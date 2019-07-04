【兵器】撾：追擊逃兵的戰場兵器

中國兵器五花百門，形制多樣，當中更有些千奇百怪，時至今日近乎煙沒無聞，幾近失傳。今日為大家介紹這些冷門兵器之一，名為「檛」的武器。

「撾」又稱「鎬」，據說在春秋時期已作長兵器形態出現。這兵器據明朝《五雜俎》所載為十八種兵器之一，以鐵制，是一種類似人手或獸爪形象的武器(亦有像人手握筆的筆撾)，明代茅元儀《武備誌‧器械三·飛撾》：「用淨鐵照樣式打造。若鷹爪樣，五指攢中，釘活(編按：有小機關讓關節帶動附釘靈活移動)，穿長繩繫之，始擊人馬，用大力丟去，著身收合回頭，不能脫走。」當中形態又有短器械、長器械和軟兵器三種之分，而且爪形和爪數亦因器而異。

作為短器械又名「筆撾」，是一支拿著筆的手，今人經常把短撾當成判官筆的大類，主要是因為撾同樣貌似毛筆。但其實撾的長度一般都近乎大槍，即便是短撾，末端部份亦呈爪狀居多。按照《武備誌》指「(撾)用淨鐵打造，若鷹爪樣，五指攢中，釘活，穿長繩系之」，跟判官筆的樣式和用途大相徑庭，兩者該無直接關係，有時「筆撾」若配以長杆亦可作長械所使用；而造成長器械時叫「金龍撾」，桿長約兩至三米，杆頭有抓形如人手或獸抓。

而在軟兵器形態時又叫「飛撾」，鐵爪縛以長繩用以投擲。飛撾使用如暗器，輔助長短兵器使用，戰鬥時突擊人馬，勾著敵人兵器，繼而脫手擲去，着身後收回，使其不能脫走。有說飛撾主要用來對付逃跑的敵兵，追敵時士兵將兩個飛撾頭繫在繩索一起投出，而繩索的中間部份固定在自己身上，投擲方法要像擲手榴彈那樣，而不能像擲鉛球那樣索繩索利用圈加速投擲。當兩個飛撾頭擊中人或馬時，抓鈎會鈎在鎧甲、衣物或肉體上。投撾者進行拖拽、被抓中的人繼續奔逃，長繩索會很快繃緊，飛撾會形成一個向內擠壓的力，讓敵人無法逃脫。

歷史上用撾名將

撾是歷史上較少出現的兵器，所以歷史文獻和文學作品也較少出現，當中使用者亦寥寥數人。歷史上用撾最著名者為五代時期將領李存孝。據《新五代史・義兒傳》所載：

「李存孝猨臂善射，身披重鎧，橐弓坐槊，手舞鐵楇，出入陣中，以兩騎自從，戰酣易騎，上下如飛。」

文學作品中五代李存孝所用畢燕撾虛擬圖（圖片來源：https://kknews.cc/history/3xzoamg.html）

他作戰時行動迅速，揮著鐵「楇」衝鋒陷陣。文獻中提及他用的「楇」不見於歷代兵器圖譜，有論者指這個「楇」字應為「撾」筆誤。按上文文理，李存孝同時執「槊」和「楇」兩種兵器，若果兩種兵器差不多長，作戰時一定不便，因此有人認為是一長一短兵器(這裡長短是相對，作為馬上兵器最短的應也有一米多長)。但小編認為在馬上要拿著兩件頗長兵器作戰不合理，可能李存孝是拿著一根長桿，一邊是槊的矛頭，一邊是撾爪，著衝刺時用槊一邊，打近身戰時則舞動撾一邊(兩端都有利刃端在馬背上舞動也不容易)；又或者手執長槊時，身繫追捕敵人的飛撾，以上這些小編蠡測有待讀者指教。而李存孝的戰場事蹟，去到文學作品《殘唐五代史演義》便演變他使用長兵器「畢燕撾」。



撾影響所及，有說日本忍者使用的飛爪，便是簡化版的飛撾。

參考資料：

https://new.qq.com/omn/20171129/20171129A0DBZF.html

https://zhidao.baidu.com/daily/view?id=74244