【賽事】Energy Fight 8月重臨　衆小將挑戰Shoot Boxing規則

中國香港綜合搏擊運動總會(MCSF)宣布將在2019年8月31日於九龍灣德福德藝會舉辦《帝峯財經頻道Energy Fight 2019 全港青少年搏擊大賽暨Shoot Boxing外卡專業賽》！本次賽事將會分為上半場及下半場兩個時段，共28場賽事。當中包括兒童組、少年組、青年組、成人業、精英組及專業組多個組別的賽事。而專業組賽事的優勝者更可獲得出戰日本Shoot Boxing賽事的參賽資格！

別樹一幟的Shoot Boxing賽事

今屆的Energy Fight賽事將會繼續以WSB Shoot Boxing 站立綜合格鬥形式進行。Shoot Boxing在日本已有超過30年的歷史，於1985年由著名日本的踢拳擊 選手シーザー武志 (Takeshi Caesar )所創立。在這30年間，Shoot Boxing的規模不斷擴大，除了在日本外，在荷蘭、法國、澳洲、美國、韓國及巴西都有支部。而2017年，MCSF亦得到日本官方Shoot Boxing授權，正式在香港舉辦Shoot Boxing賽事。

Shoot Boxing又稱為站立式綜合搏擊，除了能夠使用拳、腳、肘、膝的打擊技外，同時亦可以用投摔技，以及站立的關節鎖窒息技，包括臂鎖(armbar)和後方裸絞(rear naked choke)等。Shoot Boxing兩大得分技術為SHOOT (成功施展投摔)及CATCH (成功施展關節鎖窒息技)。當中的摔投必須把對手摔得雙腳離地然後背部著地才會被視為有效並獲得分數。

有關Shoot Boxing的基本規則和得分方式，可參考Energy Fight 的介紹影片：

「由細做起」全力推廣綜合搏擊

為銜接國際賽事，中國香港綜合搏擊運動總會近年積極推動兒童層面的訓練。早前更曾為全港首支的「青少年搏擊隊」進行選拔，旨在於為期一年的訓練中，以「全人教育」為宗旨，希望透過搏擊運動的訓練，激勵學生的鬥志、增強自信心、改善自我形象，並學習自律、堅持、有正面價值觀及自我保護意識。

而在經過恆常的訓練後，小拳手們更會在充足的準備和裝備下參與賽事，以累積更多的出賽經驗讓他們更進一步地成長。

全港首支青少年搏擊隊。相片由大會提供

出賽陣容

本次賽事將會帶來共28場包括兒童組、少年組、青年組、成人業及精英組和專業組多個組別的賽事。當中除了包括MCSF綜合搏擊隊及香港武術聯會的散手精英隊等香港隊伍外，亦會有自馬來西亞和新加坡等地的選手參賽。而在專業賽方面，更會有樂隊帶菌者的主音歌手龍小菌挑戰香港女拳王Nana曾海蘭。

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有關中國香港綜合搏擊運動總會

「中國香港綜合搏擊運動總會」(MCSF) 成立於2011年，一直以推廣多元化的搏擊運動為宗旨，除主辦不同規模的EnergyFight搏擊賽事、拳證訓練課程，以及青少年搏擊大賽等等外，亦不斷投放資源於推廣搏擊運動，意旨讓不同崗位、年齡、經驗人士都能享受到搏擊運動樂趣為最大目標，其中成立「青少年搏擊隊」就是為了讓有潛質的青少年拳手，可於具系統訓練下成長，從而達到為本地搏擊運動培育新血的使命。

過去數年，中國香港綜合搏擊運動總會重點教授不同擂台搏擊運動的技術，並且培訓備受業界認同的專業拳證團隊，以及綜合搏擊教練培訓，而每年舉辦的Energy Fight賽事更是總會推行的重要項目。

而就比賽方面，總會每年都會挑選合資格的搏擊運動員，代表香港參加海外的國際賽事，以擴闊眼界和吸取經驗為前提，包括近年多個大型國際賽事及世界賽，例如：世界泰拳錦標賽、世界踢拳道國際錦標賽、世界武術散手錦標賽、日本ShootBoxing青年軍大賽等等。除卻增設青少年及兒童組別，這一個年齡組別的參賽人數更日益增加，本會為了要與世界賽銜接，一年前已開始籌備具針對性的訓練計劃，並已通過各世界組織機構認可與支持，希望未來的青少年搏擊隊，可以受到專業培訓，同時有機會踏上世界舞台向夢想進發。