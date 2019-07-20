【漫畫】半座的一片天　為愛情而努力鍛煉空手道？

半座龍之介在國中時是人見人怕，號稱「血龍」的打架王。但打架無敵的他，對無意義的暴力已經感到厭倦，只希望能在升上高中後告別暴力，在新生活中追求簡單的愛情。在一次誤會中對學姊藤木穗波「一打鍾情」，而決定追隨對方加入空手道社。不過，空手道並非龍之介想像中輕易，加上穗波對龍之介的誤解，加入空手道社這個決定讓龍之介的生活帶來了一個翻天覆地的改變。

佐渡川準的《半座的一片天》，副題為「高校空手道部血風錄」，由2010年到2012年間於日本的《週刊少年Champion》連載，單行本全13冊。故事講述主角半座龍之介為了接近學姊藤木穗波而加入空手道社，並以驚人的毅力成為出戰全國高中聯賽預賽的一員。

《半座的一片天》日本單行本封面。圖片來源﹕https://amzn.to/2Sp6n0x

綽號「血龍」的主角半座龍之介是個在國中時期是打架王。但步上高中，就對這種暴力感到厭倦。決心告別暴力的他，特意搬離自己長大的地區，改而入讀千葉縣立御門高校，並在開學時戴上眼鏡，換了一個像書呆子的髮形，一改過往的壞孩子形象。但可惜，開學不到半天他的身份就被揭穿，並惹來了一大堆不良少年來找麻煩。

混亂中的龍之介被空手道社2年級的藤木穗波一擊打飛，嘗試反擊的龍之介慘敗於穗波手下，更被評價為「很弱」。龍之介被穗波的強悍吸引，更因爲穗波表示「討厭弱者」而決定加入空手道社學習如何成爲一個強者，然後再以強者的身份站到穗波的眼前。

龍之介慘敗於穗波手下。圖片來源﹕https://bit.ly/32C4ja8

▍不屈不撓的毅力

經過一番波折而成功加入空手道社的龍之介雖然被學長們所接受，但穗波卻因爲個人的偏見而誤以為社長暗示要由她全權負責逼走龍之介。穗波向龍之介施以異常嚴格的訓練，但一心接近穗波和學習空手道的龍之介卻不知道是穗波的刻意留難，努力地完成了所有訓練。穗波最終被龍之介對空手道的決心打動，改變心意接受龍之介的加入。

穗波的「身教」本來是為了惡整龍之介。圖片來源﹕https://bit.ly/2Z11dKS

▍為了守護而存在的戰鬥方式

主動以自己的拳頭掀起鬥爭的話，空手道只會淪爲普通的兇器。我們所修煉的是以守護爲主的戰鬥方式。 御門高校空手道社顧問菅野真緒

與前輩們一同出賽後，龍之介對空手道越感著迷。不過對於空手道基礎的「型」，一直憑著自己一個人的拳頭闖出血路的龍之介卻感到迷惘。但經空手道社顧問菅野真緒解釋「型」的運用及為何空手道的「型」當中都是以防守為主後，龍之介頓時茅塞頓開，明白到自己拳頭該擁有的意義。

龍之介初時對於「型」的無奈。圖片來源﹕https://bit.ly/2JDGPdh

▍對戰的描寫

在對戰的描寫中，作者佐渡川準以他個人的傳統空手道比賽經驗作參考，以盡量寫實的手法描寫對戰。雖然動作略為誇張，但卻是在漫畫內可以接受的範圍。而與一般的空手道漫畫不同，《半座的一片天》描述的是寸止模式的空手道比賽，而非一般漫畫中比較常見的全接觸空手道。

在打鬥畫面方面，雖然線條看似有點凌亂，但卻令畫面顯得非常有魄力。加上對賽事中每次的得分有清楚的交代，讓對戰過程變得很有吸引力。

半座龍之介初戰峰岸勝朗。圖片來源﹕https://bit.ly/32yHcxo

總結

《半座的一片天》擁有精彩的對戰畫面，比賽過程也十分熱血。而除此之外﹐作者也為主角和其他角色們的內心想法作出了一定的描寫，讓各個主要角色的性格變得立體鮮明。雖然短短13冊就交代了整個縣大賽是有點急速，但故事算是非常完整，喜歡空手道的朋友尤其不要錯過。