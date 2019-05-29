【柔道】日本代表隊以怪獸之王作綽號 全因一套比賽分析系統？

哥斯拉的新電影明天上映，這位已有65年歷史的怪獸之王，除了是日本最具代表性的怪獸，原來在今年也跟日本柔道隊拉上關係。 題外話，我們其中一位編輯是哥斯拉的粉絲，他說自己期待的這套戲的程度不亞於「武博」。主編得知此事後說了一句「家門不幸」......

綽號「哥斯拉日本」的日本柔道隊

在今年的3月19日，全日本柔道連盟宣佈日本的柔道代表隊將會有新的綽號，那就是「哥斯拉日本」（ゴジラジャパン，Godzilla Japan）

（點擊圖片觀看「哥斯拉日本」的發佈會記錄）

全日本柔道連盟表示，在2016年的奧運中日本隊派出了14名選手，當中有12位奪得獎牌，其中更有3面為金牌，雖然有此亮麗成績，但與其他人氣項目相比報導也較少。而2020的東京奧運，就希望用哥斯拉來作一個凝聚力。

會使用哥斯拉，除了是因為牠的名氣外，更是因為全日本柔道連盟用來分析海外選手的分析軟件叫作「Gold Judo Ippon Revolution Accordance」，簡稱「GOJIRA」。擁有哥斯拉版權的東寶得知此事後就主動跟全日本柔道連盟，最後「哥斯拉日本」就成了日本柔道隊的綽號。(但是這也太「巧合」了吧......)

這個系統由全日本柔道連盟、Data Stadium Inc.及筑波大學共同開發，可以實時捕捉比賽視頻，獲取得分、技術及懲罰等信息，並對選手和裁判的傾向進行詳細的分析。

圖片擷取自http://bit.ly/2QwWpJR

圖片擷取自http://bit.ly/2QwWpJR

這類型的數據收集早在足球、棒球、籃球等較多人玩的運動中使用，只是用於搏擊運動還是比較少見。

也不是人人喜歡

按朝日新聞的報導，在表決此項建議時，22位理事中有14人贊成，8人反對。有理事認為，哥斯拉是破壞的象徵，跟柔道的理念相違背。而兩位女性理事亦投下反對票，大概是覺得女性選手對於被叫作「哥斯拉」可能不太喜歡。

不過不喜歡還不喜歡，因為官方Twitter已改了名字：

圖片擷取自https://twitter.com/ajjf_judo

另外，在5月5日，「哥斯拉日本」也就是日本柔道隊亦繼續用此綽號召開記者會，交代參加8月25日在日本武道館舉行的《世界選手權東京大會》的18位選手。而選手的外套後就印了「哥斯拉日本」的圖案，所以大家下年奧運，大概也能看到哥斯拉的身影了。