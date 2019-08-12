【UFC】Perry血戰Luque奪最佳比賽　子彈姐守衛腰帶成功

Vicente Luque 需要和 Mike Perry 血戰三回合，才能在對手中拿下分歧判定勝。 相反「子彈姐」Valentina Shevchenko 則贏得平淡，以完全沒爭議的壓倒性優勢，擊敗對手 Liz Carmouche ，守護了自己的冠軍腰帶。賽後她也回應了拳迷的噓聲。

互轟

這場比賽的主旋律是「互轟」。兩位選手很多時都是全力打擊，而且受的一方也有明顯傷害，但二人就是沒有被擊倒。而且雖然有假動作以及移動，但二人都主要是在短距離中互打，節奏就像兩者都在問「為什麼你這樣都可以繼續打」。

最後一回合，Vicente Luque 用跳膝攻擊， Mike Perry緊急使用單腿摔，但反被鎖在斷頭台姿勢中，Mike Perry極為強悍地沒被降服。只是，因為Mike Perry的臉部早已在比賽中被「催殘」，結果Vicente Luque一發力鎖緊，立即血流如注，恐怖的打個比喻，簡直是像「揸橙汁」一樣：

二人站起來後，立即看到Mike Perry 鼻子歪得過份，明顯鼻骨已折。

結果，Vicente Luque以 29-28、29-28 及28-29 ，分歧判定擊敗Mike Perry。雖然賽後Mike Perry的粉絲呼冤，但Mike Perry並沒明顯提出抗議，可能是因為這場比賽其實十分接近。而最後二人的比賽也奪得了當日最佳比賽。

來自巴西的Vicente Luque 現時在UFC已經6連勝，有望排名能進入頭15位。

「悶住贏」還是「型住輸」

相比之下，「子彈姐」Valentina Shevchenko則是較平淡的方或，擊敗了Liz Carmouche，繼續保持自己的125磅腰帶。雖然這場比賽Valentina Shevchenko打得較保守(尤其是頭15分鐘)，但也有擊倒場面:

可能大家對子彈姐寄予厚望，是因為上場比賽KO Jessica Eye贏得太精彩：

In two days the GOAT, Valentina Shevchenko, returns 🔫🔫🔫 🏆#UFCUruguay pic.twitter.com/DvW8d8WtoQ — Brandon The Truth 💯 (@Brandon_Nocaute) August 8, 2019

在九年前他們二人也有對戰過，當時 Carmouche以TKO勝出。因此這次是 Shevchenko 復仇成功。

對於拳迷的噓聲與不滿，Shevchenko解釋到是跟自己的戰略有關：

首先，能勝出當然我很高興。很高興腰帶在我這兒而不是在其他地方

這場比賽的目標是不給她機會，並要她打我的節奏。所以我那樣做

我想拳迷們看清楚一點，他們會看到很多漂亮的技術、時機及速度，這也是武術的精要

(拳迷的噓聲)當然有影響，但如果讓粉絲高與，而你卻失了腰帶，那又如何計算?這樣好一點嗎? Valentina Shevchenko

如果有支持目標的話，「悶住贏」當然好過「型住輸」。但如果是對一位純睇拳拳迷來說，這個矛盾又如何是選擇好呢?