【電影】Bloodsport 拳霸天下　尚格雲頓成名之作

如若說8、90年代的經典搏擊運動電影，很多人都會想起以拳擊為主題，由史泰龍主演的《Rocky》，或是以空手道為主題的《Karate Kid》，不過由尚格雲頓 (Jean-Claude Van Damme)主演，在香港取景的《Bloodsport》(港譯：《拳霸天下》) 也是絕對當中的熱門之選。

《Bloodsport》在1988年於美國上映，由當時只主演過一齣電影的新人尚格雲頓主演。電影《Bloodsport》講述自小跟隨日本武術大師Senzo Tanaka學習的美軍軍官Frank Dux，為了代替離世的師兄以及門派的榮譽而參加於香港九龍城寨舉辦的Kumite地下格鬥大會。充滿神秘色彩的Kumite是每隔五年就會舉辦一次的「全接觸」格鬥賽事，每屆大會都會吸引到來自世界各地的武術高手參與，爭奪世界最強的榮譽。Frank Dux出色的表現很快就讓他被上屆冠軍唐利盯上，而Frank Dux亦發現對方正是導致師兄死亡的元兇，兩人的碰撞一觸即發。

反派唐利由楊斯飾演。相片來源：https://bit.ly/2yH8Pqg

尚格雲頓成名作

如同《Rocky》是史泰龍的成名作，《Bloodsport》也同樣是尚格雲頓首度擔大旗做主角的成名作。曾經在電影《No Retreat, No Surrender》中擔任反派角色的尚格雲頓，因爲樣子帥氣和健美體格而被選中擔任《Bloodsport》的男主角。《Bloodsport》上映後，尚格雲頓很快就成爲當時動作電影的新血，近乎每年都會有一齣新的電影上映。雖然尚格雲頓渾身肌肉，但身體卻擁有很高的柔軟度，一字馬和凌空360度旋轉踢(Helicopter Kick)都是他的招牌動作。

尚格雲頓的招牌一字馬。圖片來源：https://bit.ly/31pBRXU

尚格雲頓的招牌凌空360度旋轉踢(Helicopter Kick)

縱使尚格雲頓沒有在荷里活成爲超級巨星，有段時間更離開了北美市場，但他卻維持穩定的作品產量，甚至擔任導演和監製。2012年時也參演了由眾多動作電影影星一同演出的《The Expendables 2》(港譯：《轟天猛將 2》)。

尚格雲頓在《轟天猛將 2》中飾演反派Jean Vilain。圖片來源：https://bit.ly/2Ysq9hW

九龍城寨的神秘拳賽

《Bloodsport》的故事並不複雜，甚至有點公式化，但讓電影特別有趣的地方是它於香港取景，而故事的主舞台則圍繞當年充滿神秘感的九龍城寨。爲了爭奪最強的稱號，來自世界各地，擁有不同武術背景的高手特意雲集香港，而在比賽當日就會到位於九龍城寨中心的場賽進行對決。Kumite大會以零限制的規則進行，拳腳摔鎖均可以使用，而且不論生死。主角Frank Dux的師兄就是在上屆的賽事中與冠軍唐利對決期間陣亡。

除了主角學習的是日本某一派的忍術外，電影沒有深入去講解衆位參賽者的流派背景，只透過開場的訓練片段和他們的國籍去簡單交待各人的背景故事。而除了美國的Jackson和韓國的唐利外，電影都沒有用特別的筆墨去介紹其他參賽者，但每人卻都有明顯的特徵，例如摔跤的巨人和模仿李小龍的角色等。

Frank Dux的真偽

電影的劇本當年標榜是以Frank Dux的親身經歷改編，甚至在電影完結後也以字幕標明電影中的故事是真人真事。但隨著電影的流行和資訊的發達，很多人開始去考證九龍城寨是否曾經有這樣的大型地下賽事，以及Frank Dux的身世之謎。

在電影籌備初期，Frank Dux告訴製片商這是他的真人真事，包括他曾擔任特種部隊和CIA並獲得過軍方的勳章，以及曾在九龍城寨的地下搏擊大會中出賽並贏得冠軍。而當時大家都相信他的故事。但是經過認真的考證，Frank Dux的故事開始顯得錯漏百出，一些軍事雜誌亦指出Frank Dux的軍人記錄為捏造。Frank Dux堅決否認指控，並開始與其他人對簿公堂，但都敗數收場。

不過雖然Frank Dux後來問題多多，《Bloodsport》還是擁有不錯的人氣，並擁有另外三齣以《Bloodsport》的續集。不過這三齣《Bloodsport》續集都沒有在戲院上映，而是直接以錄影帶出售的形式發行，尚格雲頓亦沒有參與當中的任何一齣。