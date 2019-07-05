【漫畫】柔之道　挑戰奧運的柔道少女

《柔之道》對柔道有深入的講解﹐而除了摔投技外也有部分專攻寢技和關節技的對手，絕對是漫畫中比較早對寢技有詳細描寫的作品。故事對柔道比賽有深入的描寫﹐當中的招式在現在來看可能很普通﹐但在漫畫連載的期間(1986-1993年)﹐除了行內人外﹐大多數讀者應該對柔道沒有那樣深的認識。而《柔之道》的重點除了放在柔道外，還有共同分量的故事放在它的愛情故事綫上，讓《柔之道》成爲當時最受歡迎的青春漫畫之一。

《柔之道》（台灣譯名：《以柔克剛》）是浦澤直樹於1986年至1993間在小學館週刊漫畫雜誌《Big Comic Spirits》連載的長篇故事，單行本共29冊。《柔之道》以1992年巴塞隆拿舉辦的第一屆女子奧運柔道為題材，不但在日本大受歡迎，在法國等國家也深受漫畫迷喜愛。

《柔之道》對柔道有深入的講解﹐而除了摔投技外也有部分專攻寢技和關節技的對手，絕對是漫畫中比較早對寢技有詳細描寫的作品。不過若以爲《柔之道》會是一本熱血的格鬥漫畫就大錯特錯，因爲《柔之道》的重點除了放在柔道外，還有共同分量的故事放在它的愛情故事綫上，讓《柔之道》成爲當時最受歡迎的青春漫畫之一。

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挑戰奧運

《柔之道》講述自小接受嚴格柔道訓練的天才少女豬熊柔由只想當個普普通通的女生，但身為著名柔道家的爺爺豬熊滋悟郎卻懷著與豬熊柔南轅北撤的想法。技術高超卻無緣參加奧運的滋悟郎從少培養豬熊柔成爲出色的柔道家，希望孫女能替他完成心願在第一屆女子奧運柔道中奪金。而爲了這個目的，滋悟郎對豬熊柔可以說是無所不用其極。

豬熊柔一邊接受嚴格訓練一邊努力過著普通的校園生活，但因爲一次在街頭以過肩摔制服流氓而被體育記者松田耕作留意。在松田耕作無意的推波助瀾加上滋悟郎刻意的威迫利誘，豬熊柔被迫參賽並很快成爲體育界的焦點。雖然口頭上說對柔道厭倦，並極力嘗試離開柔道，但豬熊柔對柔道其實也有著深厚的感情，導致每次在決定離開柔道時都被松田耕作及周圍的朋友打動而重返賽場。

豬熊柔一邊努力對抗爺爺擅自的安排而就讀自己喜歡的大學和在自己喜歡的公司上班，並一邊在衆人的支持下繼續在柔道賽事中勝出。透過陸續在國內的賽事獲勝，豬熊柔成功出戰1988年漢城奧運女子柔道無差別級表演賽並奪得金牌，之後更代表日本出戰1992年巴塞隆拿奧運女子柔道，向奪得真正的奧運金牌進發。

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歷史背景

在浦澤直樹於1986年為《柔之道》執筆之時，奧運宣布了會在1992年的巴塞隆拿奧運中舉辦首次的女子奧運柔道賽事。在此之前，奧運的柔道項目中一直都只有男子賽而沒有女子賽。以在1992年巴塞隆拿奧運女子柔道中奪冠為題材，浦澤直樹就創造了豬熊柔，讓她一步一步走向這個目標。

在《柔之道》連載期間，很多日本柔道運動員都同樣地以進軍1992年巴塞隆拿奧運為目標，因此豬熊柔可以說是與當時的日本運動員向著同樣的目標共同作戰。而在現實中，當日本女子柔道選手田村亮子於1992年奧運中奪得女子柔道銀牌時，她被視爲真人版的豬熊柔並被稱呼為「小柔」，「小柔」因而便成爲了她當時的綽號。

1992年巴塞隆拿奧運48kg女子柔道冠軍戰，田村亮子 對 Cécile Nowak

以愛情故事為框架

《柔之道》故事對柔道比賽有深入的描寫﹐當中的招式在現在來看可能很普通﹐但在漫畫連載的期間(1986-1993年)﹐除了行內人外﹐大多數讀者應該對柔道沒有那樣深的認識。以體育漫畫的角度來看﹐《柔之道》絕對值得一看﹐但值得留意的是《柔之道》同時也是一部愛情漫畫。故事中圍繞著豬熊柔的除了是面對柔道的各項挑戰外，更有感情上的各個煩惱。在豬熊柔與記者松田耕作的感情發展中，《柔之道》採用了當時日本長篇愛情漫畫非常流行的拖泥帶水式愛情長跑去處理，所以看的時候要有一定的心理準備，不然很容易對忍不住對兩人的優柔寡斷破口大駡。但整體而言，《柔之道》無疑是一本值得閲讀的經典之作。

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《柔之道》亦曾改編成動畫、電子遊戲及真人版電影