【專訪】柔功門95周年 　七月文化中心辦慶祝活動

中國地大脈搏，武術門派之多蔚為奇觀。又地分南北，拳分內外家，武學以外，又涉醫理、養生、酬神、節日娛興之道，旁及儒釋道學問。香港雖在南方一隅，蕞薾小島，然百年來華洋雜處，每當神州變局，北人南下，中國文化餘緒在此開枝散葉，因而孕育出上承嶺南文化傳統之學。 在武術門派上，「柔功門」即在這背景下開宗立派。今年適逢柔功門九十五周年，柔功門上下將於七月三日假尖沙咀文化中心舉辦大型慶祝活動。柔功門第四代傳人夏敬文師傅，為我們介紹武術與醒獅文化融合，繼而發揚光大的歷史。 (片尾有訪問片段)

柔功門第四代傳人夏敬文。(賴家俊 攝)

舞獅不離學功夫

柔功門創辦人為廣東佛山高明縣人夏漢雄，自小從其兄夏生習武，旁及白眉諸家，及後師承鐵隱禪師，並於1924年於廣州成立夏漢雄體育會。戰後南下香港，開展授拳及行醫事業。時至七八十年代，適逢香港經濟起飛，因為政府禁止任何煙花活動，然而民間喜慶節日日多，經濟起飛亦帶動更多商舖開張誌慶，遂開始流行以大鑼大鼓、熱鬧和生龍活虎為象徵的醒獅活動，柔功門第二代傳人夏國璋先生其時創立夏國璋龍獅團，推動醒獅文化，並積極參與公益事業。

時至今日，柔功門已傳至第四代傳人夏敬文繼承祖業，原來早年他曾對學功夫頗感抗拒：

小時候我覺得學功夫好辛苦。學功夫千篇一律，功夫動作打多少次都是一樣。但舞獅大滿足感，無次見人場地莊陣不同，別人看到會覺好好看。功夫多數在平地做，好少站樁和對練，動感也較少。但長大後發現學功夫好重要，沒有功底跳梅花樁很危險，馬步不穩，腳不穩，承受不到一個人重量，沒過功夫去舞獅是很輸蝕。

談起柔功門，是夏漢雄先生以佛家拳功夫─柔功十八雙推掌命名。拳理以「圓可化直」及「直可分圓」為拳理，以「偏身正打」為戰略。

按其介紹所說，攻在直者，防在圓者。所謂「圓化直」者，以輕微之圓力可化去強大之直力；「直分圓」者則利用兩點之間最短之原理，爭取時間，或用直力順勢引導圓力之進行方向不成圓，因而把圓化解。而「偏身」者，側身向敵，減少受敵之目標，「正打」者從正面打出以攻敵之側面，使敵難於照顧，是為戰略。

柔功門傳至第四代，夏敬文引入七色階梯考帶制度，透過不同顏色考帶制度，讓學員有晉升機會為學習目標，大約以半年為第一級，由學群獅表演，到行禮、弓步等技巧，再到學跳梅花樁，參加比賽為高階訓練，所學包羅萬種，一一涉獵。

夏敬文與一眾柔功門傳人將於七月舉辦大型活動慶祝柔功門成立95周年。(賴家俊 攝)

第五代新星繼承衣缽

而為了推廣柔功門和醒獅文化，柔功門積極在中小學界推教學活動。例如這次陪伴夏敬文師傅受訪的第五代新星：李霆謙、林智豐、何焯恒、黃俊軒和陳梓浩，年齡屆乎17至21歲，五位新星除了一位是受家人影響外，其餘都是中學時代在校內課外活動中，選擇了舞獅項目。他們因身手了得和積極參與，備受夏師傅看重。惜學校常規課堂時間有限，所以特別拔尖悉心栽培，讓他們再於課後上堂，不收分文授予柔功門武藝。

五位新星近年都積極參與世界及本港舞獅比賽，當中有名列三甲者，縱然有名落孫山，但對年青學子來說卻是增廣見聞，與外國選手交流，吸取寶貴經驗機會。現時五子只有兩人仍然在學，但他們每周都會花三四天回館勤練功夫，盼學好身手，有機會向外分享練功學獅益處，推動柔功門武術和舞獅文化。

夏敬文師傅(前中)與第五代傳人(前左起)黃俊軒、李霆謙、(後左起)陳梓浩、何焯恒、林智豐。(賴家俊 攝)

今年七月三日下午五時至晚上十時，為慶祝柔功門創立九十五周年，門人將於香港文化中心舉辦大型紀念活動《夏漢雄體育會95 周年紀念 – 世界獅王英雄匯》，屆時中外冠蓋雲集，人才濟濟，有傳統獅賽和展覽活動，費用全免，有興趣朋友歡迎參加是次活動。