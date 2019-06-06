【光影武林】精武門：破鋒八棍

撰文：李開泰
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電影：精武門 Fist of Fury
上映年份：1972
主演：李小龍 Robert Baker 苗可秀
專題武術：雙節棍
劇情簡介
民國年間，精武館弟子陳真（李小龍 飾）回到上海，為病逝的師父、一代大俠霍元甲奔喪。傷心欲絕的陳真，並不認為恩師會就此病逝，懷疑當中另有內情。
在霍元甲的公祭上，兩名「虹口道場」的日本武者前來挑釁，並帶上一塊寫著「東亞病夫」的牌匾大加羞辱。性格剛烈的陳真遂去到虹口道場，將一干人等打至落花流水，更讓對方吞回「東亞病夫」四個字。
可惜陳真的衝動行為，令精武館惹上極大麻煩。經過眾人勸勉後，陳真決定暫時離開上海。但在起行前一晚，他終於知道了師父身故的真相。怒火中燒的他，再次劍指虹口道場。而等待他的除了有日本人，還有俄羅斯高手皮羅夫（Robert Baker 飾）……
解構
雙節棍除了舞花動作之外，亦具備一定搏擊成份。片中李小龍便用雙節棍，將一眾來襲的日本武者擊倒。按香港雙節棍總會的劉萬梁師傅Jerry介紹，這個動作名為「破鋒八棍」，乃是運用腰力再輔以棍身的彈性去攻擊對手。大家記緊點擊片段，觀看完整示範。