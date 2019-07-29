【武史】尚方寶劍：上斬昏君下斬讒臣　背後原來是⋯⋯

談起膾炙人口的《包青天》電視劇，除了「包黑子」黑黝膚色為人印象深刻外，劇中的刑具如狗頭鍘、「上斬昏君、下斬讒臣」的尚方寶劍，更是當中經典，後者「尚方寶劍」後來更在周星馳《九品芝麻官》給惡攪，這次便為大家介紹這個經典「兵器」！

「尚方寶劍」的「尚方」，實有皇家御制所賜。在先秦時代「尚」是掌管帝王之物之意，戰國時已有尚衣、尚冠。尚書等。兩漢時代，官僚系統有分為政府(國家)編制和皇家(私人)編制，我們常聽聞隋唐時代負責報行政務的「尚書」，在兩漢時代仍只屬皇帝私人秘書，而「尚」便有皇室含意。

▍尚方劍斬奸臣出於漢代

《包青天》劇中，尚方寶劍「上斬昏君、下斬讒臣」的情節，應該借用自漢代「朱雲請劍」這一故事。根據《漢書‧朱雲傳》，漢成帝時有一名臣朱雲，為官正直不阿，因而得罪朝中不少大臣。有次朱雲上書切諫，怒斥朝臣尸位素餐，請賜「尚方斬馬劍」斬佞臣安昌候張禹(成帝老師)以厲其餘，結果成帝以朱雲恣意犯上大怒而遭拖出朝議遭誅。

漢代時，設尚方令一職專掌為皇家專門工廠。故事中的「尚方斬馬劍」，指由皇家專門工廠鑄造的斬馬劍，而這把斬馬劍至今不傳，但宋代人薛季宣在其《浪語集》中曾載見過此劍，按照他所見，這柄尚方劍有個劍匣，過了一千餘年，竟然都沒有鏽蝕，品質非常之高！

電視劇中，包青天集法官與檢察官於一身，遇到有勢力人士還可以拿出「尚方寶劍」作絕招！那麼宋代有沒有「尚方寶劍」？

根據宋朝司法制度，一如中央相權強調分權與制衡，檢察和「法官」是兩班人負責，即使是審訊也要經過最少三位不同「法官」審理，三位「法官」先後一致裁定有罪，才可定罪。而在文獻中，宋人仍會稱皇家製造的工藝品為「尚方」，而皇帝所賜劍仍會稱為「尚方劍」，但宋代尚未有賦以「尚方劍」生殺權力，所以包青天根本沒可能有這把劍出場。

現在的包青天故事，主要源自於明清的平話小說，不其然會將明清的情況套落宋代人身上。例如「尚方劍」被賦與專斷權力，便最起碼是元明時代才發生的事。

▍尚方寶劍不是人人可斬

據《宋史》記載​，道士張留孫曾治癒了元世祖忽必烈皇后的病。（圖片擷取自：http://bit.ly/32XY0hC）

據《宋史》記載​，道士張留孫曾治癒了元世祖忽必烈皇后的病，而被賜尚方鑄寶劍。這劍雖有身份象徵，像告訴人皇帝賦張留孫權力，但還未落實用於政務和軍事。

一直到了明代，不論邊疆、流寇或倭寇頻頻為患，戰事日繁，才出現皇帝以賜劍及大將，作為大將在外有專斷殺生，節制軍權以便宜行事的權力，可是大將雖然有尚方寶劍在手，可是按規定不是所有不聽話的人可隨意斬殺。



例如明朝楊鎬獲明神宗賜尚方寶劍，皇帝便說明只能殺總兵以下官員，而且生殺權只限自己管區範圍。有時皇帝反悔，可能會以其他罪名了結獲賜劍的大將，最著名者例如明末袁崇煥，獲崇禎賜尚方寶劍，在前線斬殺跋扈的毛文龍，怎料卻讓明軍於戰局朝失勢發展，最後崇禎後悔不矣，加上誤信讒言，最後以通敵罪名捕殺袁文煥。

簡言之，「尚方寶劍」有獲皇帝軍事授權之意。由於古代將在外，君命有所不為，皇帝會以賜贈某些兵器，象徵授權一定權力與將師調動軍事資源，甚至先斬後奏，當中如「旌節」、「斧鉞」和「尚方寶劍」便是較著名者。可是這些信物只涉殺生，而一旦涉及調兵，為免給人訛傳聖旨發動叛變，象徵兵器或改為信物，而這些信物以一對為特徵，皇帝主帥各執一邊，能相合才為有效，「虎符」便為當中一例(後來有如魚符或龜符)。

總結而言，「尚方寶劍」這類被賦與生殺權力、先斬後奏的象徵性兵器，應該起源於明代，而且涉及軍事權力，只有武將才能有機會獲賜予，文官包青天不論在時代和職系，都不可能有這件寶物。



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