」被罰，張開雙手亦可讓裁判更易看清對手的「違規抓抱」動作。

可是，中國選手被推動至站立不穩的姿態亦有可能造成反效果。雖然說被對方推出界是對方犯規，但前提是自己的確是因對方「推擊」而出界。假如全力推擊，還是被對方推出界外，這當然是對方犯規。但像中國選手的情況，觀感上他有點像放軟手腳主動被推（當然他可能受制於對手的抓抱），從裁判的角度看，有可能會認為他並不是全因對方推擊而出界，可能是某程度上主動出界。

因此在推擊出界上，存有一些爭議之處。

▍避戰、消極行為（Avoiding or delaying the match）

這項判罰通常是針對一些分數領先的選手，避免他們以消極戰術、遊走戰術消耗時間，不作攻擊守至完場。或是在比賽中主動退三步迴避對方攻擊、背向對手，才會構成「避戰」違規。

縱觀今次整個比賽的普遍「避戰」執法情況，並沒有一定尺度，很視乎個別裁判的執法尺度。有些裁判會捉得好緊，只要不主動搶攻便會判罰，因此這是一個頗為主觀的裁判決定。

在中英這場入面，最後中國選手所得的最後一個警告，正正就是「避戰犯規」。在第三回合中，中國選手有時在近身互推的情況下，會呈現出主動放軟、後退，甚至出界的情況，對於某些裁判而言，的確會選擇執法。

賽中大都是英國選手埋身推中國短暫纏鬥期間被判罰，時間太短應該不會構成犯規「避戰違規」才是。是不是真的是「黑哨」呢？這亦是令最多人百思不得其解，而又覺得最不公平的地方。

但經過仔細翻看比賽錄影時，筆者發現在女子- 49KG組別準決賽中，泰國選手Panipak在大幅領先下同樣出現類似情況。她跟中國選手所得的4次「避戰犯規」在動作上都有一個共通點。



泰國選手情況圖：（按圖放大觀看細節描述）



中國選手第一次「避戰犯規」：（按圖放大觀看細節描述）



第二次「避戰犯規」：（按圖放大觀看細節描述）



第三次「避戰犯規」：（按圖放大觀看細節描述）

+ 3 + 2



第四次「避戰犯規」：

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2Ej5dhh）

每次裁判執法時，中國選手都在作出「前腳屈曲撐住對方，甚至架住對方下盤」的動作。

筆者暗自推斷這可能是賽例更新所致。抑或，這是抬腳超過3秒的違規手勢？（筆者未觀看是次世錦所有比賽，所以還未有其他例子佐證，亦不敢肯定。）

在每次世界大賽前，所有裁判都會召開大會公布是次比賽的執法細節及賽例更新，這動作有可能是今次比賽裁判大會中更新的賽例執法細節。這跟我們一般理解的「退三步」、「轉身走」、「消極」意思有點不同。

從這樣的動作，基本上可以妨礙對方出腳攻擊，原理跟舉腳防守相似，或因此被歸類為「消極戰術」之一。

當然這動作是否合理存有明顯爭議之處。例如，選手是在被推擊導致前腳未能著地，或選手只是踢擊後遭對方攝入未能及時收腳，或這動作根本未必算是妨礙進攻。

▍總括而言

筆者認為這場比賽中，裁判明顯有執法不公的情況，令中國運動員無法在公平的情況下作賽，令跆拳道比賽蒙上繼2010年亞運跆拳道台灣選手楊淑君事件後，又一重大不公比賽。

從技術層面上看，中國選手亦有戰術、技術上可惜的地方，他未能有效保持優勢，尤其他在扣分漸多時無法避免自己繼續被判罰，無法令對方要偏幫亦無從入手。可能他怕用手又會被判「抓抱」，可能想讓裁判看到自己被人「抓抱」著，可能怕埋身會讓對手踢頭⋯⋯還是這其實是戰術打法之一？因為被推動不會構成「避戰」之餘，又可以拖延時間，兼具防守作用？這一切筆者都無從判斷。

但無論如何，面對空手道將於2020年加入奧運比賽中，跆拳道必須與時並進方可繼續處身於現代搏擊運動潮流之中，可是「怎樣變」「如何變」是一個必須慎重考慮的問題。在這次事件出現後，相信定必動搖到跆拳道在奧運會的地位。跆拳道必須針對規例上的灰色地帶作出有效修訂，方可重拾大眾對跆拳道比賽公平性的信心。

▍犯規整理列表：

R1，0：10，以腳擋格（Lifting the leg to block） R2，1：13，出邊界線（Crossing the Boundary Line） R2，1：17，避戰（Avoiding or delaying the match） R2，1：49，出邊界線 R2，1：58，避戰 R3，0：10，抓抱（Grabbing the opponent） R3，0：17，避戰 R3，0：47，抓抱 R3，0：56，出邊界線 R3，1：11，避戰

在去年的日本，前UFC選手，有極真空手道底子的菊野克紀，在全日本跆拳道選手權大會中，勇奪亞軍殊榮。他是用「極真式打法」，以推踢、重拳，令對手「十犯」落敗。事件跟這次事件有微妙的相似之處。

詳情可見：

【奧運夢】MMA選手挑戰跆拳道 以極真打法勇奪日本亞軍

從MMA、極真選手挑戰跆拳道 看規例對搏擊運動發展的重要性