【UFC】重拳KO再現　Francis Ngannou 71秒擊敗JDS

假如你是KO愛好耆，那麼你一定會喜歡Francis Ngannou 。 這位KO達人在剛剛星期天的比賽中，用71秒就擊敗了前冠軍Junior dos Santos，這是他在UFC 的9場勝仗中，第8次用KO/TKO獲勝。 不論他是否立即獲得冠軍挑戰權，確實他現在是重量級中最危險的選手。

比賽

步法相對輕盈的Junior dos Santos以「in and out」的打法，每次擊中都向左側閃避，以避開Ngannou 強力的拳擊。而二人在比賽初都以低掃攻擊對手， Ngannou 想減慢JDS的步速，而JDS則想減低 Ngannou 的拳頭威力。

只是一次錯判的突進，被 Ngannou 輕輕向後閃開，並以重拳回應，JDS此時轉身躲避卻被勾拳擊中，結果就立即分出勝負：

Ngannou came to eat! Give the man a shot at gold once more! #UFCMinneapolis pic.twitter.com/pgDlqZdq8r — Champion Sports Productions (@ChampSportsProd) 2019年6月30日

賽後

這是他連續第三次以KO/TKO獲勝，而且當中擊敗了兩位前UFC重量級冠軍(JDS及Cain Velasquez)，因此他自己也很希望挑戰冠軍。但現時的冠軍Daniel Cormier 已排程跟Stipe Miocic再戰，Ngannou也了解此事：

我希望UFC意識到我值得挑戰冠軍。我值得挑戰Daniel Cormier 和Stipe Miocic之間的勝者......我想去挑戰冠軍腰帶，我要一些尊重。現在的我值得! --Francis Ngannou

Daniel Cormier 將在8月跟Stipe Miocic比賽，而現時Ngannou挑戰勝者的呼聲確實很高。只是Dana White說他現時未能承諾此事，但原因不在Ngannou:

DC跟Stipe的比賽要先打了再作決定。誰贏、打得如何、DC如果羸了他想打誰......所以有很多東西要考慮 --Dana White

DC有說過自己下場比賽可能是他最後一場比賽，再贏出的話，他唯一想打的人可能就只有他的萬年宿敵Jon Jones，這樣的話Ngannou就要再排隊了。

如果Stipe Miocic贏了，Stipe Miocic跟DC就各贏了一場，那或者就有第三戰，那Ngannou又是要再排隊。

但現時Ngannou表現，不給他打也不合理吧?