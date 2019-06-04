武術世家 《殺神3》Final Boss大有來頭

Mark Alan Dacascos。(維基百科) 早前我們介紹了《John Wick殺神3》中的對手之一，近年在影壇嶄露頭角的印尼武打演員Cecep Arif Rahman，這次為大家介紹電影中終極對手(筆者覺得用反派一詞可商榷)。這位光頭佬在電影中崇仰John Wick，卻亟欲與偶像一戰，角色設定身手了得之餘不乏喜感。新一代年青人可能覺得他很陌生，但我們八十後或打前成長一輩，對他一定十分熟悉。這位演員近年作品已較少在香港戲院公映，他亦相對當年減少了拍攝動作片。他於九十年代以來在歐美拍攝了大量武打影視作品，並曾參演荷里活電影《Cradle 2 The Grave》(中譯《龍潭虎穴》)，飾演與李連杰對戰要角。這位動作演員是Mark Alan Dacascos(中譯「馬克.艾倫.達卡斯可」，下文簡稱Dacascos)。

Dacascos於1964年出身於美國夏威夷，擁有菲律賓、西班牙及中國血統。生母是愛爾蘭日本混血兒，繼母是美國著名散打搏擊手及武打演員Malia Bernal，亦是首為女性武者榮登美國《Black Belt》雜誌封面；父親為美國「混合拳道」(Wun Hop Kuen Do)創辦人Al Dacascos，Dacascos自四歲起習武隨父學習混合拳道，在七歲起參加武術比賽，九歲至十八歲期間贏得多屆空手道及其他武術比賽冠軍。他曾於台灣短居半年，學習黑虎北少林拳，離台後師隨Jiang Hao Quan學習北少林拳及武術。

參與假面騎士龍騎演出

1985年Dacascos客串美籍華人導演王穎作品《點心》而加入演藝圈，但他的演出部分被列入刪減片段而未有公映。加入了影圈後Mark積極建立打星形像，及後短短十年已經拍攝三十套影視作品，更參演90年代美國特攝片《Power Ranger》元祖試片飾演紅戰士Victor Lee(當時試片商推廣的作品是另一名稱)，可惜這個特攝系列正式出街時並無起用Dacascos。不過，後來他參與了美版《假面騎士龍騎》演出，演假面騎士導師而再透過特攝片為較年青觀眾認識。

《Only the Strong》電影海報。(維基百科) 1993年Dacascos開始憑電影《Only the Strong》飾演一位Capoeira武者，在片中展現巴西及非洲武術而有突破性發展，打星形象亦可始深入民心。九十年代至千禧年間拍攝多套電影及電視作品，雖然不是所有作品可以在香港看到，但相信那些時間留學歐美的香港讀者若是功夫片迷，一定對他印象深刻。 而對香港朋友來說，對他印象最深刻的作品必定是被美國雜誌譽為「東方暴力回歸」，但卻未曾在美國公映，1995年上映的美日合拍片《Crying Freeman》(中譯《哭泣殺神》/港譯《淚眼煞星》，由小池一夫原作、池上遼一所繪日本漫畫《淚眼煞星》真人版電影)。相比於後來香港自己拍攝的改版，由許冠傑主演《紅牆飛龍》和任達華主演《浪漫殺手自由人》，Dacascos所演的《Crying Freeman》版本被譽為極度忠於原著而深入民心。

飾演日本動漫經典殺手

《Crying Freeman》電影海報。(維基百科) 在《Crying Freeman》中，Dacascos飾演了經典「殺神」─漫畫中經典角色殺手「窯」(殺手代號「自由人」)，窯每次執行任務後都會為自己縮命流下眼淚。除了女主角換了洋人外，電影大量呈現漫畫原作畫面，例如多處性與暴力畫面，格鬥時卡通式快速場景轉動，並多處嘗試向東方美學例如「龍」致敬，影片亦探討了精神和斗魂等東方武術命題。值得一提的是片中女主角Julie Condra後來成為Dacascos妻子。 在他早年接受美國媒體訪問談及其武術，當中有些饒有意思。例如他說在日常練武可以熱身準備，但正式面對敵人攻擊時，他是不會給予你熱身時間，所以一個武者應該練好身手，在未熱身時身體筋骨已有一定柔軟度。另外，在健身室或武館有較舒適的環境和穿著運動服，也有防滑地板，只習慣於這些地方練習對武術進益有限，武者宜多在戶外不同空間，例如草地、沙地、不同寒暑的地方練習，吸取不同環境施展武術的經驗。 Dacascos早陣子參演了與印尼打星Iko Uwais和香港動作演員陳鈺芸有份參與拍攝的Netflix武打電視劇《五行刺客》(暫譯名)，大家很快便有機會欣賞他於劇中的演出。

Mark Alan Dacacos 於電影《殺神3》飾演Fianl Boss。(電影劇照)

資料來源：

https://kungfukingdom.com/profile-of-mark-dacascos/