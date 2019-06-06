【漫畫】B.M.N.亂鬥王　充滿知識的冷門綜合格鬥漫畫

《B.M.N.亂鬥王》是本比較少人認識的綜合格鬥漫畫。首先它的作者沒有什麼名氣(除了他曾擔任著名搖樂團漫畫《BECK》的助手團外)，第二就是它沒有漂亮的畫功。不過只要能夠讀過頭兩期單行本，在畫功和故事方向穩定下來後，《B.M.N.亂鬥王》其實是本有娛樂性，而且知識質量不錯的綜合格鬥漫畫。

作者SP☆NAKATEMA本身也是位格鬥迷(他的前妻是女子格鬥家渡邊久江)，所以他在故事中對綜合格鬥有頗為深入的描述。但對比起猶如綜合格鬥技教科書的《全能格鬥士》，SP☆NAKATEMA的《B.M.N.亂鬥王》並沒有在技術講解上花太多的筆墨，但卻著重在一些對戰策略和拳手心態的描寫。

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世界觀

在《B.M.N.亂鬥王》的世界中存在著一個街頭綜合格鬥賽事B.M.N.(Black Monday Night)，每逢特定的星期一就會在日本各個地點舉行。故事中這個比賽介乎於職業和半職業的賽事之間，是為了在沒有金錢利益下純粹以磨煉實力為目標的賽事。賽事除了地區排名外，亦有日本全國冠軍的排名，而當中也有不少來自不同界別的參賽者。

主角高杉健一郎本來只是一位愛好抱打不平的熱血國中生，但因好友遇襲而誤打誤撞擊敗職業拳手擠身入B.N.M.地區排名當中。健一郎雖然擅長打架，但卻對綜合鬥技和B.N.M. 一無所知。面對接踵而來的挑戰者，他開始接受格鬥冠軍萩嶋修斗的指導，從零開始學習自己從未知曉的綜合格鬥技。

技術與心態描寫

因為故事中的比賽並非以正常的擂台賽方式進行，所以也有與現實脫離的地方。但除此之外，故事中用到的技巧和理論都是非常現實，沒有太多超級技巧。而因為健一郎是由一無所知的打架王轉型到綜合格鬥技，所以隨著健一郎所認識的知識越來越多，讀者也從旁知道得更多。

例如健一郎因為比賽需要從打架拳法轉到拳擊打法，及因為不懂應付踢擊而被館中的女生輕易擊敗。或是在四國修行之旅中，對寢技自覺算不錯的健一郎被塾長吳石龍馬短時間內降伏了44次後，而明白到他與真正高手的距離。

另外一如之前所說，《B.M.N.亂鬥王》會特意在對敵心態上花一點心思解釋，從而說明每場比賽勝敗的主因，而不是單單因為「主角夠堅毅」或是「主角是天才」所以能夠獲得勝利這麼簡單。這個觀點在其他的搏擊漫畫可以說是比較難看到。

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