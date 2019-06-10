【MMA】UFC238：Ferguson血戰牛仔　Cejudo中途轉陣成三重冠軍

一如預期，Tony Ferguson 對"牛仔" Donald Cerrone 的比賽極為精彩，雖然最後反高潮地因為醫生停止而令Ferguson贏出賽事，但當中的立技大戰應該能成為今年最佳回合之一。 另外，Henry Cejudo雖然第一回合失利於Marlon Moraes，但因應臨場即時改變策略，最終在第3回合KO了對手，成為了第4位於UFC同時擁有雙腰帶的選手，也成為第一位奧運冠軍成就如此大業。

低掃、轉身肘、三日月踢

第一回合，牛仔以低掃及反擊拳讓Tony Ferguson處於不利位置，但Tony Ferguson 多次以三日月踢/直踢更擊牛仔身體。第二回合，牛仔因中拳而鼻開始流血，雖仍然多次擊中Ferguson，但明顯「愈打愈鬆」，到中段已多次在閃避後以轉身肘反擊，並對牛仔做成傷害。

在第二回合結束鐘聲響起後， Ferguson追加了一拳，拳證即時喝止，觀眾也報以噓聲。因為鼻子受傷，牛仔擤了一下鼻，眼睛即時充血腫了起來。雖然兩位拳手都繼續比賽，但醫生因牛仔的傷勢，最後終止了比賽。

這正是我想這場比賽的發展......這是一場血戰，很多感受燃燒著，我沒有言語可以說明。我不喜歡這樣贏比賽 Tony Ferguson

我們可以繼續打，我不介意。他是個他X的戰士。 Tony Ferguson

這是一場大家都想看到的大戰。我沒有放棄。我沒有打退堂鼓。我想繼續打。 Donald Cerrone

我真不應該擤鼻。 Donald Cerrone

Henry Cejudo 成為第4位同時擁有雙腰帶冠軍

Henry Cejudo打出逆轉勝！按圖拆解戰術：



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兩場女子比賽 (點擊圖片放大)