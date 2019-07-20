【UFC】由Ryan Hall的「邊踢邊跌」打法看技術互補與選擇

「搏擊戰略(game plan)」簡單說就是你的「打法」，其設立是因為要勝出比賽，如果以MMA為例，目標只有幾個：KO、降服、贏點數。 要達到這些目標有無數的方法，假如有一種方式特別適合自己，就要多加利用。但同樣地技術也有上千萬，如何讓對方跟著自己的節奏走、跌入自己的陷阱，就需要好好設計自己要用什麼技術，去達到以上的目標。 因為Ryan Hall用的技術有效，而且路線清晰，確是一個好的切入點去討論這個課題。

▍Ryan Hall 的目標：進去50/50，然後降服對手

Ryan Hall 是寢技大師，當中尤以腳鎖令人懼怕。而他使用腳鎖的重要一步，是把對方放到50/50、411、或者其他的腳鎖預備位置：

去到這個位置當然是好，就算不能，只要是地戰，Ryan Hall亦無任歡迎。而要迫使對方跟他一起到地面玩遊戲，他可以選擇傳統的做法，也就是使用各式各樣的摔技。只是，摔技及纏鬥要用的體能不少，而且Ryan Hall亦不特別擅長摔技，加上很多時候對方根本由始至終都不想跟他打地戰，所以一纏鬥就立即退開。

所以，Ryan Hall會用Imanari roll ，除了是突擊攻其不備、沒有纏鬥那麼消耗體能、更是快速能拿到50/50等腳鎖位置的技術：

BJ Penn volvió a caer derrotado en #ufc232 Fue sometido por Ryan Hall en la primera ronda. #ufc pic.twitter.com/9ryCvxwssd — Mundo MMA (@esmundomma) December 30, 2018

就算失敗，也可以作出其他的掃技(sweep)，把對方拖到地戰，在混亂之間用不同的降服技。

▍補完打擊技的不足：踢技的選擇

問題來了，如果對方留在打擊距離，不太接近之餘，又提防著Imanari roll ，又怎麼辦？

為了解決這個問題，Ryan Hall 以踢技補完了自己的game plan。用踢技的好處是距離遠、有打擊力及截擊能力去阻止對方突進；而就是算抓到，或者失平衡跌倒在地，他也能立即轉到地戰模式；假如最終不能把比賽帶到地面，也可以用踢技拿分贏出比賽。

但他並非隨便選擇用什麼踢技的。他希望跟對方保持一定距離、阻截對方攻擊，同時又能使自己使用Imanari roll 。

在MMA生涯初期，他更多使用前踢。但及後他跟隨了Stephen Thompson的團隊學習踢技，就轉成多用前腳側踢。

之所以選擇Stephen Thompson的團隊，是因為他們很懂得運用前腳側踢去保持距離，以及作出截擊。Stephen Thompson 出身自於American Kenpo ，一種美國的踢拳比賽。跟K-1不同，這種比賽中的選手大多都用側身架式（Bladed Stance），而且大量運用側踢和勾踢等「普通」Kickboxing比賽較少看到的技法。

側踢需要的 Chamber（提膝動作），也被利用作為假動作，以便轉作其他腳法：

+ 2

跟Stephen Thompson一樣，重腳為右腳的Ryan Hall ，如果右腳在前，就會多用前側踢保持距離；後退時或看準時機把右腳放在後，就能使用各種旋踢攻擊；旋轉攻擊直接把右腳放下，又變回了右前左後的反架。而各種的踢技被妨礙，也可立即「跌」在地上用腳纏著對手，有距離又可以用Imanari roll ：

Dearest Friends & Foes...

Let us all take a moment to appreciate

The Wizard of Weird,

The Immaculate Iminari Roller,

The Master of the 50/50.

Ryan Hall.#UFCSacramento pic.twitter.com/oCThwBLQoI — Keep it Saucy MMA (@SaucyMMA) July 14, 2019

可以說，他的踢技是為了「服務」他的寢技而來，但卻變成了他最常用的武器。

關於勾踢及提膝，可看這兩篇文章：

假如對方真的打進來，直接背逃是Ryan Hall的常用脫離手段：

Ryan Hall literally sprinting away at the first sign of danger. #UFCSacramento pic.twitter.com/j8JGA0rprR — Chovan (@thechovanone) July 13, 2019

▍地對空防守

其中一個空隙，是如果對手站著，而自己躺在地上，對方就算不下來用拳攻擊，也可以用腳踢，而下方的自己卻沒有什麼好方法進攻。絆低對方是個方法，但首先要減弱對方的攻擊。Ryan Hall亦有在此花功夫：

在上圖可以看到，對方用右低掃攻擊，自己就以左膝接踢(Check)，然後用空出來的腳攻擊對方重心腳。除了可以減弱對方的踢擊勢力，如果確切命中也可能對對方膝關節做成傷害。

▍抄也沒用

可以看到，他的系統十分連貫（coherence），並不是「頭痛醫頭」式的東拼西湊。由架式的選擇，到技術運用及體力分配，都是目標為本，再務實一步步加強。

或者有人看到這個系統，會想嘗試這種打法。這當然沒有問題，但前提是你要有Ryan Hall的寢技技巧，也就是世界級的地戰能力，才有可能成功。

而且，Ryan Hall的體格和性格適合這種打法，你可能不是。所以這篇文章並非想你去複製任何人的打法，而是要以目標為本的方式，去尋找和研究自己的方法。

這是所有武術及搏擊研習者的重要課題。今次係咁多！